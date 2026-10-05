Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το διάστημα 5–19 Οκτωβρίου - Τι δείχνει το ECMWF

Το πιο σταθερό μήνυμα είναι η πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας έως περίπου 9–10/10 και η πτώση που ακολουθεί.

Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το διάστημα 5–19 Οκτωβρίου - Τι δείχνει το ECMWF
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  • Η θερμοκρασία προβλέπεται να ανέβει ήπια έως τις 9–10 Οκτωβρίου και μετά να υποχωρήσει σταδιακά.
  • Μετά τις 10–11 Οκτωβρίου, η πτώση της θερμοκρασίας είναι πιο εμφανής, αλλά η αξιοπιστία των ημερήσιων προβλέψεων μειώνεται.
  • Οι βροχές για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα είναι περιορισμένες, με αυξημένες πιθανότητες μετά τις 10–11 Οκτωβρίου, αλλά χωρίς ισχυρό γενικευμένο σήμα.
  • Το Ηράκλειο παρουσιάζει σαφέστερο σήμα βροχόπτωσης και μεγαλύτερο διάμεσο σύνολο βροχοπτώσεων στο ECMWF.
  • Η γενική τάση για το διάστημα 5–19 Οκτωβρίου περιλαμβάνει πρόσκαιρη άνοδο θερμοκρασίας και μετέπειτα πτώση, χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές.
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Την αλλαγή του καιρού επιβεβαιώνει και ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, σε νέα πρόβλεψή του για τις επόμενες μέρες.

Συγκεκριμένα ο κ. Κολυδάς ανέφερε:

Η προοπτική για το διάστημα 5–19 Οκτωβρίου δείχνει αρχικά μια ήπια άνοδο της θερμοκρασίας, με τις υψηλότερες τιμές περίπου 9–10 Οκτωβρίου, και στη συνέχεια σταδιακή υποχώρηση.

Στο ECMWF ENS η πτώση είναι πιο καθαρή μετά τις 10–11/10, ενώ παράλληλα αυξάνεται αισθητά η διασπορά των μελών, ιδιαίτερα μετά τη 10η ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι η γενική τάση είναι χρήσιμη, αλλά οι επιμέρους ημερήσιες τιμές στο τέλος του 15ημέρου έχουν σαφώς μικρότερη αξιοπιστία.

Στον υετό, η συνολική εικόνα είναι μάλλον φτωχή για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, τουλάχιστον ως προς τον διάμεσο των ensembles. Παρ’ όλα αυτά, από περίπου 10–11 Οκτωβρίου και μετά εμφανίζονται μέλη που δίνουν αξιόλογες βροχές και αυξάνονται οι πιθανότητες υπέρβασης χαμηλών ορίων. Το Ηράκλειο ξεχωρίζει περισσότερο, με σαφέστερο σήμα βροχής και μεγαλύτερο διάμεσο σύνολο από το ECMWF.

Συνολικά: το πιο σταθερό μήνυμα είναι η πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας έως περίπου 9–10/10 και η πτώση που ακολουθεί. Για τις βροχές δεν υπάρχει ακόμη ισχυρό και γενικευμένο σήμα.

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