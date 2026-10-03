Τι μπορεί να συμβαίνει αν η κίνηση του ώμου σας δυσκολεύει κάθε μέρα και πιο πολύ

Ένας ώμος που σταδιακά γίνεται ολοένα και πιο επώδυνος και δυσκίνητος μπορεί να καταστήσει τις πιο απλές δραστηριότητες (ντύσιμο, λούσιμο, το να φτάσετε κάτι σε ένα ράφι) απροσδόκητα δύσκολες. Μια πιθανή αιτία είναι ο λεγόμενος «παγωμένος ώμος» ή συμφυτική θυλακίτιδα, μια πάθηση κατά την οποία ο ιστός που περιβάλλει την άρθρωση γίνεται πιο παχύς και πιο σφιχτός.

Ο πόνος μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, ενώ η δυσκαμψία περιορίζει όλο και περισσότερο τις καθημερινές δραστηριότητες.

Τι διαφοροποιεί τον παγωμένο ώμο από τον συνηθισμένο πόνο στον ώμο;

Η απώλεια της κινητικότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό, παράλληλα με τον πόνο. Η συμφυτική θυλακίτιδα περιορίζει την κίνηση τόσο όταν κινείτε το χέρι σας μόνοι σας όσο και όταν ένας ειδικός το κινεί προσεκτικά για εσάς.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στον αρθρικό θύλακα, τον συνδετικό ιστό που περιβάλλει τον ώμο: καθώς αυτός φλεγμαίνει και σφίγγει, η άρθρωση δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.

Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται σταδιακά. Αρχικά μπορεί να κυριαρχεί ο πόνος, ο οποίος στη συνέχεια υποχωρεί ενώ η δυσκαμψία παραμένει. Η κινητικότητα τείνει να βελτιώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο, αν και οι φάσεις αυτές συχνά αλληλεπικαλύπτονται αντί να ακολουθούν κάποιο αυστηρό χρονοδιάγραμμα.

Η πάθηση είναι συχνότερη μετά την ηλικία των 40 ετών και σε άτομα με διαβήτη ή διαταραχές του θυρεοειδούς. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί μετά από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση που περιόρισε την κίνηση του ώμου, αν και ορισμένες φορές δεν υπάρχει κάποιος προφανής εκλυτικός παράγοντας.

Πότε πρέπει να πάτε για εξέταση στον ώμο;

Κλείστε ραντεβού με γιατρό εάν ο πόνος και η δυσκαμψία επιμένουν, η κίνηση μειώνεται όλο και περισσότερο ή τα συμπτώματα επηρεάζουν τον ύπνο και τις καθημερινές δραστηριότητες. Πόνος στον ώμο που επιδεινώνεται ή δεν παρουσιάζει βελτίωση μετά από 2 εβδομάδες χρήζει αξιολόγησης από ορθοπεδικό. Η αρθρίτιδα και τα προβλήματα στους τένοντες μπορούν επίσης να προκαλέσουν συμπτώματα στον ώμο, επομένως ο πόνος από μόνος του δεν αρκεί για τη διάγνωση.

Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια σε περίπτωση:

Ξαφνικού, έντονου πόνου ή αδυναμίας κίνησης του χεριού.

Παραμόρφωσης ή έντονου οιδήματος (πρηξίματος) στον ώμο.

Επίμονου μουδιάσματος ή απώλειας αισθητικότητας.

Πόνου στον ώμο μετά από πτώση ή άλλο τραυματισμό.

Πόνου στον ώμο που συνοδεύεται από πυρετό ή αίσθημα αδιαθεσίας.

Τα ευρήματα αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται ως μια συνηθισμένη περίπτωση «παγωμένου ώμου».

Πρέπει να ξεκουράσετε ή να συνεχίσετε να κινείτε τον ώμο;

Η ήπια κίνηση είναι συνήθως ωφέλιμη, ενώ η πλήρης ακινητοποίηση του ώμου μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα. Ωστόσο, οι έντονες διατάσεις ή οι επίπονες ασκήσεις μπορεί να αυξήσουν τον πόνο.

Ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να προσαρμόσει τις ασκήσεις στο τρέχον εύρος κίνησης και στα επίπεδα ενόχλησής σας, τροποποιώντας τες καθώς μεταβάλλονται τα συμπτώματα. Πείτε ανοιχτά ποιο επίπεδο ενόχλησης σας είναι αποδεκτό και ρωτήστε πότε πρέπει να μειώσετε την ένταση ή να τροποποιήσετε μια άσκηση.

