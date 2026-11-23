Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με εμπλοκή ασθενοφόρου που μετέφερε δίχρονο παιδί.

Το παιδί είχε καταπιεί ξένο σώμα και μεταφερόταν από την Κατερίνη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε στο τροχαίο.

Το παιδί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο με άλλο ασθενοφόρο. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο οποίο ενεπλάκη ασθενοφόρο που μετέφερε ένα 2χρονο παιδί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ιασωνίδου με Εγνατία με ΙΧ να συγκρούεται με το ασθενοφόρο, που μετέφερε στο Ιπποκράτειο παιδάκι ηλικίας 2 ετών από την Κατερίνη, καθώς είχε καταπιεί ξένο σώμα

Στο ασθενοφόρο επέβαιναν, επίσης, το πλήρωμα των διασωστών και η μητέρα του ανήλικου και ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς. Το παιδάκι διακομίστηκε με άλλο ασθενοφόρο για το Ιπποκράτειο.

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