Κακοκαιρία στην Κρήτη: Νέο μήνυμα 112 στην Ιεράπετρα - Χιλιάδες τόνοι πατάτας θάφτηκαν από το νερό

Snapshot Στους κατοίκους του Δήμου Ιεράπετρας εστάλη νέο μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων λόγω συνεχιζόμενης κακοκαιρίας στην Κρήτη.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει πάνω από 4.000 στρέμματα καλλιεργειών πατάτας, με καταστροφή άνω των 15.000 τόνων προϊόντος.

Οι ζημιές στους παραγωγούς εκτιμώνται σε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, με σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης στα χωράφια τους.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Οροπεδίου Λασιθίου ζητά άμεσες κρατικές αποζημιώσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και βελτιώσεις σε υποδομές αποστράγγισης και οδικό δίκτυο.

Προγραμματίστηκε νέα σύσκεψη για την λήψη μέτρων στήριξης των πληγέντων και την τροποποίηση διαδικασιών πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να πλήττουν την Κρήτη. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το νέο μήνυμα του 112 σηματοδοτεί τη συνέχιση της επιφυλακής στην περιοχή, καθώς η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει το cretalive, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες σε αγροτικές εκτάσεις. Καλλιέργειες έχουν βρεθεί κάτω από το νερό, ενώ σε αρκετά σημεία η πρόσβαση των παραγωγών στα χωράφια τους παραμένει δύσκολη ή αδύνατη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερα από 4.000 στρέμματα καλλιεργειών πατάτας που έχουν πλημμυρίσει. Οι ποσότητες του προϊόντος που εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί ξεπερνούν τους 15.000 τόνους.

Περισσότεροι από 2.000 παραγωγοί φέρεται να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ το συνολικό ύψος των απωλειών εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εικόνες από τα χωριά του Οροπεδίου είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε έναν απέραντο όγκο από νερά, λάσπη και χώματα, με τις καλλιέργειες να έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Οι διαστάσεις της καταστροφής έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους παραγωγούς, οι οποίοι ζητούν άμεση κρατική παρέμβαση και αποζημιώσεις. Η κατάσταση παραπέμπει, ως προς την έκταση των ζημιών στις αγροτικές καλλιέργειες, σε εικόνες που είχαν καταγραφεί στη Θεσσαλία μετά την κακοκαιρία Daniel.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Οροπεδίου Λασιθίου, μετά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες, συγκαλεί νέα ευρεία σύσκεψη, με βασικό αίτημα την άμεση λήψη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων.

Μεταξύ των αιτημάτων των παραγωγών περιλαμβάνονται:

Άμεση και πλήρης αποζημίωση των καταστροφών, μέσω κρατικής αρωγής, de minimis και ΕΛΓΑ, καθώς και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, καθώς και πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων.

Αποκατάσταση και ενίσχυση των αποστραγγιστικών καναλιών και του οδικού δικτύου, καθώς και καθαρισμός καναλιών και ποταμών.

Τροποποίηση της ΣΑΕΚ του ΟΑΚ, ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων η απόφαση για τον χειρισμό των θυροφραγμάτων να μεταβιβάζεται στο συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

Η νέα σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 17:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, με τους παραγωγούς να ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και άμεσες παρεμβάσεις.

Χωρίς νερό Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια

Χωρίς υδροδότηση παραμένουν περίπου 2.500 κάτοικοι στα Ζωνιανά, την Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μυλοποτάμου, μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στο δίκτυο ύδρευσης.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου, τα προβλήματα συνδέονται και με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τα σημεία όπου απαιτούνται παρεμβάσεις.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις καταστεί ασφαλής η πρόσβαση, ενώ προς το παρόν δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένος χρόνος για την αποκατάσταση της υδροδότησης.

Η δημοτική επιχείρηση καλεί τους κατοίκους των τριών οικισμών να περιορίσουν την κατανάλωση και να χρησιμοποιούν με φειδώ τα αποθέματα νερού που διαθέτουν.

Παράλληλα, ο Δήμος Μυλοποτάμου έθεσε σε λειτουργία 24ωρη γραμμή επικοινωνίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες και χρειάζονται προσωρινή διαμονή ή τη συνδρομή δημοτικών συνεργείων.

Κλειστοί δρόμοι και κατολισθήσεις στο Αμάρι

Μεγάλα είναι τα προβλήματα και στον Δήμο Αμαρίου, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις, συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού και μεταφορά φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις περιοχές Φουρφουρά, Πλατανίων και Βισταγής, όπου σε ορισμένα σημεία οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις δημοτικές οδούς Βισταγή - Πλατάνια - Φουρφουρά και Αφρατές - Πλατάνια, ενώ κλειστή παραμένει και η επαρχιακή οδός στο ύψος του Γυμνασίου - Λυκείου Φουρφουρά.

Μηχανήματα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίου επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας όπου αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Οι Αρχές ζητούν από κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο και ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων παραμένει αυξημένος.

Πλημμύρισαν οροπέδια στα Ανώγεια

Σημαντικές ζημιές καταγράφονται και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανωγείων.

Δρόμοι που οδηγούν σε αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν καταστεί σε αρκετά σημεία απροσπέλαστοι, ενώ μικρά και μεγάλα οροπέδια έχουν πλημμυρίσει από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

Τα συνεργεία επιχειρούν όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, με προτεραιότητα να αποκατασταθεί η πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές και αγροτικές μονάδες.

Τέσσερις απεγκλωβισμοί στην Ιεράπετρα

Στην Ιεράπετρα, τέσσερις άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τον όρμο της Αγίας Φωτιάς, καθώς τα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε πλωτό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο παρέλαβε τα τέσσερα άτομα καλά στην υγεία τους και τα μετέφερε με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Μακρύ Γιαλού.

Ζημιές στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων

Στα Χανιά, οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παραλιακή ζώνη της πόλης.

Στο Ενετικό Λιμάνι, η θάλασσα έχει φτάσει σε καταστήματα εστίασης και τουριστικές επιχειρήσεις, προκαλώντας ζημιές, ενώ στη Νέα Χώρα έχουν σημειωθεί φαινόμενα αμμοδιάβρωσης και καταστροφές σε εξοπλισμό κατά μήκος της παραλίας.

Την ίδια ώρα, οκτώ εργαζόμενοι του Εθνικού Δρυμού παραμένουν στο Φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η αυξημένη στάθμη του ποταμού δεν επιτρέπει την ασφαλή αποχώρησή τους.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται μέσα σε φυλάκιο, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα και φάρμακα, ενώ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, η κατάστασή τους είναι ελεγχόμενη και η αποχώρησή τους θα γίνει όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, ο μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή σε ολόκληρο τον νομό Χανίων, παρακολουθώντας τα σημεία όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα και παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται.

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