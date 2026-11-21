Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στις εκλογές το δίλημμα μεταξύ σταθερότητας και πολιτικής συνέχειας ή επιστροφής στην αβεβαιότητα και περιπέτειες.

Η κυβέρνηση προωθεί κοινωνική στήριξη με ετήσιο επίδομα 400 ευρώ σε περίπου 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους, αυξημένο από τα 250 ευρώ πέρυσι.

Τονίζεται η οικονομική αξιοπιστία της κυβέρνησης μέσω της ολοκλήρωσης των 376 ορόσημων του Ταμείου Ανάκαμψης και της αποτελεσματικής διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων.

Η εθνική ασφάλεια και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων παρουσιάζονται ως κρίσιμα στοιχεία της κυβερνητικής πολιτικής ενόψει των διεθνών προκλήσεων.

Ο πρωθυπουργός επιδιώκει να ανασυστήσει τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία του 2027, εστιάζοντας στην καθημερινότητα, την οικονομία και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Snapshot powered by AI

Σε μια σαφή προσπάθεια να μετατρέψει τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε κεντρικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης και επιχειρεί να θέσει στους πολίτες ένα συγκεκριμένο δίλημμα: Ισχυρή Ελλάδα με πολιτική συνέχεια και ρεαλιστικό σχέδιο ή επιστροφή στην αβεβαιότητα και σε νέες περιπέτειες.

Από την Ηλιούπολη, ο πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της στρατηγικής που προτίθεται να ακολουθήσει ενόψει των εκλογών του 2027, συνδέοντας την εσωτερική πολιτική σταθερότητα με τις γεωπολιτικές αναταράξεις, την οικονομική πορεία της χώρας και την ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων.

Το μήνυμα ήταν σαφές: Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια των πειραματισμών.

«Σε αυτόν τον ταραγμένο καιρό να σκεφτούμε αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη ρεαλιστική ελπίδα μιας ισχυρής Ελλάδας ή να πειραματιστούμε και να μπούμε σε περιπέτειες», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του, με την οποία ουσιαστικά προανήγγειλε τον βασικό άξονα της προεκλογικής επιχειρηματολογίας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να εμφανίσει την κυβέρνηση ως εγγυητή της ομαλότητας, της οικονομικής αξιοπιστίας και της εθνικής ασφάλειας, απέναντι σε μια αντιπολίτευση που, όπως υποστήριξε, έχει ως κοινό συνεκτικό ιστό μόνο την απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία. «Να φύγει, αλλά ποιος να έρθει, με ποιο σχέδιο και με ποιες πολιτικές;» διερωτήθηκε, επιχειρώντας να μεταφέρει την πίεση στην απέναντι πλευρά και να αναδείξει το ζήτημα της κυβερνησιμότητας.

Το κοινωνικό αποτύπωμα και τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να ενισχύσει το κοινωνικό σκέλος του κυβερνητικού αφηγήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Η πίστωση των 400 ευρώ σε περίπου 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία της παρέμβασής του.

Μάλιστα, στάθηκε στη σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, όταν η αντίστοιχη ενίσχυση ήταν 250 ευρώ και δεν είχε καταβληθεί σε όλους, λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Αυτή τη φορά, όπως επισήμανε, το ποσό αυξήθηκε στα 400 ευρώ, επιχειρώντας να στείλει ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να επιστρέφει στην κοινωνία μέρος της οικονομικής προόδου.

«400 ευρώ δεν θα αλλάξουν τη ζωή σας, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να διαμορφώσει ένα πιο ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι το κόστος ζωής δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η χώρα βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλέστηκε τη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας, τη δημοσιονομική εξυγίανση και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, υποστηρίζοντας ότι η συνετή οικονομική διαχείριση δημιουργεί τα περιθώρια για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης.

Από τη ΔΕΗ στην Ευρώπη – Το χαρτί της αξιοπιστίας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ενεργειακή πολιτική, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την ανάταξη της ΔΕΗ. Όπως υποστήριξε, η σημερινή δυνατότητα παροχής σταθερών τιμολογίων συνδέεται με τις επιλογές που έγιναν για την οικονομική και λειτουργική εξυγίανση της επιχείρησης. Μάλιστα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, διερωτώμενος πώς θα μπορούσε σήμερα η κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία εάν είχε ακολουθήσει τις εισηγήσεις όσων, όπως είπε, αντιμετώπιζαν διαφορετικά το μέλλον της ΔΕΗ.

