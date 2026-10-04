Κακοκαιρία στην Κρήτη: Κατολισθήσεις, πλημμύρες, απεγκλωβισμοί και χωριά χωρίς νερό

Ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης και κατολισθήσεις στον Μυλοπόταμο, πλημμυρισμένα οροπέδια στα Ανώγεια και προβλήματα σε Χανιά και Ιεράπετρα

Γιάννης Φιλιππάκος

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Κατολισθήσεις, πλημμύρες, απεγκλωβισμοί και χωριά χωρίς νερό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κακοκαιρία στην Κρήτη έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε δίκτυα ύδρευσης, κατολισθήσεις, πλημμύρες και προβλήματα σε δρόμους και παραλιακές ζώνες.
  • Χωριά όπως τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια παραμένουν χωρίς νερό λόγω ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης και δυσκολιών στην πρόσβαση των συνεργείων.
  • Στον Δήμο Αμαρίου υπάρχουν κλειστοί δρόμοι και κατολισθήσεις, με τις αρχές να καλούν σε αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων λόγω αυξημένου κινδύνου.
  • Στα Ανώγεια πλημμύρισαν οροπέδια και έχουν καταστεί απροσπέλαστοι δρόμοι προς αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
  • Τέσσερα άτομα απεγκλωβίστηκαν με πλωτό σκάφος στη Ιεράπετρα, ενώ στα Χανιά έχουν σημειωθεί ζημιές στο Ενετικό Λιμάνι και προβλήματα στην παραλιακή ζώνη.
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Σοβαρά προβλήματα εξακολουθεί να προκαλεί η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους να έχουν αφήσει πίσω τους ζημιές σε δίκτυα ύδρευσης και δρόμους, κατολισθήσεις, πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις και προβλήματα στην παραλιακή ζώνη.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση σε περιοχές του Ρεθύμνου, ενώ προβλήματα καταγράφονται επίσης στα Χανιά και στην Ιεράπετρα. Στην Αγία Φωτιά, τέσσερις άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν με σκάφος του Λιμενικού, καθώς οι πλημμυρισμένοι δρόμοι δεν επέτρεπαν την πρόσβαση από ξηρά.

Χωρίς νερό Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια

Χωρίς υδροδότηση παραμένουν τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μυλοποτάμου, μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στο δίκτυο ύδρευσης.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου, τα προβλήματα συνδέονται και με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τα σημεία όπου απαιτούνται παρεμβάσεις.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις καταστεί ασφαλής η πρόσβαση, ενώ προς το παρόν δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένος χρόνος για την αποκατάσταση της υδροδότησης.

Η δημοτική επιχείρηση καλεί τους κατοίκους των τριών οικισμών να περιορίσουν την κατανάλωση και να χρησιμοποιούν με φειδώ τα αποθέματα νερού που διαθέτουν.

Παράλληλα, ο Δήμος Μυλοποτάμου έθεσε σε λειτουργία 24ωρη γραμμή επικοινωνίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες και χρειάζονται προσωρινή διαμονή ή τη συνδρομή δημοτικών συνεργείων.

Κλειστοί δρόμοι και κατολισθήσεις στο Αμάρι

Μεγάλα είναι τα προβλήματα και στον Δήμο Αμαρίου, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις, συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού και μεταφορά φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις περιοχές Φουρφουρά, Πλατανίων και Βισταγής, όπου σε ορισμένα σημεία οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις δημοτικές οδούς Βισταγή - Πλατάνια - Φουρφουρά και Αφρατές - Πλατάνια, ενώ κλειστή παραμένει και η επαρχιακή οδός στο ύψος του Γυμνασίου - Λυκείου Φουρφουρά.

Μηχανήματα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίου επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας όπου αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Οι Αρχές ζητούν από κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο και ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων παραμένει αυξημένος.

Πλημμύρισαν οροπέδια στα Ανώγεια

Σημαντικές ζημιές καταγράφονται και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανωγείων.

Δρόμοι που οδηγούν σε αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν καταστεί σε αρκετά σημεία απροσπέλαστοι, ενώ μικρά και μεγάλα οροπέδια έχουν πλημμυρίσει από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

Τα συνεργεία επιχειρούν όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, με προτεραιότητα να αποκατασταθεί η πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές και αγροτικές μονάδες.

Τέσσερις απεγκλωβισμοί στην Ιεράπετρα

Στην Ιεράπετρα, τέσσερις άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τον όρμο της Αγίας Φωτιάς, καθώς τα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε πλωτό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο παρέλαβε τα τέσσερα άτομα καλά στην υγεία τους και τα μετέφερε με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Μακρύ Γιαλού.

Ζημιές στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων

Στα Χανιά, οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παραλιακή ζώνη της πόλης.

Στο Ενετικό Λιμάνι, η θάλασσα έχει φτάσει σε καταστήματα εστίασης και τουριστικές επιχειρήσεις, προκαλώντας ζημιές, ενώ στη Νέα Χώρα έχουν σημειωθεί φαινόμενα αμμοδιάβρωσης και καταστροφές σε εξοπλισμό κατά μήκος της παραλίας.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Την ίδια ώρα, οκτώ εργαζόμενοι του Εθνικού Δρυμού παραμένουν στο Φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η αυξημένη στάθμη του ποταμού δεν επιτρέπει την ασφαλή αποχώρησή τους.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται μέσα σε φυλάκιο, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα και φάρμακα, ενώ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, η κατάστασή τους είναι ελεγχόμενη και η αποχώρησή τους θα γίνει όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, ο μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή σε ολόκληρο τον νομό Χανίων, παρακολουθώντας τα σημεία όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα και παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται.

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