Γέλιο μέχρι δακρύων: Το νέο βίντεο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης έγινε viral - Γιαγιά vs ChatGPT

Ξεκαρδιστικό είναι για ακόμη μια χρονιά το βίντεο promo για την διεξαγωγή του Ημιμαραθωνίου Κρήτης.

Μια από τις γνωστές γιαγιές τσακώνεται με το ChatGPT, του ζητάει να την κάνει νεότερη σε φωτογραφία, το μάλώνει για λάθος συνταγές κρητικής κουζίνας και στο τέλος φωνάζει ότι η ίδια θα τρέξει στον αγώνα τρεξίματος ενώ... αυτό δεν μπορεί!

Δείτε το βίντεο: