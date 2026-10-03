Σε συναγερμό η Κρήτη: Πάνω από 22.000 κεραυνούς σε ένα 24ωρο - Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Οι πιο έντονες καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες, ενώ από το βράδυ του Σαββάτου αρχίζει σταδιακά η υποχώρηση των ανέμων και από τη Δευτέρα η ουσιαστική βελτίωση του καιρού

Ανθή Κουρεντζή

Σε συναγερμό η Κρήτη: Πάνω από 22.000 κεραυνούς σε ένα 24ωρο - Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία
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  • Η Κρήτη βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω ισχυρών βροχών, καταιγίδων και έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, με πάνω από 22.000 κεραυνούς σε 24 ώρες.
  • Ο πορτοκαλί συναγερμός ισχύει μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ η ένταση των φαινομένων αναμένεται να μειωθεί σταδιακά μετά τις επόμενες 3-4 ώρες.
  • Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αρχίσουν να υποχωρούν από το Σάββατο το βράδυ, με βελτίωση στις θαλάσσιες συνθήκες και μείωση της έντασης έως την Κυριακή.
  • Η ουσιαστική βελτίωση του καιρού στην Κρήτη προβλέπεται από το πρωί της Δευτέρας, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως τα μέσα της εβδομάδας.
  • Οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις εντοπίζονται βόρεια της οροσειράς της Κρήτης, όπου αναμένονται και οι πιο έντονοι όμβροι μέχρι την υποχώρηση της κακοκαιρίας.
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Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει το νησί με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα, την ώρα που σταδιακά αρχίζει να διαφαίνεται αποκλιμάκωση των φαινομένων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Γιώργο Εμμανουήλ, οι επόμενες τρεις έως τέσσερις ώρες είναι οι πιο κρίσιμες ως προς την ένταση των φαινομένων, με το βόρειο τμήμα της Κρήτης να παραμένει στο επίκεντρο.

Ο ίδιος εφιστά την προσοχή στους κατοίκους και για τις επόμενες ώρες, καθώς μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής οι βροχές και οι καταιγίδες θα εξασθενούν σταδιακά, χωρίς όμως να σταματήσουν εντελώς.

Όπως επισήμανε ο μετεωρολόγος, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται και πάλι στα ίδια σημεία, κυρίως βόρεια της οροσειράς που διασχίζει την Κρήτη από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

22.000 κεραυνοί μέσα σε μία ημέρα

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εικόνα της κεραυνικής δραστηριότητας.Μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν περίπου 22.000 κεραυνοί, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους να εντοπίζεται πάνω από την Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα.

Το στοιχείο που προκαλεί εντύπωση δεν είναι μόνο ο αριθμός των κεραυνών, αλλά και η πυκνότητά τους, καθώς σχεδόν ολόκληρο το νησί εμφανίζεται καλυμμένο στον σχετικό χάρτη δραστηριότητας.

Πορτοκαλί συναγερμός έως την Κυριακή

Ο πορτοκαλί συναγερμός παραμένει σε ισχύ για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, συμπεριλαμβανομένης της Ρόδου και των νοτιότερων νησιών του συμπλέγματος, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.

Μετά την υποχώρηση της έντασης των φαινομένων, αναμένεται ένα ακόμη διάστημα περίπου 12 έως 15 ωρών με εξασθενημένες βροχές, οι οποίες, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γιώργου Εμμανουήλ, δεν αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα.

Η ουσιαστική βελτίωση του καιρού στην Κρήτη αναμένεται από το πρωί της Δευτέρας.

Υποχωρούν σταδιακά οι άνεμοι στο ΑιγαίοΒελτίωση αναμένεται και στις θαλάσσιες συνθήκες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο, που έφτασαν ακόμη και τα 9 μποφόρ, αναμένεται να αρχίσουν να υποχωρούν από τις 19:00 του Σαββάτου, οπότε και περιορίζεται σημαντικά το πρόβλημα για τα μεγάλα πλοία.

Ο Γιώργος Εμμανουήλ διευκρίνισε, πάντως, ότι ορισμένα δρομολόγια μπορούν να πραγματοποιηθούν και νωρίτερα, ανάλογα με τη θαλάσσια περιοχή από την οποία διέρχονται, καθώς η ένταση των ανέμων δεν είναι ίδια παντού.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, στα 8 μποφόρ, έως το απόγευμα της Κυριακής, ενώ στη συνέχεια θα εξασθενήσουν περαιτέρω, υποχωρώντας στα 7 μποφόρ.

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας

Την ίδια ώρα, πιο ήπιες συνθήκες επικρατούν στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα.Η θερμοκρασία στις συγκεκριμένες περιοχές φτάνει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις ανατολικές περιοχές κινείται χαμηλότερα, στους 20 με 22 βαθμούς.

Παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται και την Κυριακή. Από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, όμως, προβλέπεται σταδιακή άνοδος του υδραργύρου, με τη θερμοκρασία να φτάνει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου και στην ανατολική χώρα.

Η εικόνα, επομένως, δείχνει μια σταδιακή μετάβαση από τα έντονα φαινόμενα των τελευταίων ημερών σε πιο ήπιες συνθήκες, με την Κρήτη να χρειάζεται προσοχή μέχρι και την Κυριακή, αλλά τη Δευτέρα να σηματοδοτεί την ουσιαστική βελτίωση.

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