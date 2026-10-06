Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είμαι διαθέσιμος για την Εθνική Πορτογαλίας» - Ολόκληρη η δήλωσή του

Snapshot Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δηλώνει ότι δεν έχει κλείσει ο κύκλος του με την Εθνική Πορτογαλίας και θα παραμείνει διαθέσιμος εφόσον είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και ολοκληρώσει την επιβαλλόμενη τιμωρία.

Αποχώρησε από το προπονητικό καμπ λόγω αθέτησης υποσχέσεων από τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς σχετικά με τη συμμετοχή του στους αγώνες.

Παρά τις διαφωνίες, ο Ρονάλντο τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβήτησε τις επιλογές του προπονητή και δεν παρέμβαινε σε τεχνικές αποφάσεις.

Ζήτησε συγγνώμη από τον πορτογαλικό λαό και τους συμπαίκτες του για την αποχώρηση, αλλά υπογράμμισε τη σημασία της ειλικρίνειας και της τήρησης των δεσμεύσεων.

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα αξιολογήσει και θα τιμωρήσει τις συνέπειες των πράξεών του, ενώ ο ίδιος αναμένει να υπάρξουν αποχαιρετιστήριοι αγώνες στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθαρίζει τη θέση του για την Εθνική Πορτογαλίας και αποκαλύπτει τι ακριβώς συνέβη το τελευταίο διάστημα, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει από το προπονητικό καμπ, αλλά και την απόφασή του να παραμείνει διαθέσιμος για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας, σε προσωπική δήλωση που δημοσιοποίησε, περιγράφει λεπτομερώς τις συζητήσεις του με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και τον προπονητή της εθνικής ομάδας, Ζόρζε Ζεσούς, αλλά και όσα προηγήθηκαν της αποχώρησής του από την αποστολή.

Παρά την ένταση που προηγήθηκε, ο Ρονάλντο δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θεωρεί πως έχει έρθει η ώρα να κλείσει ο κύκλος του με την Πορτογαλία. Αντίθετα, σημειώνει ότι, εφόσον βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και ολοκληρώσει την τιμωρία που θα του επιβληθεί, θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί ξανά με την Εθνική.

Διαβάστε ολόκληρη τη δήλωση του Κριστιάνο Ρονάλντο:

«Όπως υποσχέθηκα, αποφάσισα να αφηγηθώ, σε πρώτο πρόσωπο και άμεσα, τις συνθήκες που περιβάλλουν τα γεγονότα γύρω από την Εθνική Ομάδα.

Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, είχα ετοιμάσει μια επιστολή προς τον πορτογαλικό λαό, την οποία κρατώ ακόμη, με τα λόγια που θέλω να του απευθύνω όταν αποχωρήσω οριστικά από την Εθνική μας Ομάδα.

Στο τέλος του αγώνα, κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μου ζήτησε και επέμεινε να επανεξετάσω την απόφασή μου να αποχωρήσω, καθώς η FPF επιθυμούσε να συνεχίσω.

Στη συνέχεια, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το πρόσωπο που σκεφτόταν για τη θέση του προπονητή της Εθνικής Ομάδας, μαζί με άλλα ονόματα τα οποία δεν μου αποκάλυψε.

Του απάντησα ότι, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν η σωστή επιλογή.

Γι' αυτό και την ημέρα που παρουσιάστηκε ο νέος προπονητής ήμουν πραγματικά χαρούμενος με την επιλογή. Πίστευα ότι ήταν η σωστή απόφαση, κάτι που, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα, επιβεβαιώθηκε.

Λίγες ημέρες αργότερα δέχθηκα το πρώτο τηλεφώνημα από τον νέο προπονητή της Εθνικής Ομάδας, ο οποίος μου είπε ότι θα ήθελε να συναντηθούμε από κοντά. Συμφώνησα και προγραμματίσαμε τη συνάντησή μας για το τέλος των διακοπών μου.

