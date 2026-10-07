Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει να οργανώνεται στον Κόλπο της Γένοβας

Snapshot Βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται στον Κόλπο της Γένοβας και θα κινηθεί ανατολικά, προκαλώντας τοπικές βροχές στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα την Πέμπτη.

Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα και πιθανές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο.

Το Σάββατο το Ιόνιο και η ηπειρωτική Ελλάδα εκτός των βορειοανατολικών περιοχών θα έχουν νεφώσεις με τοπικές βροχές, έντονες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Την Κυριακή θα ξεκινήσουν τοπικές βροχές και καταιγίδες στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, με βελτίωση του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα φτάνουν έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο και την Κυριακή. Snapshot powered by AI

Τον καιρό του επόμενου τετραημέρου αναλύει ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος,

Αναλυτικά αναφέρει:

Βαρομετρικό χαμηλό, που αρχίζει να οργανώνεται στον Κόλπο της Γένοβας, αναμένεται να κινηθεί αργά ανατολικά. Το σύστημα αυτό, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), θα στρέψει τους ανέμους στην περιοχή μας σε ΝΔ με ένταση ως τα 5 μποφόρ και θα προκαλέσει τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα. Κατά τα άλλα, οι συνθήκες ευνοούν τον σχηματισμό ομιχλών το πρωί κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 28 βαθμούς.

Την Παρασκευή (9/10), στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τη Δ. Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στο Β. Ιόνιο καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους στις ηπειρωτικές περιοχές αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

Το Σάββατο (10/10), στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα πλην των ΒΑ περιοχών της προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες στο Β. Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και στη ΒΔ Ελλάδα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η Κυριακή (11/10) στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια χώρα θα αρχίσει με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αλλά γρήγορα από τα δυτικά προς τα ανατολικά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

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