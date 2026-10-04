Καιρός: Βελτιώνεται το σκηνικό από Δευτέρα με άνοδο της θερμοκρασίας - Πότε έρχεται νέα μεταβολή

Snapshot Ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά μετά το έντονο κύμα κακοκαιρίας, με περιορισμό των φαινομένων και εξασθένηση των βοριάδων από τη Δευτέρα.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί από την Τρίτη, με μέγιστες που θα φτάνουν έως 28-29 βαθμούς σε κεντρικά και νότια τμήματα.

Από την Πέμπτη αναμένεται νέο βαρομετρικό σύστημα από τη δυτική Ευρώπη, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Η Παρασκευή προβλέπεται η πιο άστατη ημέρα για τα δυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου δεν προβλέπονται γενικευμένες βροχές, με πιθανή αύξηση φαινομένων στη Βόρεια Ελλάδα μετά τις 14-15 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Σταδιακά βελτιώνεται ο καιρός μετά το έντονο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες κυρίως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Η Δευτέρα θα αποτελέσει ουσιαστικά μια μεταβατική ημέρα, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σημαντικά και να αποκτούν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, οι ισχυροί βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ από την Τρίτη η θερμοκρασία θα πάρει ξανά την ανηφόρα.

Ωστόσο, η βελτίωση δεν θα κρατήσει σε όλη τη χώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, καθώς από την Πέμπτη νέο σύστημα από τη δυτική Ευρώπη αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά τμήματα με βροχές και καταιγίδες.

Υποχωρούν τα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Τη Δευτέρα, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα επιμείνουν νεφώσεις και τοπικές βροχές, όμως η εικόνα θα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα 24ωρα.

Οι βροχές στην Κρήτη θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ενώ στα Δωδεκάνησα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα σε Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο και Καστελόριζο.

Μέχρι το βράδυ, τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν ακόμη περισσότερο και να μετακινηθούν προς τα νοτιοανατολικά.

Παρά τη βελτίωση, η προσοχή στην Κρήτη παραμένει απαραίτητη, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν προηγηθεί.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια σύντομη μπόρα μπορεί τοπικά να δημιουργήσει νέες συσσωρεύσεις υδάτων.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εξασθενούν οι βοριάδες

Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι τις πρωινές ώρες, κυρίως στις Κυκλάδες και στην ανατολική Αττική, όπου τοπικά μπορεί να φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Στη Νότια Εύβοια δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Από το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ, πάντως, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν αισθητά.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες της Δευτέρας θα παραμείνουν σχετικά χαμηλές, ιδιαίτερα στη βόρεια και ορεινή Ελλάδα, ενώ σε πεδινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας θα καταγραφούν ακόμη και μονοψήφιες τιμές.

Οι μέγιστες θα φτάσουν περίπου:

20-21 βαθμούς στην Κρήτη

23-24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές- 25 βαθμούς στα νοτιοανατολικά

26-27 βαθμούς στα δυτικά

Από την Τρίτη η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη σε αρκετές περιοχές αναμένονται τιμές 26-27 βαθμών.

Σε κεντρικά και νότια τμήματα, με τη βοήθεια θερμότερων αερίων μαζών και των νοτιάδων, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 28-29 βαθμούς.

Στην Αττική οι μέγιστες θα κινηθούν περίπου στους 26-27 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη στους 23-24.

Η Τρίτη αναμένεται να κυλήσει με γενικά καλές καιρικές συνθήκες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στο Καστελόριζο δεν αποκλείεται να σημειωθεί πρόσκαιρη βροχή τις πρωινές ώρες.

Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, όμως προς το βράδυ στη Δυτική Ελλάδα θα αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια της επόμενης μεταβολής.

Νέο σύστημα από την Πέμπτη

Από την Πέμπτη, ένα νέο βαρομετρικό σύστημα από τη δυτική Ευρώπη αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη Δυτική Ελλάδα.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους από τις πρωινές ώρες, αρχικά στα βορειοδυτικά, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα ενδέχεται να ενταθούν στο Βόρειο Ιόνιο και στα δυτικά τμήματα της Ηπείρου.

Η Κέρκυρα συγκαταλέγεται στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο.

Παρασκευή η πιο άστατη ημέρα στα δυτικά

Η Παρασκευή φαίνεται να είναι η πιο βροχερή ημέρα της εβδομάδας για τη δυτική χώρα. Από τη νύχτα προς το ξημέρωμα αναμένονται περισσότερες βροχές, μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να είναι ισχυρές.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Ιόνιο, τη δυτική και δυτικοκεντρική Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά, τμήματα της δυτικής Θεσσαλίας και τη Δυτική Μακεδονία.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το σύστημα φαίνεται να παραμένει περισσότερο στη δυτική πλευρά της χώρας, χωρίς σαφή τάση για γενικευμένη επέκταση προς τα ανατολικά.

Τι δείχνει η τάση για τα μέσα Οκτωβρίου

Σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, μέχρι περίπου τις 12-13 Οκτωβρίου δεν διαφαίνεται κάποιο οργανωμένο σύστημα που να φέρει γενικευμένες βροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Γύρω στις 14-15 Οκτωβρίου υπάρχει μια πρώτη τάση για περισσότερες βροχές προς τη Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο η εικόνα αυτή παραμένει αβέβαιη και θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τα επόμενα προγνωστικά στοιχεία.

Το επόμενο διάστημα θα χαρακτηρίζεται από εναλλαγές θερμότερων και ψυχρότερων αερίων μαζών, με τη χώρα να περνά πλέον σταδιακά από το έντονο φθινοπωρινό επεισόδιο σε μια πιο ήπια και μεταβατική φάση.

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