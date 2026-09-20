Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των απορριμάτων

Snapshot Η νότια Κέρκυρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της συσσώρευσης απορριμμάτων στους δρόμους.

Το πρόβλημα προκλήθηκε από τη λήξη της σύμβασης του Δήμου με τον τελικό αποδέκτη απορριμμάτων.

Η απόφαση έκτακτης ανάγκης ισχύει για τρεις μήνες και στοχεύει στην αντιμετώπιση της συσσώρευσης και την αποκατάσταση της αποκομιδής.

Απαγορεύεται η εναπόθεση σκουπιδιών εκτός των προβλεπόμενων κάδων για να αποτραπεί η επιδείνωση της κατάστασης.

Η αποκομιδή απορριμμάτων πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα υπό αυστηρούς κανόνες. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η νότια Κέρκυρα, λόγω συσσώρευσης σκουπιδών, καθώς αυτό που επικρατεί είναι ανυπόφορο για κατοίκους και τουρίστες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή έχει λήξει η σύμβαση του Δήμου με τον τελικό αποδέκτη των απορριμμάτων, δηλαδή με τη μονάδα του ΧΥΤΗ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος για την εναπόθεσή τους και να παραμένουν στους δρόμους.

Η απόφαση που υπεγράφη από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, αφορά χρονικό διάστημα τριών μηνών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συσσώρευση των απορριμμάτων και να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αποκομιδής. Στο διάστημα ισχύος της έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων απόθεσης των απορριμμάτων. Ειδικότερα, απαγορεύεται η εναπόθεση σκουπιδιών εκτός των προβλεπόμενων κάδων, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση.

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