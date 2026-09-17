Η United Group παρουσιάζει τη νέα πλατφόρμα τηλεόρασης και ψυχαγωγίας σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη

Snapshot Η United Group παρουσιάζει την τρίτη γενιά της cloud-based πλατφόρμας τηλεόρασης και ψυχαγωγίας EON 3.0, η οποία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και νέο ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος.

Η πλατφόρμα προσφέρεται τόσο μέσω νέου, ταχύτερου Smart Box όσο και μέσω εφαρμογής που δεν απαιτεί εγκατάσταση, επιτρέποντας γρήγορη πρόσβαση στην τηλεόραση χωρίς τεχνική υποστήριξη.

Η EON 3.0 είναι διαθέσιμη ήδη στη Σλοβενία και Βουλγαρία και θα διατεθεί σύντομα σε Ελλάδα, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο.

Ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος έχει επανασχεδιαστεί για ευκολότερη πλοήγηση και η πλατφόρμα προσαρμόζει τις προτάσεις περιεχομένου σε κάθε χρήστη με βάση τις συνήθειες θέασης, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα.

Η νέα πλατφόρμα υποστηρίζει premium αθλητικό περιεχόμενο, ζωντανή τηλεόραση, ταινίες και σειρές, και βελτιώνει την προσβασιμότητα με υποστήριξη πολλαπλών επιλογών ήχου και υποτίτλων. Snapshot powered by AI

Η United Group, ένας από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στον οποίο είναι μέλος η Nova, παρουσιάζει την τρίτη γενιά της EON, της cloud-based πλατφόρμας τηλεόρασης και ψυχαγωγίας του ομίλου, σε ολόκληρη την περιοχή.

Η νέα πλατφόρμα βασίζεται σε μηχανισμό που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και σε επανασχεδιασμένο ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος, ενώ πλέον προσφέρει την πλήρη εμπειρία τόσο μέσω εφαρμογής όσο και μέσω αποκωδικοποιητή.

Η πλατφόρμα αναβαθμίζει την τηλεοπτική και ψυχαγωγική εμπειρία που προσφέρουν οι πάροχοι στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η United Group, φτάνοντας στους πελάτες μέσα από τα brands που ήδη γνωρίζουν. Παρέχει την τεχνολογική βάση πάνω στην οποία οι Nova, Vivacom και Telemach μπορούν να διαμορφώσουν την υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες των δικών τους πελατών, ενώ η νέα εμπειρία EON διατίθεται σταδιακά σε κάθε αγορά, και συγκεκριμένα στις:

Σλοβενία, όπου η πλατφόρμα είναι ήδη διαθέσιμη μέσω της Telemach

Βουλγαρία, όπου λανσαρίστηκε μέσω της Vivacom στις 16 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο, όπου θα ακολουθήσει η διάθεσή της τους επόμενους μήνες.

Ο Stan Miller, Διευθύνων Σύμβουλος της United Group, δήλωσε: «Αυτή είναι η καλύτερη cloud-based πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης που έχουμε προσφέρει μέχρι σήμερα στους παρόχους και τους πελάτες μας, με έναν μηχανισμό που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και έναν νέο ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος στον πυρήνα της εμπειρίας. Συνοδεύεται από τον καλύτερο αποκωδικοποιητή που έχουμε δημιουργήσει μέχρι σήμερα, καθώς και από μια εφαρμογή που πλέον προσφέρει όλες τις λειτουργίες του αποκωδικοποιητή. Η εφαρμογή καταργεί την ανάγκη χρήσης αποκωδικοποιητή σε πολλά νοικοκυριά, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα τόσο για τους παρόχους μας όσο και για τους πελάτες τους, οι οποίοι μπορούν να ξεκινήσουν να παρακολουθούν τηλεόραση μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την εγκατάσταση».

«Η κορυφαία πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης στις αγορές μας έχει αναπτυχθεί από τη δική μας ομάδα τεχνολογίας, με επίκεντρο τις ανάγκες των πελατών μας. Είμαι υπερήφανος για το αποτέλεσμα που έχει επιτύχει η ομάδα μας και για το γεγονός ότι η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε».

Επανασχεδιασμένος ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος

Ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος έχει επανασχεδιαστεί από την αρχή και βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συνολικής εμπειρίας. Ο σχεδιασμός υιοθετεί μια προσέγγιση με έμφαση στις σκούρες αποχρώσεις, ενώ το περιεχόμενο καταλαμβάνει κεντρική θέση στην οθόνη. Μία ενιαία αρχική οθόνη συγκεντρώνει ζωντανή τηλεόραση, ραδιόφωνο, ταινίες και σειρές. Η αναζήτηση μπορεί πλέον να πραγματοποιείται με βάση τον τίτλο, το είδος ή τον ηθοποιό, ενώ οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε ολόκληρο τον κατάλογο περιεχομένου ακόμη και πριν συνδεθούν.

Μηχανισμός που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη

Ένας μηχανισμός τεχνητής νοημοσύνης προσαρμόζει τις προτάσεις σε κάθε προφίλ ενός νοικοκυριού, με βάση τις συνήθειες θέασης. Οι λειτουργίες «Παράλειψη εισαγωγής» (Skip Intro) και «Επόμενο επεισόδιο» (Next Episode) επιτρέπουν τη μετάβαση από το ένα επεισόδιο στο επόμενο χωρίς περιττές καθυστερήσεις.Η εξατομίκευση βασίζεται σε μια προσέγγιση που θέτει την προστασία της ιδιωτικότητας σε προτεραιότητα και μπορεί να απενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις απορρήτου της πλατφόρμας.

Η τηλεόραση ως εφαρμογή

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη ως εφαρμογή σε smart TVs, κινητά τηλέφωνα και tablets, προσφέροντας τις ίδιες προτάσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τον ίδιο ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος και το ίδιο περιεχόμενο με τον αποκωδικοποιητή. Δεν απαιτείται εγκατάσταση ούτε επίσκεψη τεχνικού, επομένως ο πελάτης μπορεί να ξεκινήσει να παρακολουθεί μέσα σε λίγα λεπτά από την εγγραφή του, σε οποιαδήποτε οθόνη εντός ή εκτός σπιτιού.

Η εφαρμογή αποτελεί μια στρατηγική αλλαγή και όχι απλώς μια επιπλέον δυνατότητα. Οι αποκωδικοποιητές παραμένουν μέρος της προσφοράς, ενώ το νέο Smart Box είναι το πιο προηγμένο που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα η United Group. Ωστόσο, ο Όμιλος αναμένει ότι ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών τηλεόρασης θα επιλέγει την εφαρμογή, η οποία παράλληλα εξαλείφει το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης από μια νέα σύνδεση.

Ταχύτερο Smart Box

Η πλατφόρμα λειτουργεί σε μια νέα γενιά Smart Box, έως και 50% ταχύτερη από την προηγούμενη, με πιο compact σχεδιασμό και υποστήριξη Wi-Fi 6. Οι Smart TVs μπορούν να ενεργοποιούνται μέσω της εφαρμογής για κινητά ή της web εφαρμογής, ακόμη και με τη χρήση κωδικού QR.

Η προσβασιμότητα έχει βελτιωθεί, με υποστήριξη πολλαπλών επιλογών ήχου και υποτίτλων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Προσβασιμότητα (European Accessibility Act).

Η πλατφόρμα προσφέρει premium αθλητικό περιεχόμενο, ζωντανή τηλεόραση, ταινίες και σειρές,.