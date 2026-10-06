«Καμπανάκι» Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει ξανά ο καιρός - Έρχεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ημέρες

Snapshot Από το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα, κυρίως στην Κέρκυρα, το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου οι βροχές θα είναι πιο έντονες και θα επικεντρωθούν κυρίως στην Κέρκυρα και τις ακτές της Ηπείρου.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η βορειοδυτική Ελλάδα θα παραμείνει βροχερή, με πιθανότητα επέκτασης των φαινομένων στα Επτάνησα, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά.

Για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου υπάρχει αβεβαιότητα στα προγνωστικά, με τάση για βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και τα νότια νησιωτικά τμήματα. Snapshot powered by AI

Νέα μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από το βράδυ της Πέμπτης, με τις πιο αξιόλογες βροχές να εντοπίζονται στη βορειοδυτική Ελλάδα και κυρίως στην Κέρκυρα, το βόρειο Ιόνιο και τις ακτές της Ηπείρου, σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Η Τετάρτη 7 Οκτωβρίου αναμένεται να κυλήσει με γενικά καλές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, ωστόσο από το απόγευμα θα αρχίσουν να αναπτύσσονται «σύννεφα αστάθειας» προς την Κέρκυρα, όπου δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες.

Αλλάζει το σκηνικό από την Πέμπτη

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ο καιρός θα αρχίσει να γίνεται πιο άστατος στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Κατά τις προμεσημβρινές ώρες αναμένονται διάσπαρτα φαινόμενα, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, χωρίς να πρόκειται αρχικά για γενικευμένες βροχές.

Η εικόνα, όμως, θα αλλάξει όσο περνούν οι ώρες. Από το βράδυ της Πέμπτης και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Παρασκευή, η αστάθεια αναμένεται να ενταθεί, με περισσότερες και πιο αξιόλογες βροχές στα βόρεια Επτάνησα και σε περιοχές της Ηπείρου.

Στο επίκεντρο Κέρκυρα και Ήπειρος την ΠαρασκευήΤα φαινόμενα θα επιμείνουν και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

«Η Κέρκυρα, το βόρειο Ιόνιο και οι ακτές της Ηπείρου θα είναι οι περιοχές που φαίνεται ότι θα έχουμε περισσότερες βροχές και πιο έντονες, κυρίως προς τη μεριά της Κέρκυρας», επισήμανε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Έτσι, το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας φαίνεται να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τα ύψη βροχής στο τέλος της εβδομάδας.

«Αρκετά βροχερό» το Σάββατο στα βορειοδυτικά

Η αστάθεια δεν φαίνεται να υποχωρεί άμεσα. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, «μπαίνει σε φάση αρκετά βροχερή». Παράλληλα, ασθενέστερες βροχές ενδέχεται να περάσουν και από τη δυτική Πελοπόννησο.

Προς το βράδυ του Σαββάτου υπάρχει πιθανότητα τα φαινόμενα να γίνουν πιο αξιόλογα και να επηρεάσουν περισσότερες περιοχές, μεταξύ των οποίων τα υπόλοιπα Επτάνησα, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος αλλά και τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου τα φαινόμενα αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν.

Για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, πάντως, η προγνωστική εικόνα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει. Όπως σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου, υπάρχει «διχογνωμία στα προγνωστικά στοιχεία», με τον μέσο όρο των μοντέλων να δείχνει τάση για βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και στα νότια νησιωτικά τμήματα.

Για τις ημέρες που θα ακολουθήσουν, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν δείχνουν κάποια ιδιαίτερα αξιόλογη ή γενικευμένη μεταβολή του καιρού.

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