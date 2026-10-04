Καιρός: Τρεις φάσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου – Η σύγκλιση ECMWF και ICON και η θερμή ανατροπή

Μετά το έντονο ξεκίνημα του Οκτωβρίου, με τις ισχυρές βροχές κυρίως στην Κρήτη και τους ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει σταδιακά

Μίλτος Τσεκούρας

Καιρός: Τρεις φάσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου – Η σύγκλιση ECMWF και ICON και η θερμή ανατροπή
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μετά τις ισχυρές βροχές στην αρχή του Οκτωβρίου, ο καιρός στην Ελλάδα σταδιακά βελτιώνεται με άνοδο της θερμοκρασίας και περισσότερη ηλιοφάνεια από 5 έως 9 Οκτωβρίου.
  • Τα πρωινά και οι νύχτες παραμένουν δροσερά κυρίως σε ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
  • Μετά τις 9 Οκτωβρίου, αυξάνεται η κινητικότητα στην ατμόσφαιρα της Ευρώπης, αυξάνοντας τις πιθανότητες νέων βροχοπτώσεων στην Ελλάδα προς τα μέσα του μήνα.
  • Η πορεία των διαταραχών θα καθορίσει το επίπεδο επιρροής στη χώρα, με βόρεια τροχιά να φέρνει τοπικές βροχές και νοτιότερη τροχιά να μπορεί να προκαλέσει γενικευμένη μεταβολή του καιρού.
  • Η εξέλιξη του καιρού έως τα μέσα Οκτωβρίου χωρίζεται σε τρεις φάσεις: απομάκρυνση έντονων φαινομένων (4/10), βελτίωση και ήπιες συνθήκες (5-9/10), και αυξημένη ατμοσφαιρική κινητικότητα με πιθανές βροχές (10-15/10).
Snapshot powered by AI

Σταδιακή βελτίωση του καιρού μετά το ισχυρό επεισόδιο των τελευταίων ημερών δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, με τα μοντέλα ECMWF και ICON να συγκλίνουν σε μια πιο ήπια εικόνα για την Ελλάδα στις αρχές της νέας εβδομάδας.

Ωστόσο, όσο προχωρά ο Οκτώβριος, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη εμφανίζει μεγαλύτερη κινητικότητα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων βροχοπτώσεων προς τα μέσα του μήνα.

Μετά το έντονο ξεκίνημα του Οκτωβρίου, με τις ισχυρές βροχές κυρίως στην Κρήτη και τους ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει σταδιακά.

Το ισχυρό σύστημα απομακρύνεται και, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η πίεση αναμένεται να αυξηθεί, περιορίζοντας τα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα αυξηθούν, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, χωρίς όμως να επιστρέφουμε σε καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες.

Τα πρωινά και οι νύχτες θα παραμείνουν δροσερά, κυρίως στα ηπειρωτικά και τις ορεινές περιοχές, ενώ οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν σταδιακά πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το διάστημα 7 έως 9 Οκτωβρίου εμφανίζεται, με τα σημερινά δεδομένα, ως ένα από τα πιο ήρεμα παράθυρα του πρώτου δεκαημέρου, με περισσότερη ηλιοφάνεια, ασθενέστερους ανέμους και γενικά ήπιες θερμοκρασίες. Δεν αποκλείονται, πάντως, τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται μετά τις 9 Οκτωβρίου

Η εικόνα γίνεται περισσότερο σύνθετη προς το τέλος του πρώτου δεκαημέρου.

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν αυξημένη κινητικότητα στις χαμηλές πιέσεις της Ευρώπης και περισσότερες πιθανότητες για μετατόπιση διαταραχών προς τη Μεσόγειο. Το κρίσιμο στοιχείο θα είναι η ακριβής πορεία αυτών των συστημάτων.

Εφόσον οι διαταραχές παραμείνουν βορειότερα, η Ελλάδα θα επηρεαστεί κυρίως με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Αντίθετα, μια νοτιότερη τροχιά, με οργανωμένο χαμηλό προς την Ιταλία ή την Αδριατική, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο γενικευμένη μεταβολή του καιρού στη χώρα μας.

