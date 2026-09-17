Γάτα προκάλεσε… φωτιά σε κεντρική καφετέρια της Λάρισας
Απίστευτο περιστατικό στη Λάρισα
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Ένα απρόοπτο περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στη Λάρισα και πιο συγκεκριμένα στην πλατεία Ταχυδρομείου, με πρωταγωνιστή… μία γάτα.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, τη στιγμή που θαμώνες κεντρικής καφετέριας απολάμβαναν τον καφέ τους, είδαν το τετράποδο να πηδάει και να μπλέκεται σε καλώδια του μαγαζιού, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά και να επέλθει βραχυκύκλωμα.
Όπως είναι λογικό οι πελάτες που βρισκόταν στο σημείο αποχώρησαν, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει η σωματική τους ακεραιότητα.
Μικρή αποδείχθηκε η ζημία για ένα περιστατικό που μπορεί τη στιγμή που συνέβη να προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο σήμερα μνημονεύεται με μια πιο χιουμοριστική διάθεση.
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