Συναντηθήκαμε στην πόλη, όπου η ομάδα μου πραγματοποιούσε την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν.

Εκείνη την ημέρα ο προπονητής μού είπε ότι με υπολόγιζε και ότι η παρουσία μου ήταν θεμελιώδης για το πλάνο του. Μου παρουσίασε, μάλιστα, ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση της συμμετοχής μου. Μου είπε ότι θα αγωνιζόμουν στον πρώτο και στον τελευταίο αγώνα και ότι, για λόγους σωματικής διαχείρισης, θα πραγματοποιούσε πάντα τρεις ή τέσσερις αλλαγές ανά παιχνίδι.

Σε εκείνο το σημείο μου πρότεινε να μην ταξιδέψω με την Εθνική Ομάδα στη Νορβηγία και τη Δανία. Η πρότασή του ήταν να αγωνιστώ στον πρώτο αγώνα, να παραμείνω στην Πορτογαλία και στη συνέχεια να ενταχθώ ξανά στην αποστολή πριν από τον αγώνα στο στάδιο Ντραγκάο.

Αρνήθηκα αμέσως την πρόταση. Μου φαινόταν προφανές ότι δεν μπορούσα να τη δεχθώ. Το να μην ταξιδεύω για τους εκτός έδρας αγώνες δεν θα σήμαινε ότι θα έπαυα να είμαι αρχηγός της ομάδας μας. Το να έχω το προνόμιο να παραμένω στην Πορτογαλία δεν θα αποτελούσε καλό παράδειγμα.

Ο προπονητής τελικά συμφώνησε με την άποψή μου.

Στη συγκεκριμένη συζήτηση ήταν παρών και ο Σιμάο Κουτίνιο, αθλητικός διευθυντής της Αλ Νασρ, ο άνθρωπος στον οποίο αναφερόταν ο νυν προπονητής της Εθνικής Ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν και ένας από εκείνους που είχαν συμβάλει στην απόκτησή του από τον σύλλογο το 2025.

Την παραμονή του προπονητικού καμπ, ο προπονητής ήρθε στο σπίτι μου στη Λισαβόνα για ακόμη μία συζήτηση, έπειτα από δικό του αίτημα. Η συζήτηση ήταν ήρεμη και όλες οι αρχές που είχαμε συμφωνήσει τον Αύγουστο τηρήθηκαν.

Έπαιξα στον αγώνα με την Αλβαλάντε και, παρά το γεγονός ότι αντικαταστάθηκα, δεν δημιούργησα κανένα πρόβλημα. Προσωπικά έδωσα το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Μπρούνο Φερνάντες, χωρίς ποτέ να φανταστώ ότι μπορεί να έκανα εκεί τα τελευταία μου βήματα ως ποδοσφαιριστής και αρχηγός της Εθνικής Ομάδας.

Το σημαντικό για μένα εκείνη την ημέρα ήταν η νίκη μας. Η νίκη είναι πάντα καλή, αλλά η νίκη στην Πορτογαλία και για τη χώρα μου είναι ακόμη καλύτερη.

Το μεσημέρι της ημέρας του αγώνα στη Νορβηγία, ένας από τους βοηθούς του προπονητή ήρθε στο τραπέζι όπου γευμάτιζε η ομάδα και με ενημέρωσε ότι ο προπονητής ήθελε να μιλήσει μαζί μου.

Προς απόλυτη έκπληξή μου, ο προπονητής με ρώτησε αν ήμουν εντάξει να αγωνιστώ για 30 λεπτά. Ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος στη σωματική μου αποκατάσταση, ενσωματωμένος με τους συμπαίκτες μου όπως πάντα και θεωρούσα ότι δεν θα έπαιζα εκείνη την ημέρα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό.

