Πανεπιστήμιο Cornell: Ειδική εισαγγελέας αναλαμβάνει την έρευνα για τον ατιμώρητο ομαδικό βιασμό

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Πανεπιστήμιο Cornell η υπόθεση καταγγελίας για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας σε σπίτι αδελφότητας το 2024, η οποία επανήλθε στο προσκήνιο μετά την αγωγή που κατέθεσε η καταγγέλλουσα, γνωστή ως Jane Doe, κατά του πανεπιστημίου στις 16 Σεπτεμβρίου.

Σε φοιτητική συνέλευση την Πέμπτη, φοιτητές και μέλη του προσωπικού εξέφρασαν την οργή και την απογοήτευσή τους για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, διαχειρίστηκε το Cornell την υπόθεση. «Αξίζουμε να γνωρίζουμε ότι το ίδρυμά μας ενδιαφέρεται περισσότερο για την ασφάλειά μας παρά για τη φήμη του», δήλωσε η προπτυχιακή φοιτήτρια Σοφία Ράιλι Σιμ.

Η καταγγέλλουσα στην υπόθεση του ομαδικού βιασμού, η οποία είναι γνωστή ανώνυμα ως Jane Doe, υποστηρίζει στην αγωγή της ότι είχε ναρκωθεί και βιαστεί σε σπίτι της αδελφότητας Chi Phi και ότι το πανεπιστήμιο δεν την προστάτευσε ούτε επέβαλε επαρκείς κυρώσεις στους εμπλεκόμενους. Οι επτά άνδρες που κατονομάζονται στην υπόθεση έχουν γίνει γνωστοί ως «Cornell Seven».

Το Cornell έχει υπερασπιστεί τη διαχείριση της υπόθεσης, αναφέροντας ότι διεξήγαγε εκτενή έρευνα διάρκειας αρκετών μηνών και ότι, μετά την ολοκλήρωσή της, επιβλήθηκαν κυρώσεις που περιλάμβαναν αποβολές και αναστολές φοίτησης. Το πανεπιστήμιο υποστηρίζει, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει συγκεκριμένες πειθαρχικές αποφάσεις για νομικούς λόγους.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης διόρισε ειδική εισαγγελέα

Παράλληλα, η ποινική έρευνα για την υπόθεση περνά σε νέο στάδιο. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, διόρισε τη γενική εισαγγελέα της Πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, ως ειδική εισαγγελέα, δηλώνοντας ότι έχει «χάσει την εμπιστοσύνη της» στον εισαγγελέα της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν.

Το γραφείο του Βαν Χάουτεν είχε αρχικά κρίνει ότι τα στοιχεία δεν επαρκούσαν για την άσκηση ποινικών διώξεων, όμως την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε εκ νέου την έρευνα, μετά τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αγωγή. Το Cornell έχει στηρίξει την απόφαση για επανέναρξη της έρευνας.

Την ίδια ώρα, φοιτητές προετοιμάζουν νέα κινητοποίηση στις 5 Οκτωβρίου, ζητώντας, μεταξύ άλλων, αυστηρότερες πολιτικές για τις σεξουαλικές επιθέσεις, εξωτερική έρευνα για τον χειρισμό της υπόθεσης από το πανεπιστήμιο και μέτρα πρόληψης. Η αδελφότητα Chi Phi, στο σπίτι της οποίας φέρεται να συνέβη το περιστατικό, έκλεισε το 2024 και εξακολουθεί να παραμένει εκτός πανεπιστημιούπολης.

Πηγή: BBC