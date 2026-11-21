Η φωτογραφία του δραπέτη Χούλιο Κριστόμπαλ Γκόμεζ Λικ, μέλους της συμμορίας «Barrio 18», εμφανίζεται σε οθόνη στην οποία προσφέρεται χρηματική αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του και άλλων κρατουμένων που δραπέτευσαν από φυλακή...

Snapshot Η συμμορία Barrio 18 θεωρείται ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του πρώην εισαγγελέα κατά της διαφθοράς Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα στη Γουατεμάλα.

Ο 43χρονος δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο μπροστά στο παιδί του, παρά την αστυνομική προστασία που είχε.

Δύο μέλη της συμμορίας έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των ηθικών αυτουργών και πραγματοποίησαν εφόδους σε φυλακές, συμπεριλαμβανομένης φυλακής υψίστης ασφαλείας όπου κρατείται ο ηγέτης της συμμορίας.

Ο δολοφονημένος εισαγγελέας είχε καταγγείλει τις διασυνδέσεις ανάμεσα σε κρατικούς αξιωματούχους, πολιτικούς, επιχειρηματίες και τη συμμορία Barrio 18. Snapshot powered by AI

Η ισχυρή συμμορία Barrio 18 είναι ο «φυσικός αυτουργός» της πρόσφατης δολοφονίας του δικηγόρου και πρώην εισαγγελέα κατά της διαφθοράς Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η εισαγγελία της Γουατεμάλας. Ο 43χρονος, ο οποίος κατήγγελλε συστηματικά τις σχέσεις μεταξύ υποκόσμου και πολιτικών, δολοφονήθηκε στις 17 Οκτωβρίου μπροστά στο παιδί του σε ποδοσφαιρικό γήπεδο της πρωτεύουσας, παρά το γεγονός ότι διέθετε αστυνομική προστασία.

Η εκτέλεσή του προκάλεσε σοκ στη χώρα, εν μέσω έξαρσης της εγκληματικότητας και πολιτικών εντάσεων ενόψει των γενικών εκλογών του 2027, ενώ οδήγησε και σε καθαιρέσεις στην κορυφή της αστυνομικής ιεραρχίας.

«Η τρομοκρατική οργάνωση που είναι γνωστή με το όνομα Barrio 18 είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο γενικός εισαγγελέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Λούνα, παρουσιάζοντας τα πρώτα ευρήματα της έρευνας. Πρόσθεσε ότι εξετάζονται διάφορες «υποθέσεις» σχετικά με τους ηθικούς αυτουργούς, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς οι αρχές τηρούν αυστηρή μυστικότητα.

Συλλήψεις και έφοδοι σε φυλακές

Όπως γνωστοποίησε ο γενικός γραμματέας της εισαγγελίας, Έντουιν Τσαβαχάι, δύο μέλη της συμμορίας έχουν ήδη συλληφθεί και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε δύο σωφρονιστικά καταστήματα, ανάμεσά τους και σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου κρατείται ο ηγέτης της Barrio 18, Άλντο Οτσόα, γνωστός με το προσωνύμιο El Lobo («Ο λύκος»). Υπενθυμίζεται ότι ο δολοφονημένος πρώην εισαγγελέας είχε καταγγείλει διασυνδέσεις ανάμεσα σε στελέχη του κρατικού μηχανισμού, πολιτικούς, επιχειρηματίες και τη συμμορία Barrio 18.

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