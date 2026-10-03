Εφιάλτης από άκρη σε άκρη στην Κρήτη: Δρόμοι στη θάλασσα, εκκενώσεις, οκτώ εγκλωβισμένοι - Βίντεο

Snapshot Η Κρήτη πλήττεται από σοβαρή κακοκαιρία με πλημμύρες, λάσπη και κατολισθήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες, κυρίως στον Μυλοπόταμο και τα Ζωνιανά.

Στην Ιεράπετρα διασώθηκαν 23 άτομα, ενώ οκτώ υπάλληλοι του Εθνικού Δρυμού παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς σε ασφαλές σημείο με επάρκεια τροφίμων και φαρμάκων.

Ο δρόμος Λιβάδια – Ζωνιανά έχει αποκλειστεί λόγω χείμαρρου που μετατρέπει το σημείο σε λίμνη, και συστήνεται η ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων λόγω επικινδυνότητας του ορεινού οδικού δικτύου.

Οι Αρχές ζήτησαν τη συνδρομή του Στρατού για την αποκατάσταση των ζημιών και την ενίσχυση των επιχειρήσεων, καθώς τα μηχανήματα έργου δεν επαρκούν και οι χειριστές εργάζονται αδιάκοπα.

Στα Χανιά, η παραλιακή ζώνη έχει υποστεί ζημιές από ισχυρούς ανέμους και κυματισμούς, με προβλήματα σε καταστήματα και αμμοδιάβρωση στην ακτογραμμή της Νέας Χώρας. Snapshot powered by AI

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα, με πλημμύρες, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και επιχειρήσεις διάσωσης να καταγράφονται σε διαφορετικές περιοχές του νησιού.

«Βούλιαξαν» στη λάσπη τα Ζωνιανά

Οι εικόνες που έρχονται από τον ορεινό Μυλοπόταμο είναι πρωτόγνωρες. Ορμητικά νερά, λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά έχουν κατακλύσει το χωριό, ενώ μηχανήματα έργου επιχειρούν αδιάκοπα μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η κατάσταση είναι πλέον τόσο σοβαρή, ώστε οι Αρχές ζήτησαν τη συνδρομή του Στρατού, με μηχανήματα έργου να κατευθύνονται προς την περιοχή για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις.

Την εικόνα περιέγραψε με δραματικούς τόνους στην ΚΡΗΤΗ TV ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυλοποτάμου, Σήφης Βουκάλης. «Όλο το χωριό έχει βουλιάξει στη λάσπη. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, οι όγκοι νερού που εξακολουθούν να κατεβαίνουν είναι τεράστιοι.«Είναι πρωτοφανή τα φαινόμενα. Όσους έχω ρωτήσει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό», είπε.

«Λίμνη» ο δρόμος Λιβάδια – Ζωνιανά

Εξαιρετικά σοβαρά είναι τα προβλήματα και στο οδικό δίκτυο.Ο δρόμος Λιβάδια – Ζωνιανά έχει αποκλειστεί, καθώς στην κατηφόρα μετά το νεκροταφείο των Λιβαδίων κατέβηκε χείμαρρος, μετατρέποντας το σημείο σε λίμνη.«Ακόμα και τώρα είναι τεράστιοι οι όγκοι νερού.

Ο δρόμος μεταξύ Λιβαδίων και Ζωνιανών έχει αποκλειστεί, στην κατηφόρα αμέσως μετά το νεκροταφείο των Λιβαδίων, όπου έχει κατέβει ο χείμαρρος και έχει γίνει λίμνη», δήλωσε ο Σήφης Βουκάλης.

Ο ίδιος ζήτησε ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων, καθώς το ορεινό οδικό δίκτυο παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο.

Εκκενώθηκαν παραποτάμια σπίτιαΜε την επιδείνωση των φαινομένων σήμανε νέος συναγερμός, καθώς ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από σπίτια που βρίσκονται κοντά στον Γεροπόταμο.

«Έχει γίνει έκκληση σε όλα τα παραποτάμια σπίτια στα Ζωνιανά να απομακρυνθούν οι πολίτες και έχουν απομακρυνθεί. Τα φαινόμενα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα», ανέφερε ο αντιδήμαρχος.

Την ίδια στιγμή, ο ποταμός στον Μυλοπόταμο φουσκώνει επικίνδυνα, ενώ όλες οι ιρλανδικές διαβάσεις έχουν κλείσει.