Η τάση μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου

Με βάση την τελευταία διαθέσιμη εικόνα των προγνωστικών μοντέλων, η εξέλιξη του καιρού στην Ελλάδα μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις φάσεις:

  • 4 Οκτωβρίου: σταδιακή ολοκλήρωση του ισχυρού επεισοδίου και απομάκρυνση των έντονων φαινομένων.
  • 5–9 Οκτωβρίου: σημαντική βελτίωση, περισσότερη ηλιοφάνεια, εξασθένηση των ανέμων και άνοδος της θερμοκρασίας.
  • 10–15 Οκτωβρίου: αυξημένη κινητικότητα στην ατμόσφαιρα και μεγαλύτερη πιθανότητα επιστροφής βροχών, με την ακριβή εξέλιξη να παραμένει ακόμη αβέβαιη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Επιτέθηκαν σε ανήλικους με μαχαίρι και προσπάθησαν να τους παρασύρουν - Ανήλικος ο ένας δράστης

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τεντόγλου πήρε φόρα και πέταξε σε αυλή σπιτιού – Δείτε το άλμα που του χάρισε το ρεκόρ κήπου

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κω: Καίει σει χαμηλή βλάστηση στα Καρδάμαινα - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικός τομέας: 188 νεκροί από το 2022 - Οι καταπλακώσεις από τρακτέρ στο επίκεντρο

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν αν δεν ικανοποιηθούν τα επτά αιτήματα της συμφωνίας - Δεν περιλαμβάνεται το πυρηνικό ζήτημα

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρεις φάσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου – Η σύγκλιση ECMWF και ICON και η θερμή ανατροπή

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Το επετειακό βίντεο για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Γερμανού καγκελάριου Μερτς

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Στο κυνήγι του λύκου της Πάρνηθας: «Τον κάναμε να φοβάται μια περιοχή, αλλά όχι τον άνθρωπο» – Επιχείρηση εντοπισμού μετά τις επιθέσεις

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την επιβίωση κάθε είδους

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Νέο μήνυμα 112 στην Ιεράπετρα - Χιλιάδες τόνοι πατάτας θάφτηκαν από το νερό

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ

11:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Αλλαγές στις ημερομηνίες πληρωμών λόγω 28ης Οκτωβρίου

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς»

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Το «αιώνιο χιόνι» των τροπικών δασών παύει να είναι αιώνιο: Λιώνουν οι τελευταίοι τροπικoί παγετώνες

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκροί και οι δύο οδηγοί έπειτα από σύγκρουση μηχανής με ηλεκτρικό πατίνι

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford επιστρέφει στο WRC

10:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξαναχτύπησε ο Σαμαράς ανήμερα των «γενεθλίων» της ΝΔ - Βίντεο

10:43ΑΠΟΨΕΙΣ

Υπάρχει μήπως κάποια “πέμπτη φάλαγγα”, στην Ελλάδα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

07:22LIFESTYLE

The Voice: «Λύγισαν» οι κριτές για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Δεν έκρυβε τα σκοτάδια του»

07:36LIFESTYLE

Φιλ Κόλινς: Η συγγνώμη στον Πολ Μακάρτνεϊ μετά από 24 χρόνια παρεξήγησης - Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τεντόγλου πήρε φόρα και πέταξε σε αυλή σπιτιού – Δείτε το άλμα που του χάρισε το ρεκόρ κήπου

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκροί και οι δύο οδηγοί έπειτα από σύγκρουση μηχανής με ηλεκτρικό πατίνι

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Στο κυνήγι του λύκου της Πάρνηθας: «Τον κάναμε να φοβάται μια περιοχή, αλλά όχι τον άνθρωπο» – Επιχείρηση εντοπισμού μετά τις επιθέσεις

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρεις φάσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου – Η σύγκλιση ECMWF και ICON και η θερμή ανατροπή

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Κάρολ: Αποκάλυψε τον «διάσημο φίλο» που του επιτέθηκε σεξουαλικά ενώ κοιμόταν - «Είναι τρομακτικό ακόμη και να το σκέφτομαι»

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβες» Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Οι αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές – Η αλήθεια θα βγει στο φως»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι Βούλγαροι έγιναν προαιώνιοι εχθροί των Βυζαντινών – Ο Κρούμος που έκανε κούπα για κρασί το κρανίο του Νικηφόρου και η εκδίκηση του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Γιατί θα πληρωθούν νωρίτερα

03:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη – Κοντά σε Ζωνιανά και Ανώγεια το επίκεντρο

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ένιωθε ότι όλοι τον εκμεταλλεύονται», κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από το 2027 και τι πρέπει να περιλαμβάνει

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Νέο μήνυμα 112 στην Ιεράπετρα - Χιλιάδες τόνοι πατάτας θάφτηκαν από το νερό

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέες καταγγελίες για τη γιατρό – «Έκανε διαγνώσεις μέσω υπολογιστή και για μετενσάρκωση»

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

10:43ΑΠΟΨΕΙΣ

Υπάρχει μήπως κάποια “πέμπτη φάλαγγα”, στην Ελλάδα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