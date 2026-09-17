Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Τρεις νεκροί από το δυστύχημα

Snapshot ρία άτομα σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Γλυφάδα τα ξημερώματα της Πέμπτης 17/9.

Το αυτοκίνητο, που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τσιμεντένια μάντρα και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πέντε άτομα επέβαιναν στο όχημα, με δύο να απεγκλωβίζονται τραυματισμένοι και να μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι ηλικίες των νεκρών είναι 26 και 23 ετών, ενώ ο τρίτος νεκρός δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη.

Ένας από τους τραυματίες, γεννημένος το 2008, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας. Snapshot powered by AI

Τραγική ήταν η κατάληξη του τροχαίου δυστυχήματος που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9) στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας, καθώς σκοτώθηκαν τρία άτομα.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν διαλύθηκε ολοσχερώς, καθώς έπεσε σε τσιμεντένια μάντρα και την κατέστρεψε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, απεγκλώβισαν δύο άτομα από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου, ενώ για τους τρεις ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα και χάθηκε ο έλεγχός του από τον οδηγό με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα στη μάντρα που βρίσκεται στη συμβολή της Ποσειδώνος με την Καλυψούς στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο όχημα επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα. Τα τρία είχαν παραληφθεί από το ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ οι οκτώ πυροσβέστες που έσπευσαν στο συμβάν, με χρήση διασωστικών εργαλείων, απεγκλώβισαν από το Ι.Χ. έναν άνδρα τραυματισμένο και ανέσυραν έναν ακόμη άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Και οι δύο παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η ταυτότητα των νεκρών

Σύμφωνα με τις Αρχές τα θύματα είναι ηλικίας 26 και 23 ετών, ενώ ο ένας νεκρός παραμένει αταυτοποίητος. Οι άλλοι δύο τραυματίες είναι γεννηθέντες το 2008 και ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.

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