Έσπασαν τον κεντρικό δρόμο για να φύγουν τα νερά

Η νύχτα που προηγήθηκε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.Κατασκευή από φερτά υλικά που είχε δημιουργηθεί για να συγκρατήσει τα νερά διασπάστηκε, με αποτέλεσμα νέες ποσότητες να εισέλθουν στον οικισμό.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε μέσα στη νύχτα προειδοποιώντας τους κατοίκους, ενώ η δημοτική αρχή έδωσε εντολή να ανοιχθεί τμήμα του κεντρικού δρόμου, ώστε να δημιουργηθεί δίοδος διαφυγής για τα συσσωρευμένα νερά.

Λίγο μετά τις 02:00 υπερχείλισε και δεύτερο ρέμα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Τεράστιες ζημιές στο χωριό και στο γήπεδο

Η έκταση της καταστροφής είναι εμφανής σε πολλά σημεία των Ζωνιανών.Λάσπη και φερτά υλικά έχουν καλύψει δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί και στο γήπεδο του χωριού.

Το έδαφος είναι πλέον κορεσμένο από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις και αυξάνει τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών επεισοδίων και κατολισθήσεων.

«Τα μηχανήματα δεν προλαβαίνουν»

Στα όριά τους βρίσκονται και οι δυνάμεις που επιχειρούν στον ορεινό Μυλοπόταμο.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαίρη Λιονή, μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV, περιέγραψε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

«Ο ορεινός Μυλοπόταμος δοκιμάζεται πολύ άγρια. Ο Ψηλορείτης έχει δεχθεί τόσο νερό, που στα χωριά σε Μυλοπόταμο και Αμάρι γίνεται χαμός», ανέφερε. Όπως τόνισε, τα μηχανήματα έργου επιχειρούν αδιάκοπα.

«Τα μηχανήματά μας δεν προλαβαίνουν. Είναι όλα στους δρόμους, με τους χειριστές εκεί να έχουν να κοιμηθούν τρεις ημέρες και τρεις νύχτες».

Η έκταση των καταστροφών οδήγησε τις Αρχές να ζητήσουν τη συνδρομή του Στρατού με μηχανήματα έργου, τα οποία κατευθύνονται προς τον ορεινό Μυλοπόταμο.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου, από τα Λιβάδια και τα Ζωνιανά μέχρι την Αξό.

Ιεράπετρα: Βράχος αποκολλήθηκε κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο - Από θαύμα γλίτωσε ο οδηγός

Παραλίγο τραγωδία, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στα Φέρμα και πιο συγκεκριμένα στην έξοδο προς Ιεράπετρα στην Κρήτη, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.

Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του CRETA24, τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε σε αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο, νωρίτερα σήμερα (03/10) το μεσημέρι.

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, καθώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου ή άλλοι επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική για την διαχείριση του περιστατικού.

Στο όχημα σημειώθηκαν υλικές ζημιές.

Χανιά: Οχτώ υπάλληλοι του Εθνικού Δρυμου παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Σοβαρά προβλήματα στην Παραλιακή ζώνη της πόλης των Χανίων, λόγω της σφοδροτητας των ανέμων που πνέουν στην βόρεια πλευρά του νομού.

Το Ενετικό Παλαιό Λιμάνι της πόλης έχει δεχτεί πλήγμα με τη θάλασσα και τους ισχυρούς κυματισμούς να έχουν δημιουργήσει πρόβλημα σε καταστήματα εστίασης και τουριστικές επιχειρήσεις.

Η παραλία της Νέας Χώρας έχει υποστεί αμμοδιάβρωση σε σημεία της ακτογραμμής με ζημιές στον εξοπλισμό εξυπηρέτησης επισκεπτών και λουομένων.

Στο μεταξύ ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή των Σφακίων και το Φαράγγι της Σαμαριάς έχουν ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμου. Οι 8 υπάλληλοι βρίσκονται σε ασφαλές σημείο και έχουν διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος "η κατάσταση τους είναι πλήρως ελεγχόμενη. Βρίσκονται εντός του φυλακίου σταθμού. Έχουν τρόφιμα, φάρμακα, είναι σε ζεστό περιβάλλον, όμως η στάθμη του ποταμού δεν επιτρέπει την αποχώρηση τους. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους".

Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση που επικρατεί στο νομό Χανίων είναι ελεγχόμενη με τον μηχανισμό να ελέγχει όλα τα πληττομενα σημεία και να παρεμβαίνει όπου κληθεί.

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