Πρακτικά μέτρα:

Ακολουθήστε το προγραμματισμένο πλάνο ασκήσεων, αντί να πιέζετε υπερβολικά τον εαυτό σας, επειδή «η πρόοδος φαίνεται αργή».

Τροποποιήστε τις δραστηριότητες που επιτείνουν τον πόνο, ιδίως την άρση βαρέων αντικειμένων και τις ασκήσεις στο γυμναστήριο.

Δοκιμάστε τη χρήση θερμού επιθέματος τυλιγμένου σε πετσέτα, για διάστημα έως 20 λεπτών.

Ζητήστε συμβουλές για την κατάλληλη ανακούφιση από τον πόνο, λαμβάνοντας υπόψη τα υπόλοιπα φάρμακα που λαμβάνετε και το ιατρικό σας ιστορικό.

Ποιες θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν;

Η αντιμετώπιση συνδυάζει τον έλεγχο του πόνου με προσπάθειες αποκατάστασης της κίνησης. Ανάλογα με τα συμπτώματα, ο θεράπων ιατρός μπορεί να προτείνει παυσίπονα, φυσικοθεραπεία ή ένεση κορτικοστεροειδούς στην άρθρωση.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Βρετανικής Εταιρείας Ώμου και Αγκώνα (British Elbow and Shoulder Society) για το 2025 υποστηρίζουν τη χρήση ενέσεων στεροειδών στην άρθρωση για τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από τα συμπτώματα. Προτείνουν επίσης τη φυσικοθεραπεία στη συνέχεια, αν και τα στοιχεία σχετικά με το πρόσθετο όφελος που προσφέρει είναι λιγότερο σαφή.

Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν βελτίωση χωρίς χειρουργική επέμβαση. Εάν η δυσλειτουργία επιμένει παρά το πλάνο αντιμετώπισης από τον ορθοπεδικό σας, ενδέχεται να απαιτηθεί συζήτηση με ειδικό για περαιτέρω επιλογές, όπως επεμβατικές τεχνικές διάτασης ή απελευθέρωσης του σφιγμένου θύλακα της άρθρωσης.

Μετά από πόσο καιρό θα δείτε βελτίωση

Η βελτίωση επέρχεται συνήθως σε διάστημα 1-3 ετών (!) με σημαντικές διακυμάνσεις από άτομο σε άτομο. Αυτό αφορά τη συνολική πορεία της πάθησης και όχι μια περίοδο κατά την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης.

Στόχος της θεραπείας είναι η βελτίωση της άνεσης και της λειτουργικότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Εάν ο πόνος παραμένει δύσκολο να ελεγχθεί ή η κίνηση συνεχίζει να περιορίζεται, επισκεφθείτε ξανά τον γιατρό για επανεκτίμηση αντί να περιμένετε απλώς «να δείτε τι θα γίνει».

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζεται να κάνω μαγνητική τομογραφία;

Συνήθως όχι για τη διάγνωση του τυπικού «παγωμένου ώμου». Μπορεί να ζητηθεί ακτινογραφία, υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία για τη διερεύνηση άλλης πιθανής αιτίας ή για τη διευκρίνιση ασαφών ευρημάτων.

Μπορεί να επηρεαστεί και ο άλλος ώμος αργότερα;

Ναι. Μπορεί να εκδηλωθεί μεταγενέστερο επεισόδιο στον αντίθετο ώμο. Τα νέα συμπτώματα χρήζουν αξιολόγησης, αντί για την αυτόματη υπόθεση ότι έχει επανέλθει η ίδια πάθηση.

Συμπέρασμα

Η προοδευτική δυσκαμψία στον ώμο απαιτεί διερεύνηση. Εφόσον επιβεβαιωθεί η διάγνωση του «παγωμένου ώμου» (συμφυτική θυλακίτιδα), η εξατομικευμένη άσκηση, η διαχείριση του πόνου και η παρακολούθηση μπορούν να σας βοηθήσουν να ανταπεξέλθετε στην καθημερινότητα κατά τη διάρκεια μιας ενδεχομένως μακράς περιόδου ανάρρωσης.

Πηγές: