Snapshot Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα με συγκίνηση και παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών.

Ο τραγουδιστής είχε νοσηλευτεί για σχεδόν δυόμιση χρόνια μετά από έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024.

Η σύζυγός του, Κατερίνα, εκφώνησε συγκινητικό επικήδειο, αναφέροντας την αγάπη και την ψυχή του που παραμένει ζωντανή στη μνήμη της.

Η Κατερίνα ευχαρίστησε τον Δημήτρη για το παιδί που απέκτησαν μαζί και υπογράμμισε την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη που έλαβε από εκείνον.

Η σύζυγος τόνισε πως νιώθει ηρεμία και ότι ο Δημήτρης θα τους προσέχει πάντα. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα.

Τραγική φιγούρα η γυναίκα του εκλιπόντα που από νωρίς το πρωί βρισκόταν εκεί για να υποδεχθεί τον κόσμο.

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας για να αποχαιρετήσουν τον γνωστό τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη που έδωσε για σχεδόν δυόμιση χρόνια νοσηλείας μετά το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024.

Η σύζυγός του τραγουδιστή Κατερίνα, ράγισε καρδιές στον επικήδειο λόγο που εκφώνησε κατά τη διάρκεια της ακολουθίας: «Του ζήτησα πριν φύγω από το σπίτι να μου δώσει δύναμη να μην καταρρεύσω. Και το νιώθω. Νιώθω μια ηρεμία. Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα και ερωτεύτηκα, και είναι η μισή μου ζωή -κυριολεκτικά και μεταφορικά- είναι μαζί μας», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Κόκοτα δήλωσε ευγνώμων για το παιδί που απέκτησε με τον τραγουδιστή τονίζοντας πώς υπήρξε τυχερή που την αγάπησε: «Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας και που είχα αυτή την ευλογία από τις γυναίκες όλου του κόσμου να είμαι εγώ η τυχερή δίπλα του και να είμαι ευτυχισμένη. Ξέρω ότι θα είναι πάντα μαζί μας και θα μας προσέχει. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ».

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