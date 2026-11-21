Snapshot Η αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ-ΕΛΑΣ για την Εξεταστική των funds επικεντρώνεται στην Όλγα Γεροβασίλη, με την Κουμουνδούρου να την κατηγορεί για στήριξη στη ΝΔ μέσω της υπερψήφισης της πρότασης.

Ο Αλέξης Τσίπρας χαμήλωσε τους τόνους στην ομιλία του, αποφεύγοντας να κατηγορήσει ευθέως την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και στρέφοντας τα βέλη του στην κυβερνητική πλειοψηφία.

Στο ΠΑΣΟΚ προκλήθηκε αναταραχή μετά την παραίτηση του Απόστολου Πάνα, ο οποίος άφησε αιχμές κατά της στρατηγικής του Νίκου Ανδρουλάκη και φέρεται να είχε επαφές με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην Κορινθία υπάρχει αβεβαιότητα για την ανάληψη της βουλευτικής έδρας μετά την παραίτηση του Γιώργου Ψυχογιού, καθώς ο πρώτος επιλαχών δεν προτίθεται να την αποδεχτεί και η δεύτερη επιλαχούσα έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ.

Η Κουμουνδούρου υποδέχεται θετικά τις δηλώσεις ορισμένων στελεχών της ΕΛΑΣ που ζητούν διερεύνηση του προγράμματος «Ηρακλής» και την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών μέσω της Εξεταστικής. Snapshot powered by AI

Η Εξεταστική για τα funds άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, την ώρα που στο ΠΑΣΟΚ η παραίτηση του Απόστολου Πάνα προκαλεί αναταράξεις.

Στο μεταξύ, μια απρόσμενη κοινοβουλευτική «καραμπόλα» στην Κορινθία και η συζήτηση για την ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου συμπληρώνουν το πολιτικό παρασκήνιο της Κεντροαριστεράς.

Τα «αδειάσματα» στη Γεροβασίλη και η αιχμή που δεν εκφωνήθηκε

Νέα επεισόδια στην αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ για την Εξεταστική των funds, με την Όλγα Γεροβασίλη να βρίσκεται αυτή τη φορά στο επίκεντρο. Ενδιαφέρον έχει, πάντως, ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε τελικά να χαμηλώσει τους τόνους. Στο πολιτικό μνημόσυνο του Αλέκου Φλαμπουράρη εκφώνησε μια αρκετά πιο ήπια εκδοχή της γραπτής ομιλίας που είχε διανεμηθεί στους δημοσιογράφους. Συγκεκριμένα, παρέλειψε το απόσπασμα που φαινόταν να φωτογραφίζει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για απόπειρα συμψηφισμού των κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη, στρέφοντας τελικά τα βέλη του στην κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία, όπως είπε, θα καλούσε στην Εξεταστική «τον πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή».

Ωστόσο, η συνέχεια δόθηκε από την Κουμουνδούρου, στελέχη της οποίας εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στην Όλγα Γεροβασίλη, κατηγορώντας την ότι στην προσπάθειά της να δώσει «διαπιστευτήρια» στον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα, προσφέρει «σανίδα σωτηρίας» στη ΝΔ. Μάλιστα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναρωτιούνται γιατί η κ. Γεροβασίλη υπερψήφισε την πρόταση για Εξεταστική, εφόσον τη θεωρεί επιζήμια.

Η Όλγα Γεροβασίλη INTIME NEWS

Οι ίδιες πηγές υπενθύμισαν ότι η κ. Γεροβασίλη εξακολουθεί να διατηρεί τη βουλευτική της έδρα, παρά τη δηλωμένη πρόθεσή της να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ, σημειώνοντας ότι άλλοι πρώην βουλευτές του κόμματος έχουν ήδη παραιτηθεί, στερούμενοι τη βουλευτική αποζημίωση. «Η πολιτική συνέπεια δεν είναι α λα καρτ», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε, όμως η συνέχεια, καθώς πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες αργότερα. Αυτή τη φορά η Κουμουνδούρου υποδέχθηκε θετικά τις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνης Κουφονικολάκου, η οποία ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος από την Εξεταστική το πρόγραμμα «Ηρακλής», η λειτουργία των funds και των servicers και η προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών.

Μάλιστα, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριέλαβαν στις θετικές τοποθετήσεις και εκείνες της κ. Αντωνοπούλου, της κ. Αγγελάκη και του κ. Σακισόγλου, επιμένοντας ότι η ανάγκη για Εξεταστική είναι πανθομολογούμενη.

Ουσιαστικά, λοιπόν, η Κουμουνδούρου επέλεξε να αναδείξει τις διαφορετικές φωνές που υπάρχουν στην ΕΛΑΣ, απομονώνοντας πολιτικά τη στάση της Όλγας Γεροβασίλη. Και αυτό ενώ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε μόλις αποφύγει να σηκώσει περισσότερο τους τόνους απέναντι στους πρώην συντρόφους του. Φυσικά στόχος όλων αυτών η ανάδειξη διαφορετικών στάσεων εντός της ΕΛΑΣ.

Ο Πάνας, ο Ανδρουλάκης και η σκιά της ΕΛΑΣ

Τα πράγματα δεν είναι όμως ήσυχα και στην «όχθη» του ΠΑΣΟΚ, όπου σημαντική αναταραχή προκάλεσε η αιφνιδιαστική παραίτηση του Απόστολου Πάνα, που επέλεξε να παραδώσει και τη βουλευτική του έδρα, εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές κατά της στρατηγικής του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο βουλευτής Χαλκιδικής είχε στηρίξει τον Χάρη Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές, ενώ τον Σεπτέμβριο είχε προκαλέσει αντιδράσεις στη Χαριλάου Τρικούπη όταν τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ. Δημοσιεύματα πάντως θέλουν τον κ. Πάνα να είχε πραγματοποιήσει επαφές με στελέχη του κόμματος Τσίπρα ήδη από το καλοκαίρι.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή. Η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος έκανε λόγο για ενδεχόμενο «σχέδιο υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής αλλαγής», ενώ σε δηλώσεις του ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε, φωτογραφίζοντας τον πρώην βουλευτή, ότι «αν κάποιοι διαφωνούσαν με την αυτόνομη πορεία, κάναμε συνέδριο. Όχι μόνο δεν διαφώνησαν, αλλά υπερψήφισαν την πρόταση για αυτόνομη πορεία».

Αίνιγμα η έδρα της Κορίνθου

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κοινοβουλευτική «καραμπόλα» βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κορινθία, μετά την παραίτηση του Γιώργου Ψυχογιού, ο οποίος οδεύει προς την ΕΛΑΣ.

Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος Δέδες, ο οποίος όμως επίσης βρίσκεται κοντά στο κόμμα Τσίπρα και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προτίθεται να αποδεχτεί την έδρα.

Αν επιβεβαιωθεί αυτή η εξέλιξη, η σειρά περνά στην Έλενα Κονομόδη. Μόνο που η δεύτερη επιλαχούσα έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ήδη ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, όπου είναι αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών.

Υπάρχουν πάντως ιδιαίτερα αντιφατικές πληφορορίες σχετικά με τις προθέσεις της κ. Κονομόδη, καθώς φέρεται οι σχέσεις της με τη Χαριλάου Τρικούπη να έχουν διαρραγεί, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται. Σε κάθε περίπτωση η κ. Κονομόδη δεν ανταποκρίθηκε στα ερωτήματα του newsbomb.gr για το αν έχει λάβει τις αποφάσεις της.

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