Σχεδόν καλοκαιρινός ο καιρός από σήμερα – Πότε και πού θα επιστρέψουν οι βροχές

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τρίτη. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

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Σχεδόν καλοκαιρινός ο καιρός από σήμερα – Πότε και πού θα επιστρέψουν οι βροχές
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  • Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 27°C.
  • Την Τετάρτη αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα αυξηθούν, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.
  • Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εμφανιστούν τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις σήμερα και από νότιες τις επόμενες ημέρες με μέγιστη ένταση έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
  • Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα καιρικά φαινόμενα από τα δελτία καιρού της ΕΜΥ και την ιστοσελίδα www.emy.gr.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με κατά τόπους αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 7 – 26°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 10 – 26°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 10 – 27°C
  • Δυτική Μακεδονία: 4 – 25°C
  • Ήπειρος: 8 – 27°C
  • Θεσσαλία: 7 – 26°C
  • Νησιά Ιονίου: 16 – 27°C
  • Δυτική Στερεά: 12 – 27°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 12 – 27°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 12 – 27°C
  • Κυκλάδες: 17 – 24°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 12 – 26°C
  • Κρήτη: 17 – 25°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 17 – 27°C
  • Δωδεκάνησα: 18 – 27°C
  • Αττική: 15 – 26°C
  • Θεσσαλονίκη: 11 – 26°C

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Η πρόγνωση για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά τους 24 με 26, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Πέαρασκευή 9 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

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Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

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