Snapshot Το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ συνεδριάζει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου για να καθορίσει τον οδικό χάρτη του Ιδρυτικού Συνεδρίου του Φεβρουαρίου.

Το συνέδριο θα έχει 5.000 συνέδρους, οι οποίοι θα εκλεγούν με φυσική και ηλεκτρονική ψηφοφορία από τα μέλη του κόμματος.

Θα συγκροτηθούν τρεις επιτροπές (Προγράμματος, Καταστατικού και Θέσεων) για την επεξεργασία των κειμένων που θα συζητηθούν στο συνέδριο.

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου αναλαμβάνει τον συνολικό συντονισμό των διαδικασιών από τον προσυνεδριακό διάλογο μέχρι την ολοκλήρωση του συνεδρίου.

Στη συνεδρίαση θα εγκριθεί και θα ανακοινωθεί πάνω από το 50% των υποψηφίων βουλευτών της ΕΛΑΣ στην επαρχία, προετοιμάζοντας τις εθνικές εκλογές. Snapshot powered by AI

Τον οδικό χάρτη για το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου, αναμένεται να καθορίσει το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, το οποίο συνεδριάζει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το συνέδριο θα αποτελείται από 5.000 συνέδρους, ενώ στην ίδια συνεδρίαση αναμένεται να εγκριθεί και να ανακοινωθεί πάνω από το 50% των υποψηφίων βουλευτών της ΕΛΑΣ στην επαρχία.

Ο οδικός χάρτης για το Ιδρυτικό Συνέδριο

Η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου αποτελεί σημαντικό σταθμό στην οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ, καθώς θα ληφθούν οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία μέχρι το Ιδρυτικό Συνέδριο του Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να οριστούν οι διαδικασίες και οι ημερομηνίες του προσυνεδριακού διαλόγου, τα όργανα που θα αναλάβουν τη διοργάνωση, ο τρόπος εκλογής των συνέδρων, η δομή του συνεδρίου, καθώς και τα όργανα που θα προκύψουν από αυτό.

Στόχος της διαδικασίας είναι να αναπτυχθεί ένας ανοιχτός διάλογος με την κοινωνία, με επίκεντρο τις προγραμματικές θέσεις της ΕΛΑΣ και την προοπτική πολιτικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα συγκροτηθούν τρεις επιτροπές, Προγράμματος, Καταστατικού και Θέσεων, οι οποίες θα αναλάβουν να επεξεργαστούν τα αντίστοιχα κείμενα που θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στο συνέδριο.

Παράλληλα, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου θα έχει την ευθύνη για τον συνολικό συντονισμό των διαδικασιών, από την έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του Ιδρυτικού Συνεδρίου.

5.000 σύνεδροι με φυσική και ηλεκτρονική ψηφοφορία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχεδιασμός για τη συγκρότηση του συνεδρίου, στο οποίο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα συμμετάσχουν 5.000 σύνεδροι.

Η εκλογή τους θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της ΕΛΑΣ, τόσο με φυσική παρουσία σε κάλπες που θα στηθούν στις κομματικές οργανώσεις σε ολόκληρη τη χώρα όσο και μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Η επιλογή της παράλληλης ηλεκτρονικής διαδικασίας συνδέεται με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μελών της Συμπαράταξης είναι ήδη εξοικειωμένη με τη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου συμμετοχής στις εσωκομματικές διαδικασίες.

Ανακοινώνεται πάνω από το 50% των υποψηφίων στην επαρχία

Πέρα από την προετοιμασία του συνεδρίου, η συνεδρίαση του Σαββάτου θα σηματοδοτήσει και ένα σημαντικό βήμα στην εκλογική προετοιμασία της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Εθνικό Συμβούλιο θα εγκρίνει και θα ανακοινώσει πάνω από το 50% των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος στην επαρχία.

Πρόκειται για μια κίνηση που επιταχύνει την προετοιμασία για τις εθνικές εκλογές, καθώς η ΕΛΑΣ επιχειρεί να διαμορφώσει εγκαίρως τον βασικό κορμό των ψηφοδελτίων της, παράλληλα με την ολοκλήρωση της οργανωτικής και προγραμματικής της συγκρότησης.

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