Snapshot Από το 2019, 18 υπουργοί και υφυπουργοί έχουν αποχωρήσει λόγω αποκαλύψεων, καταγγελιών ή πολιτικών κρίσεων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συχνά αναγκάζεται να αντιμετωπίζει συνεχείς πολιτικές δυσκολίες ως «πυροσβέστης» της κυβέρνησης.

Το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει να αντιδρά εκ των υστέρων σε ηθικά και πολιτικά ζητήματα, παρά να τα προλαμβάνει.

Η πολιτική ευθύνη θεωρείται σημαντικότερη από την ποινική ενοχή και απαιτείται καλύτερος έλεγχος και αξιολόγηση των κυβερνητικών στελεχών.

Η πολιτική αξιοπιστία μετριέται με την πρόληψη, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια, όχι μόνο με παραιτήσεις και ανασχηματισμούς. Snapshot powered by AI

Θυμάστε εκείνη την περίφημη φράση «το νόμιμο είναι και ηθικό»; Ε, κάπου στην πορεία των τελευταίων επτά ετών φαίνεται πως χάθηκε η μετάφραση. Ή, για να ακριβολογούμε, χάθηκε η μπάλα. Γιατί στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αρχίσει να μπερδεύονται οι έννοιες, οι εξηγήσεις, οι δικαιολογίες και, κυρίως, τα όρια της πολιτικής ευθύνης.

Από το 2019 μέχρι σήμερα, ο κατάλογος των υπουργών και υφυπουργών που εγκατέλειψαν το κυβερνητικό σχήμα ύστερα από αποκαλύψεις, καταγγελίες ή πολιτικές κρίσεις έχει φτάσει σε εντυπωσιακό μέγεθος. Το χρονικό καταγράφει 18 περιπτώσεις εκτός από τα κομματικά στελέχη που έχουν απασχολήσει αρνητικά την επικαιρότητα. Και δεν μιλάμε για κάποιους που απλώς κουράστηκαν από το υπουργικό χαρτοφυλάκιο και αποφάσισαν να αναζητήσουν την τύχη τους στον ιδιωτικό τομέα.

Από τον Αντώνη Διαματάρη και την ιστορία του βιογραφικού του, μέχρι τον Σπήλιο Λιβανό, τον Νότη Μηταράκη, τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον Σταύρο Παπασταύρου και τον Γιάννη Μπρατάκο, η κυβερνητική διαδρομή έχει αποκτήσει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: Αποκάλυψη, πολιτικός θόρυβος, εξηγήσεις, αντιδράσεις και, στο τέλος, παραίτηση ή απομάκρυνση.

Και όταν κάποιος πιστεύει ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει πίσω της αυτόν τον κύκλο, εμφανίζεται το επόμενο επεισόδιο. Τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποθέσεις των ακαδημαϊκών προσόντων, οι καταγγελίες για τη μοριοδότηση και τις προσλήψεις. Ο ένας φεύγει, ο άλλος αντικαθίσταται, ο τρίτος δίνει εξηγήσεις και ο τέταρτος περιμένει να δει αν θα χρειαστεί να ετοιμάσει την επιστολή παραίτησής του.

Το πιο ενδιαφέρον, βεβαίως, είναι ότι κάθε φορά το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται να ανακαλύπτει εκ των υστέρων την ευαισθησία του απέναντι στο λεγόμενο πολιτικό και ηθικό ζήτημα. Σαν να μην υπήρχαν προηγουμένως ενδείξεις, ερωτήματα ή προειδοποιητικά μηνύματα. Σαν να έπεφταν όλοι από τα σύννεφα μαζί με τους πολίτες που παρακολουθούν το έργο.

Και κάπου εδώ προκύπτει το πραγματικό ερώτημα: Πόσες φορές μπορεί ένας πρωθυπουργός να εμφανίζεται ως πυροσβέστης, προτού αρχίσει να αναρωτιέται κανείς γιατί ξεσπούν τόσες φωτιές στο ίδιο του το σπίτι;

Διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να περιορίζεται στον ρόλο του ανθρώπου που καλείται να απομακρύνει κάθε φορά τον τελευταίο κρίκο μιας αλυσίδας πολιτικών προβλημάτων. Η επιλογή των προσώπων, η αξιολόγηση των συνεργατών, ο έλεγχος και η λειτουργία της κυβέρνησης αποτελούν πρωτίστως ευθύνη του ίδιου του πρωθυπουργού. Δεν γίνεται κάθε φορά που προκύπτει μια δυσάρεστη υπόθεση να παρουσιάζεται ως μεμονωμένο περιστατικό, λες και η κυβέρνηση είναι ένα μεγάλο πολυκατάστημα όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο δικό του ράφι.

Υπάρχει, φυσικά, το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν είναι όλοι οι αποχωρήσαντες ένοχοι, ούτε όλες οι υποθέσεις έχουν την ίδια βαρύτητα. Άλλο μια πολιτική αστοχία, άλλο μια καταγγελία και άλλο μια ποινική υπόθεση. Όμως η πολιτική ευθύνη δεν ταυτίζεται με την ποινική ενοχή. Και αυτό είναι κάτι που οφείλει να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ένας πρωθυπουργός.

Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι απλώς πόσοι έφυγαν. Είναι πόσες φορές χρειάστηκε να φτάσει μια υπόθεση στο σημείο της δημόσιας έκρηξης για να κινητοποιηθεί το Μαξίμου.

Γιατί η πολιτική αξιοπιστία δεν μετριέται με τον αριθμό των παραιτήσεων ούτε με την ταχύτητα των ανασχηματισμών. Μετριέται με την πρόληψη, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ικανότητα να μη χρειάζεται κάθε τόσο να παρεμβαίνει προσωπικά ο πρωθυπουργός για να μαζεύει τα ασυμμάζευτα.

Και μια τελευταία παρατήρηση: Αν σε μια κυβέρνηση ο πρωθυπουργός περνά περισσότερο χρόνο σβήνοντας φωτιές από το να παρουσιάζει το κυβερνητικό έργο, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι φωτιές. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε το σπίτι.

Το «νόμιμο και ηθικό» έχει εξελιχθεί σε διαρκές τεστ αντοχής για το Μέγαρο Μαξίμου. Και όσο οι περιπτώσεις πληθαίνουν, τόσο δυσκολότερο γίνεται να πείσει κανείς ότι πρόκειται απλώς για ατυχείς συμπτώσεις.

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