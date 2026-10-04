Καιρός: Τρεις φάσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου – Η σύγκλιση ECMWF και ICON και η θερμή ανατροπή

Snapshot Μετά τις ισχυρές βροχές στην αρχή του Οκτωβρίου, ο καιρός στην Ελλάδα σταδιακά βελτιώνεται με άνοδο της θερμοκρασίας και περισσότερη ηλιοφάνεια από 5 έως 9 Οκτωβρίου.

Τα πρωινά και οι νύχτες παραμένουν δροσερά κυρίως σε ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Μετά τις 9 Οκτωβρίου, αυξάνεται η κινητικότητα στην ατμόσφαιρα της Ευρώπης, αυξάνοντας τις πιθανότητες νέων βροχοπτώσεων στην Ελλάδα προς τα μέσα του μήνα.

Η πορεία των διαταραχών θα καθορίσει το επίπεδο επιρροής στη χώρα, με βόρεια τροχιά να φέρνει τοπικές βροχές και νοτιότερη τροχιά να μπορεί να προκαλέσει γενικευμένη μεταβολή του καιρού.

Η εξέλιξη του καιρού έως τα μέσα Οκτωβρίου χωρίζεται σε τρεις φάσεις: απομάκρυνση έντονων φαινομένων (4/10), βελτίωση και ήπιες συνθήκες (5-9/10), και αυξημένη ατμοσφαιρική κινητικότητα με πιθανές βροχές (10-15/10). Snapshot powered by AI

Σταδιακή βελτίωση του καιρού μετά το ισχυρό επεισόδιο των τελευταίων ημερών δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, με τα μοντέλα ECMWF και ICON να συγκλίνουν σε μια πιο ήπια εικόνα για την Ελλάδα στις αρχές της νέας εβδομάδας.

Ωστόσο, όσο προχωρά ο Οκτώβριος, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη εμφανίζει μεγαλύτερη κινητικότητα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων βροχοπτώσεων προς τα μέσα του μήνα.

Μετά το έντονο ξεκίνημα του Οκτωβρίου, με τις ισχυρές βροχές κυρίως στην Κρήτη και τους ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει σταδιακά.

Το ισχυρό σύστημα απομακρύνεται και, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η πίεση αναμένεται να αυξηθεί, περιορίζοντας τα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα αυξηθούν, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, χωρίς όμως να επιστρέφουμε σε καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες.

Τα πρωινά και οι νύχτες θα παραμείνουν δροσερά, κυρίως στα ηπειρωτικά και τις ορεινές περιοχές, ενώ οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν σταδιακά πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το διάστημα 7 έως 9 Οκτωβρίου εμφανίζεται, με τα σημερινά δεδομένα, ως ένα από τα πιο ήρεμα παράθυρα του πρώτου δεκαημέρου, με περισσότερη ηλιοφάνεια, ασθενέστερους ανέμους και γενικά ήπιες θερμοκρασίες. Δεν αποκλείονται, πάντως, τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται μετά τις 9 Οκτωβρίου

Η εικόνα γίνεται περισσότερο σύνθετη προς το τέλος του πρώτου δεκαημέρου.

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν αυξημένη κινητικότητα στις χαμηλές πιέσεις της Ευρώπης και περισσότερες πιθανότητες για μετατόπιση διαταραχών προς τη Μεσόγειο. Το κρίσιμο στοιχείο θα είναι η ακριβής πορεία αυτών των συστημάτων.

Εφόσον οι διαταραχές παραμείνουν βορειότερα, η Ελλάδα θα επηρεαστεί κυρίως με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Αντίθετα, μια νοτιότερη τροχιά, με οργανωμένο χαμηλό προς την Ιταλία ή την Αδριατική, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο γενικευμένη μεταβολή του καιρού στη χώρα μας.

Η τάση μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου

Με βάση την τελευταία διαθέσιμη εικόνα των προγνωστικών μοντέλων, η εξέλιξη του καιρού στην Ελλάδα μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις φάσεις:

4 Οκτωβρίου: σταδιακή ολοκλήρωση του ισχυρού επεισοδίου και απομάκρυνση των έντονων φαινομένων.

σταδιακή ολοκλήρωση του ισχυρού επεισοδίου και απομάκρυνση των έντονων φαινομένων. 5–9 Οκτωβρίου: σημαντική βελτίωση, περισσότερη ηλιοφάνεια, εξασθένηση των ανέμων και άνοδος της θερμοκρασίας.

σημαντική βελτίωση, περισσότερη ηλιοφάνεια, εξασθένηση των ανέμων και άνοδος της θερμοκρασίας. 10–15 Οκτωβρίου: αυξημένη κινητικότητα στην ατμόσφαιρα και μεγαλύτερη πιθανότητα επιστροφής βροχών, με την ακριβή εξέλιξη να παραμένει ακόμη αβέβαιη.

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