Σύρος: Κύλησε το αυτοκίνητο και τον σφήνωσε ενώ το έπλενε - Τραυματίστηκε σοβαρά 72χρονος

Snapshot Ένας 72χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στη Σύρο όταν το αυτοκίνητό του κύλησε και τον σφήνωσε ενώ το έπλενε.

Υπό διερεύνηση είναι το αν το χειρόφρενο είχε ασφαλιστεί πριν το όχημα κινηθεί.

Ο άνδρας εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Μετά τον απεγκλωβισμό, εφαρμόστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Στροβίλια στη Σύρο, με έναν 72χρονο άνδρα να μεταφέρεται βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο 72χρονος έπλενε το αυτοκίνητό του, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα άρχισε να κινείται. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην είχε ασφαλιστεί το χειρόφρενο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια.

Ο άνδρας εγκλωβίστηκε και σφηνώθηκε στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 72χρονο. Αμέσως ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας παρουσίαζε σφυγμό.

Στη συνέχεια παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, βαριά τραυματισμένος.

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