Δυτική Όχθη: Νεκρός Ισραηλινός έποικος από επίθεση, «θα τους κάνουμε να πληρώσουν»

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη μιας επίθεσης που κόστισε τη ζωή σε έναν Ισραηλινό έποικο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε καταγγείλει λίγο νωρίτερα μια «φονική επίθεση», ενώ πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αναζητούν τον δράστη της.

Εξάλλου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για ένα ακόμη περιστατικό στη Δυτική Όχθη: μια απόπειρα επίθεσης με αυτοκίνητο, ο δράστης της οποίας σκοτώθηκε.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται λίγο πριν την έναρξη σήμερα το βράδυ του Γιομ Κιπούρ, της σημαντικότερης γιορτής του ιουδαϊσμού.

Το νοσοκομείο Beilinson στην Πετάχ Τίκβα, στο κεντρικό Ισραήλ, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ισραηλινού και ο Ισραέλ Γαντς, πρόεδρος του Συμβουλίου Γιέσα, της βασικής οργάνωσης που εκπροσωπεί τους εποίκους της Δυτικής Όχθης, διευκρίνισε ότι επρόκειτο για έποικο.

Η επίθεση σημειώθηκε στον εβραϊκό οικισμό Νεβέ Τζουφ, κοντά στη Ραμάλα.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στρατιώτες του συνέλαβαν «τον τρομοκράτη» σε νοσοκομείο κοντά στο σημείο της επίθεσης. Διευκρίνισε επίσης ότι ο δράστης είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση από τα πυρά ενός στρατιώτη.

Παλαιστινιακές πηγές δήλωσαν ότι το νοσοκομείο βρίσκεται στη Ραμάλα.

Μετά την ανακοίνωση της σύλληψης ο Νετανιάχου τόνισε ότι έδωσε εντολή «στις δυνάμεις ασφαλείας να αναλάβουν δράση στην Ιουδαία- Σαμάρια (σ.σ. το όνομα του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη) (…) προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Θα τους κάνουμε να πληρώσουν»

«Κανένας τρομοκράτης δεν θα μείνει ατιμώρητος, θα τους κάνουμε να πληρώσουν στη Γάζα, στον Λίβανο και στην Ιουδαία- Σαμάρια», υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο στρατός του Ισραήλ είχε επισημάνει νωρίτερα ότι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, αφού ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας Magen David Adom έκανε λόγο για έναν άνδρα περίπου 30 ετών που «τραυματίστηκε από σφαίρες και δεν έχει τις αισθήσεις του».

Αξιωματούχος των εβραϊκών οικισμών στην περιοχή δήλωσε ότι ο δράστης πυροβόλησε εναντίον του άνδρα με αυτόματο όπλο.

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στη Δυτική Όχθη ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι μέλη του σκότωσαν έναν άνδρα «που προσπάθησε να εξαπολύσει επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον των δυνάμεών του» κοντά στη Τζενίν.

«Την παραμονή αυτής της ιερής γιορτής, οφείλουμε να δηλώσουμε ξεκάθαρα: η τρομοκρατία δεν θα μας λυγίσει», δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους. Ο ΟΗΕ θεωρεί αυτούς τους οικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Εξάλλου η βία των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023 που αποτέλεσε έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, με σχεδόν καθημερινές επιδρομές εναντίον χωριών, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις εις βάρος Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με απολογισμό του AFP που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, Ισραηλινοί στρατιώτες ή έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.109 Παλαιστίνιους -μαχητές και πολίτες-- από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 48 Ισραηλινοί -μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και πολίτες-- έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.