Snapshot Συναυλία του Don Toliver στο στάδιο Co-op Live του Μάντσεστερ εκκενώθηκε μετά από απελευθέρωση άγνωστης ουσίας στο πλήθος.

Τουλάχιστον 12.000 άτομα βρίσκονταν στο στάδιο, ενώ πάνω από 50 έλαβαν ιατρική περίθαλψη για συμπτώματα στα μάτια και το αναπνευστικό.

Η αστυνομία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ένα άτομο νοσηλεύτηκε εσπευσμένα.

Οι υπεύθυνοι του σταδίου συνεργάζονται με την αστυνομία για να εντοπίσουν την αιτία του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε σε συναυλία του καλλιτέχνη Don Toliver στο Co-op Live Arena του Μάντσεστερ, αφού μια άγνωστη ουσία απελευθερώθηκε στο πλήθος, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί ο χώρος, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 12.000 άτομα βρίσκονταν στο στάδιο όπου διεξήχθη η συναυλία, ενώ ένα άτομο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο.

Η αστυνομία της κομητείας του Ευρύτερου Μάντσεστερ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λίγο μετά τις 22.00 το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) στο στάδιο Co-op Live Arena, έπειτα από αναφορές ότι άτομα που παρευρίσκονταν στην συναυλία του Αμερικανού ράπερ άρχισαν να αισθάνονται αδιαθεσία από μία άγνωστη ουσία, η οποία αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν δακρυγόνο.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα social media δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν πανικοβλημένοι, βήχοντας και καλύπτοντας τα πρόσωπα τους, ενώ προσπαθούν να βγουν από τον χώρο της εκδήλωσης.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγο μετά τις 02.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (τοπική ώρα), οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η εκκένωση του σταδίου είχε πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ενώ αρκετοί άνθρωποι έλαβαν ιατρική περίθαλψη επί τόπου για τυχόν παρενέργειες της άγνωστης ουσίας.

Από την πλευρά της, η υπηρεσία ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι έλαβαν ιατρική περίθαλψη, για συμπτώματα «στα μάτια και στο αναπνευστικό τους σύστημα».

Το στάδιο Co-op Live ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι υπεύθυνοι του χώρου συνεργάζονται με την αστυνομία για να προσδιορίσουν την αιτία του συμβάντος.

«Μετά από ένα συμβάν στο πλήθος κατά τη διάρκεια της χθεσινής συναυλίας, συνεργαζόμαστε στενά με την αστυνομία του Ευρύτερου Μάντσεστερ για να προσδιορίσουμε την αιτία και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα», αναφέρεται στην δήλωση. «Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η προστασία όλων των επισκεπτών του Co-op Live, και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις λάβουμε ενημέρωση από την αστυνομία του Ευρύτερου Μάντσεστερ».

Η συναυλία του ράπερ Don Toliver πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Co-op Live στο Μάντσεστερ στο πλαίσιο της περιοδείας του «Nitrous». Έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο στάδιο O2 Arena του Λονδίνου τη Δευτέρα και στο OVO Arena Wembley την Τρίτη.