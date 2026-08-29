Η Καίτη Γαρμπή τίμησε τον Δημήτρη Κόκοτα ερμηνεύοντας την «Πορσελάνη»: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Υπάρχουν τραγούδια που κρατούν παντοτινά μέσα τους πρόσωπα, στιγμές και αναμνήσεις. Η «Πορσελάνη» έγινε για λίγο μία γέφυρα ανάμεσα στη σκηνή και τον αείμνηστο Δημήτρη Κόκοτα, με την Καίτη Γαρμπή να ερμηνεύει το τραγούδι που είχε συνδεθεί με τη φωνή του και να τιμά τη μνήμη του με λόγια γεμάτα συγκίνηση.

Η τραγουδίστρια, στενή φίλη του Δημήτρη Κόκοτα, δεν έκρυψε τη φόρτισή της, μιλώντας στο κοινό για τον αγαπημένο της φίλο και αυτήν τη σημαντική απώλεια.

Με αφορμή την «Πορσελάνη», τραγούδι που είχε ερμηνεύσει πρώτος ο Δημήτρης Κόκοτας και το οποίο εκείνη έχει συμπεριλάβει στο νέο της δισκογραφικό πρότζεκτ με διασκευές τραγουδιών του Φοίβου, η Καίτη Γαρμπή θέλησε να μοιραστεί μία προσωπική στιγμή με το κοινό.

https://www.instagram.com/reel/DcoTT2Lg81T/

«Νιώθω αρκετή συγκίνηση, γι’ αυτό θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Συμπτωματικά, λίγο πριν φύγει ο Δημήτρης Κόκοτας, έβγαλα ένα teaser από αυτό το τραγούδι. Δεν φανταζόμουν τι θα συνέβαινε…», ανέφερε.

Θυμήθηκε πως είχε παρουσιάσει το τραγούδι με χαρά και ενθουσιασμό, θέλοντας να το ακούσει κι εκείνος. Παράλληλα, όπως είπε, υπήρχε πάντα η ελπίδα και η προσευχή πως θα γινόταν ένα θαύμα.

«Το έβγαλα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, να το ακούσει κι εκείνος, να το μοιραστούμε, ελπίζοντας πάντα με προσευχή ότι θα γίνει ένα θαύμα. Το θαύμα δεν έγινε. Υποχρέωση έχουμε να λέμε όλα αυτά τα τραγούδια των τραγουδιστών που τους αγαπήσαμε τόσο πολύ και που έλαμψαν με την παρουσία τους, να μην τους ξεχνάμε και να ερμηνεύουμε τα τραγούδια τους», είπε συγκινημένη.

«Μία στιγμή που ράγισε τις καρδιές μας σαν ευαίσθητη πορσελάνη… Δημήτρη Κόκοτα… Δημήτρη μου, απόψε η φωνή του κόσμου ήταν όλη δική σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Καλό ταξίδι στο φως», έγραψε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.