Θεσσαλονίκη: Νεκρό δελφίνι στον Θερμαϊκό Κόλπο

Snapshot Νεκρό δελφίνι βρέθηκε στον Θερμαϊκό Κόλπο, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Το δελφίνι ήταν μπλεγμένο σε δίχτυα αλιέων.

Το Λιμενικό Σώμα οργάνωσε επιχείρηση απομάκρυνσης του δελφινιού από τη θάλασσα.

Εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέλαβαν τη μεταφορά του δελφινιού για υγειονομική ταφή.

Το δελφίνι ζύγιζε περίπου 140 κιλά. Snapshot powered by AI

Ένα νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής στον Θερμαϊκό Κόλπο, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Το δελφίνι ήταν μπλεγμένο σε δίχτυα αλιέων και οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσής του από τη θάλασσα από άνδρες του Λιμενικού Σώματος.

Εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης έφθασαν στην περιοχή για να παραλάβουν το θαλάσσιο θηλαστικό, βάρους περίπου 140 κιλών, για να προχωρήσει η διαδικασία υγειονομικής ταφής του.

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