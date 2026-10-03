Δημήτρης Κόκοτας: Βαρύ το κλίμα στο 40ήμερο μνημόσυνο – Συγκινημένοι οικογένεια και φίλοι

Snapshot Το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων.

Στην τελετή παρευρέθηκαν η σύζυγός του Κατερίνα Πετράκη και οι δύο αδελφές του, Έλλη και Μαριάννα.

Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, μετά από μακρά περιπέτεια υγείας που ξεκίνησε το 2024.

Η περιπέτεια υγείας του ξεκίνησε με οξύ έμφραγμα και ανακοπή κατά τη διάρκεια προβών για το «J2US».

Η οικογένεια και οι κοντινοί του άνθρωποι συγκεντρώθηκαν ξανά για να τιμήσουν τη μνήμη του σε μια δύσκολη στιγμή. Snapshot powered by AI

Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα και το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου η οικογένεια και οι στενοί του άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Το μνημόσυνο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, εκεί όπου συγγενείς και φίλοι προσευχήθηκαν για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου τραγουδιστή.

Παρούσες ήταν οι δύο αδελφές του, Έλλη και Μαριάννα, αλλά και η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, η οποία είχε γνωστοποιήσει και την ανακοίνωση για το 40ήμερο μνημόσυνο μέσω Instagram.

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μακρά περιπέτεια υγείας που είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2024, όταν είχε υποστεί οξύ έμφραγμα και ανακοπή κατά τη διάρκεια προβών για το «J2US».

Η σημερινή τελετή ήταν μια ακόμη δύσκολη στιγμή για την οικογένεια και τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του όλο αυτό το διάστημα, οι οποίοι βρέθηκαν ξανά μαζί για να τιμήσουν τη μνήμη του.

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