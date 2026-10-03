Καιρός δύο ταχυτήτων: Βροχές και 29άρια στην Κρήτη, παγωνιά στη βόρεια Ελλάδα

Snapshot Στις 3 Οκτωβρίου 2026, η Κρήτη δέχτηκε ισχυρές βροχοπτώσεις με 56 χιλιοστά στο Καστέλι και 37,8 στο Ηράκλειο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών λόγω κορεσμένου εδάφους.

Το Αιγαίο επλήγη από θυελλώδεις ανέμους με ριπές έως 94,5 χλμ./ώρα στα Κύθηρα, προκαλώντας δύσκολες συνθήκες στα θαλάσσια και νησιωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία παρουσίασε έντονες αντιθέσεις, με μέγιστη 29 βαθμούς στο Ηράκλειο και ελάχιστη -0,8 στη Φλώρινα, διαφορά σχεδόν 30 βαθμών στην ίδια ημέρα.

Η σχετική υγρασία ήταν υψηλή στην Κρήτη, φτάνοντας το 87,1% στο Καστέλι, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση έδειξε σημαντική διαφορά από 1031,2 hPa στη Φλώρινα έως 1015,6 hPa στην Κάρπαθο, εξηγώντας τους θυελλώδεις ανέμους. Snapshot powered by AI

Μια χώρα με δύο διαφορετικά πρόσωπα αποτυπώνει η συνοπτική εικόνα του καιρού για την 3η Οκτωβρίου 2026, όπως την παρουσίασε σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Τα στοιχεία από 46 μετεωρολογικούς σταθμούς SYNOP στις 12:00 UTC δείχνουν έντονες αντιθέσεις: την ώρα που η Κρήτη βρισκόταν στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων και το Αιγαίο δεχόταν θυελλώδεις ανέμους, στη βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος υποχωρούσε ακόμη και κάτω από το μηδέν.

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Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ημέρας ήταν οι μεγάλες ποσότητες βροχής στην Κρήτη.

Στο Καστέλι καταγράφηκαν 56 χιλιοστά βροχής, ενώ στο Ηράκλειο το ύψος έφτασε τα 37,8 χιλιοστά.

Στην Κάρπαθο καταγράφηκαν 8,6 χιλιοστά.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο της σημαντικότερης βροχοπτωτικής δραστηριότητας της ημέρας, σε μια περίοδο κατά την οποία το νησί έχει ήδη δεχθεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το έδαφος σε αρκετές περιοχές είναι ήδη κορεσμένο και κάθε νέα βροχόπτωση αυξάνει τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Το Αιγαίο στο έλεος των ανέμων

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα των ανέμων.

Οι ισχυρότερες μέσες ταχύτητες καταγράφηκαν στη Σκύρο με 49,3 χλμ./ώρα, στη Σύρο με 47,3 χλμ./ώρα και στη Μύκονο με 44,2 χλμ./ώρα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακές ήταν οι ριπές.

Στα Κύθηρα έφτασαν τα 94,5 χλμ./ώρα, στη Σύρο τα 79,7 χλμ./ώρα και στη Σκύρο τα 77,8 χλμ./ώρα.

Οι τιμές αυτές αποτυπώνουν τη σφοδρότητα των ανέμων που επικράτησαν στα θαλάσσια και νησιωτικά τμήματα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο σκηνικό στο Αιγαίο.

Από τους 29 βαθμούς στους -0,8

Η ημέρα χαρακτηρίστηκε και από εντυπωσιακές θερμοκρασιακές αντιθέσεις.

Στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 29 βαθμούς Κελσίου, στην Κεφαλονιά τους 27 και στις Σέρρες τους 26,9.

Την ίδια ώρα, στη Φλώρινα η ελάχιστη θερμοκρασία υποχώρησε στους -0,8 βαθμούς, ενώ στην Καστοριά έφτασε τους 2,4 και στις Σέρρες τους 7,8.

Μέσα στην ίδια ημέρα, δηλαδή, η χώρα παρουσίασε διαφορά σχεδόν 30 βαθμών ανάμεσα στις υψηλότερες και χαμηλότερες καταγραφές.

Σημαντικές ήταν και οι τιμές της υγρασίας.

Στο Καστέλι έφτασε το 87,1%, στη Σούδα το 77,1% και στο Ηράκλειο το 73,3%.

Παράλληλα, οι υψηλότερες μέσες αισθητές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Ρόδο με 20,4 βαθμούς, στην Κέρκυρα με 20 και στην Κάρπαθο με 19,6.

Η πίεση που εξηγεί τους θυελλώδεις ανέμους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης.

Η υψηλότερη πίεση στη στάθμη της θάλασσας καταγράφηκε στη Φλώρινα με 1031,2 hPa, ενώ η χαμηλότερη στην Κάρπαθο με 1015,6 hPa.

Η σημαντική αυτή διαφορά πίεσης αποτυπώνει τη βαροβαθμίδα που επικράτησε πάνω από τη χώρα και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τους πολύ ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο.

Η συνολική εικόνα της 3ης Οκτωβρίου δείχνει μια χώρα με έντονα καιρικά άκρα: την Κρήτη να δέχεται μεγάλες ποσότητες νερού, το Αιγαίο να δοκιμάζεται από θυελλώδεις ανέμους και τη βόρεια Ελλάδα να καταγράφει θερμοκρασίες χειμωνιάτικου χαρακτήρα.

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