Μαρουσάκης: Καλοκαιρινή εβδομάδα, αλλά από Παρασκευή αλλάζει ο καιρός

Με βελτιωμένο καιρό και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα, μετά την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών.

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς, ενώ περαιτέρω άνοδος αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

«Ανοίγεται μπροστά μας μια καλοκαιρινή εβδομάδα, θα ανέβει η θερμοκρασία και ο καιρός μέχρι περίπου και την Παρασκευή θα θυμίζει καλοκαίρι με θερμοκρασίες 27-28 βαθμούς Κελσίου», σχολίασε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Για το Σαββατοκύριακο επισήμανε ότι έρχεται «μια κακοκαιρία από τα δυτικά που θα προσπαθήσει να προσεγγίσει και την Ευρώπη αλλά και τη χώρα μας, θα αλλάξει ο καιρός Παρασκευή με Σάββατο κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα».

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