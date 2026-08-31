Η Ευγενία Σαμαρά γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με ανάβαση 12 ωρών στο ηφαίστειο Fuego στη Γουατεμάλα

Η ανάρτηση της ηθοποιού στα social media

Ανθή Κουρεντζή

Η Ευγενία Σαμαρά γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με ανάβαση 12 ωρών στο ηφαίστειο Fuego στη Γουατεμάλα
LIFESTYLE
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  • Η Ευγενία Σαμαρά γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με μια 12ωρη ανάβαση στο ηφαίστειο Fuego στη Γουατεμάλα.
  • Περιέγραψε την ανάβαση ως την πιο δύσκολη εμπειρία της ζωής της, με έντονες φυσικές και ψυχολογικές προκλήσεις.
  • Η εμπειρία της ανάβασης την οδήγησε σε μια βαθιά συνειδητοποίηση της ζωής και της ευγνωμοσύνης.
  • Η ηθοποιός χαρακτήρισε το γεγονός ως μια "τεράστια έκρηξη φωτός" και πηγή ανανέωσης για το σώμα και την ψυχή της.
  • Στο μήνυμά της προτρέπει να αφήνουμε πίσω όσα δεν μας αρέσουν, συμβολικά "βάζοντας φωτιά" σε αυτά.
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Με έναν διαφορετικό και περιπετειώδη τρόπο αποφάσισε να γιορτάσει τα 39α γενέθλιά της η Ευγενία Σαμαρά.

Όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στα social media, η ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά της με ανάβαση 12 ωρών στο ηφαίστειο Fuego στη Γουατεμαλα.

«Το Mexican journal έμπαινε με χρονοκαθυστέρηση και έχει ακόμη κάποια χρωστούμενα. Τώρα όμως, θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα σε μεταφέρω στο πραγματικό εδώ και τώρα μου. Ηφαίστειο Fuego, Γουατεμαλα, 4000μ, ανάβαση 12 ωρών.

Ανηφόρα του ελέους ,έλλειψη οξυγόνου και βασικά ότι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή. Έτσι αποφάσισα, τελευταία στιγμή οριακά, να γιορτάσω τα 39 μου χρόνια σε τούτο τον πλανήτη! Και κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτή η μεγάλη πεζοπορία, 12 ωρών, γεμάτη τεράστιες ανηφόρες που έγιναν τεράστιες κατηφόρες, ισιάδια και ζιγκ ζαγκ και χοροί στη διαδρομή και γέλια και δεν αντέχω άλλο και δεν με βαστάνε τα πόδια μου και ολόγιομα φεγγάρια να θες να κλαις και αστραπές, ομίχλες και βροντές και απογοήτευση ότι όλα τα εκάνες τζάμπα και πανέμορφες ανατολές και ηλιοβασιλέματα και τόσα άλλα, με έφεραν σε μια εντυπωσιακή και ολοκληρωτική έκρηξη φωτός.

Μια μικρογραφία της ζωης μας δηλαδή. Στα 39 μου έχοντας διανύσει όλα τα παραπάνω, αρκετές φορές γνωρίζω πια ότι κάθε τόσο, μια τεράστια έκρηξη έρχεται και μου υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχω απλώς, ΖΩ!!!Ευγνωμοσύνη είναι η λέξη, αλλά είναι μικρή για να περιγράψει το πώς νιώθω. Και επειδή καμιά φορά ξεχνιέμαι, αυτό εδώ είναι ένα γενέθλιο ποστ καταφύγιο, που θα ανατρέχω όταν το σώμα μου και ψυχή μου θα θέλουν να βιώσουν ξανά αυτήν την τεραστίων διαστάσεων ορμητική και ωμή ενέργεια.

Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις ευχές σας ανταποδίδω με το στοιχείο της φωτιάς και θα κλείσω με μια προτροπή - που πάει σε ότι δεν μας αρέσει.ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΒΑΛΤΕ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΦΤΕ ΤΑΑΑΑ. 🔥Ps: Οτι ταλαιπωρία τράβηξα για να ανέβω εκεί πάνω, η γη μου το γύρισε πίσω Χ10 με μια έκρηξη της», έγραψε στην ανάρτησή της η Ευγενία Σαμαρά.

https://www.instagram.com/p/Dcq2HBsjV2S/

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