Γέλιο μέχρι δακρύων: Το νέο βίντεο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης έγινε viral - Γιαγιά vs ChatGPT
Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου
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Ξεκαρδιστικό είναι για ακόμη μια χρονιά το βίντεο promo για την διεξαγωγή του Ημιμαραθωνίου Κρήτης.
Μια από τις γνωστές γιαγιές τσακώνεται με το ChatGPT, του ζητάει να την κάνει νεότερη σε φωτογραφία, το μάλώνει για λάθος συνταγές κρητικής κουζίνας και στο τέλος φωνάζει ότι η ίδια θα τρέξει στον αγώνα τρεξίματος ενώ... αυτό δεν μπορεί!
Δείτε το βίντεο:
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