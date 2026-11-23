Snapshot Σημαντική κίνηση παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από Αιγάλεω έως Νέο Ηράκλειο.

Υπάρχουν καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και πάνω από 30 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής έως Κηφισίας.

Μποτιλιάρισμα εντοπίζεται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας (Ψυχικό), λεωφόρο Μεσογείων (Χολαργός) και λεωφόρο Αθηνών (Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά).

Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Snapshot powered by AI

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί της Δευτέρας στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως το ύψος του Νέου Ηρακλείου.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στις εισόδους και τις εξόδους της Αττικής οδού, ενώ στον εν λόγω δρόμο, καθυστερήσεις εντοπίζονται:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σε άλλους δρόμους της Αττικής, όπως στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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