Υγειονομική «βόμβα» τα σκουπίδια στη νότια Κέρκυρα – Οργισμένοι οι κάτοικοι

Πριν δύο μήνες οι κάτοικοι αναγκάστηκαν και σήκωσαν drone και ήταν χιλιόμετρα ξανά τα απορρίμματα, και δεν ήταν πάνω στο δρόμο τον κεντρικό για να μη φαίνονται

Δημήτρης Δρίζος

Υγειονομική «βόμβα» τα σκουπίδια στη νότια Κέρκυρα – Οργισμένοι οι κάτοικοι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη νότια Κέρκυρα, σε περιοχές όπως Άγιος Ματθαίος, Μοραΐτικα και Αργυράδες, συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων κοντά σε κατοικίες, δάση και σχολεία.
  • Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις 8 Σεπτεμβρίου, όταν ακυρώθηκε η σύμβαση με ιδιώτη εργολάβο για την αποκομιδή απορριμμάτων, αφήνοντας τον Δήμο με περιορισμένες δυνατότητες.
  • Η έλλειψη τοπικού χώρου διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα καθιστά απαραίτητη τη μεταφορά τους εκτός νησιού, διαδικασία που προς το παρόν έχει παγώσει.
  • Η συσσώρευση απορριμμάτων προκαλεί σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας, αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και οδηγεί σε έξαρση παρουσίας τρωκτικών και κατσαρίδων.
  • Οι κάτοικοι ζητούν άμεση λύση λόγω της αυξανόμενης απειλής για το περιβάλλον και την υγεία από τα ανεξέλεγκτα απορρίμματα.
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Τραγική παραμένει η εικόνα από το μέτωπο της καθαριότητας στη νότια Κέρκυρα, με περιοχές όπως ο Άγιος Ματθαίος, τα Μοραΐτικα και οι Αργυράδες να βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστιους όγκους συσσωρευμένων απορριμμάτων.

Σκουπίδια έχουν συγκεντρωθεί δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, δάση, αλλά ακόμη και σχολικές μονάδες, δημιουργώντας μια κατάσταση που προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους και εγείρει σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η κατάσταση είναι πλέον οριακή. Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία έχει επιστρατευτεί ακόμη και η ρίψη ασβέστη κοντά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα προβλήματα υγιεινής και η παρουσία τρωκτικών.

Την ίδια ώρα, ο όγκος των απορριμμάτων παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος, καθώς στο νησί εξακολουθεί να υπάρχει τουριστική κίνηση.

Το πρόβλημα έχει ενταθεί από τις 8 Σεπτεμβρίου, όταν σταμάτησε η αποκομιδή των απορριμμάτων από ιδιώτη εργολάβο, μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ακυρώσει τη σχετική σύμβαση της Δημοτικής Αρχής, κρίνοντάς την μη σύννομη. Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, με περιορισμένες δυνατότητες και προσωπικό, αδυνατεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών χωρίς τη συνδρομή ιδιώτη εργολάβου.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι η Κέρκυρα δεν διαθέτει δικό της χώρο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έτσι, τα σκουπίδια θα πρέπει να μεταφέρονται εκτός νησιού, όπως για παράδειγμα στην Πάλαιρο, όμως και αυτή η διαδικασία έχει προς το παρόν “παγώσει”. Ο τόπος έχει γεμίσει με ποντίκια και κατσαρίδες.

Πριν δύο μήνες οι κάτοικοι αναγκάστηκαν και σήκωσαν drone και ήταν χιλιόμετρα ξανά τα απορρίμματα, και δεν ήταν πάνω στο δρόμο τον κεντρικό για να μη φαίνονται. Ήταν από την πίσω πλευρά.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση λύση, καθώς κάθε ημέρα που περνά οι όγκοι των απορριμμάτων αυξάνονται, ενώ μαζί τους εντείνονται οι ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

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