Στο ευρωπαϊκό πεδίο, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αναδείξει την αξιοπιστία της χώρας ως ένα από τα σημαντικότερα κυβερνητικά πλεονεκτήματα. Επικαλέστηκε την επιβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε και τα 376 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, εξασφαλίζοντας το σύνολο των 36 δισ. ευρώ που είχαν συμφωνηθεί.

Το γεγονός αυτό το παρουσίασε ως απόδειξη συνέπειας απέναντι στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση, αλλά και ως δείγμα της δυνατότητας της χώρας να διαπραγματεύεται και να υλοποιεί δύσκολες πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δεν είναι τυχαίο ότι συνέδεσε την πολιτική επιλογή των επόμενων εκλογών με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Την επόμενη εβδομάδα, όπως είπε, θα τεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, των χρημάτων που θα εξασφαλίσει η Ελλάδα και της δυνατότητάς της να τα απορροφήσει αποτελεσματικά.

«Ποιος θα διαχειριστεί αυτούς τους πόρους; Για όλα αυτά θα ψηφίσετε», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να αναδείξει την εμπειρία και την παρουσία του στα ευρωπαϊκά τραπέζια ως παράγοντα πολιτικής υπεραξίας.

Ασφάλεια και άμυνα στο επίκεντρο

Το δεύτερο μεγάλο σκέλος του αφηγήματος αφορά την εθνική ασφάλεια. Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποίησε τη διεθνή συγκυρία για να υποστηρίξει ότι η ισχύς και η σταθερότητα δεν αποτελούν αφηρημένες πολιτικές έννοιες, αλλά αναγκαίες προϋποθέσεις για την προστασία της χώρας.

«Όταν τα μποφόρ φυσάνε, το να είναι το σκάφος της πατρίδας ασφαλές έχει ξεχωριστή σημασία και αυτό σας το εγγυώμαι», ανέφερε, χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική μεταφορά για να περιγράψει τις διεθνείς προκλήσεις.

Με αφορμή και την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, αναφέρθηκε στις αυξημένες αμυντικές δαπάνες και στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας, υποστηρίζοντας ότι σήμερα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι ισχυρότερες από ποτέ.

Παράλληλα, επανέφερε το παράδειγμα του μεταναστευτικού και της κρίσης του 2020 στον Έβρο, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή πολιτική φύλαξης των συνόρων με όσα συνέβαιναν κατά το παρελθόν.

Η μεγάλη κοινωνική συμμαχία του 2027

Πίσω από τις επιμέρους αναφορές στην οικονομία, την άμυνα και την κοινωνική πολιτική, ο πρωθυπουργός φαίνεται να αναζητά τον τρόπο με τον οποίο θα επανασυστήσει τη μεγάλη εκλογική συμμαχία που έδωσε στη Νέα Δημοκρατία τις νίκες των προηγούμενων αναμετρήσεων.

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολίτες με δικαιολογημένα παράπονα, επιχείρησε να διαχωρίσει τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση από την πραγματική κοινωνική διάθεση. «Το 95% της πολιτικής βαβούρας παράγεται από το 5%», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τους υψηλούς τόνους και την ένταση του πολιτικού διαλόγου.

Το ζητούμενο για το Μέγαρο Μαξίμου είναι να προσεγγίσει ξανά αυτούς τους πολίτες, εκείνους που δεν συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική αντιπαράθεση, αλλά θα κρίνουν την τελική εκλογική αναμέτρηση με βάση την καθημερινότητά τους, την οικονομία και το αίσθημα ασφάλειας.

«Η αξιοπιστία είναι το διαβατήριο», υπογράμμισε, δίνοντας ουσιαστικά το σύνθημα για την επόμενη πολιτική περίοδο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της δύσκολο δρόμο μέχρι τις κάλπες και ότι η αυτοδυναμία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Επιχειρεί, όμως, να μεταφέρει τη συζήτηση από τη φθορά της κυβερνητικής καθημερινότητας στη σύγκριση δύο διαφορετικών πολιτικών επιλογών.

Από τη μία πλευρά, η συνέχεια, η σταθερότητα, η διεθνής αξιοπιστία και η διαχείριση των κρίσεων. Από την άλλη, η αβεβαιότητα, οι πειραματισμοί και μια αντιπολίτευση που, κατά τον ίδιο, δεν έχει παρουσιάσει πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

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