Το αίτημα αυτό ήταν εκτός του αρχικού πλάνου φυσικής αποκατάστασης και προπόνησης, καθώς επρόκειτο να αγωνιστώ μόνο στον τέταρτο αγώνα, στο Ντραγκάο. Παρ' όλα αυτά, φυσικά και είπα ναι.

Μου είπε ότι έπρεπε να είμαι προετοιμασμένος, καθώς θα αγωνιζόμουν για 30 λεπτά.

Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Έκανα ζέσταμα στο ημίχρονο, παρακολούθησα τα λεπτά να περνούν και τελικά δεν με φώναξαν να μπω.

Ο προπονητής είχε αθετήσει τον λόγο που μου είχε δώσει.

Στο τέλος του αγώνα, ήθελα απλώς να τελειώσει το παιχνίδι με νίκη και να μείνω μόνος. Δεν πήγα να χαιρετήσω τους οπαδούς. Ήταν ένα λάθος που βαραίνει αποκλειστικά εμένα και δεν έπρεπε να έχει συμβεί.

Ζητώ συγγνώμη από τον πορτογαλικό λαό που μας στήριξε τόσο έντονα εκεί, από τους οπαδούς και από όσους, παρότι δεν ήταν Πορτογάλοι, μπορεί να ταξίδεψαν για να με δουν και τους οποίους ενδεχομένως απογοήτευσα.

Σαράντα οκτώ ώρες αργότερα είχαμε μια συζήτηση, εγώ, ο προπονητής και ο Σιμάο Κουτίνιο, καθώς ήταν εκείνος που είχε παρακολουθήσει και τις συζητήσεις μας τον Αύγουστο.

Ήταν μια έντονη στιγμή, πολύ άμεση και χωρίς κανενός είδους φίλτρο.

Συμφωνήσαμε ότι υπήρχε μόνο ένας τρόπος για να κλείσει αυτή η «υπόθεση»: ο προπονητής να επαναλάβει όσα μου είχε πει κατ' ιδίαν, παρουσία του Σιμάο Κουτίνιο, αλλά αυτή τη φορά στην αίθουσα Τύπου.

Η συμφωνία ήταν απλή. Ο προπονητής θα ξεκινούσε τη συνέντευξη Τύπου αναφερόμενος στο θέμα, με στόχο να το κλείσει λέγοντας την αλήθεια.

Θα εξηγούσε ότι δεν ζήτησα ποτέ να αγωνιστώ, ότι ο ίδιος και κανείς άλλος είχε προτείνει το συγκεκριμένο πλάνο για το προπονητικό καμπ, ότι ήταν λάθος να κάνω ζέσταμα μόνο και μόνο για να μην αγωνιστώ και ότι, αν συνέβαινε ξανά κάτι αντίστοιχο, δεν θα το επαναλάμβανε.

Ολοκληρώσαμε τη συνάντηση με τον προπονητή να με αγκαλιάζει και να μου υπόσχεται ότι θα έλεγε στη συνέντευξη Τύπου όσα μου είχε πει και ότι το θέμα είχε λυθεί.

Δεν θα αγωνιζόμουν στη Δανία και θα έπαιζα στον αγώνα με την Πόρτο. Όλα αυτά παρουσία του Σιμάο Κουτίνιο, όπως και στις προηγούμενες συζητήσεις.

Κατόπιν αιτήματος του προπονητή, πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια τηλεδιάσκεψη μεταξύ του ίδιου, του Σιμάο Κουτίνιο και του Τιάγκο Κραβέιρο, κατά την οποία συνοψίστηκαν όσα είχαμε συζητήσει.

Συντάχθηκε ένα σύντομο έγγραφο, το οποίο επικύρωσα προσωπικά και, απ' όσο γνωρίζω, παραδόθηκε στον Επιμελητή, ακριβώς όπως είχε ζητήσει.

Η συνέντευξη Τύπου εξελίχθηκε όπως ακριβώς δεν περίμενα. Η στάση του προπονητή δεν είχε καμία σχέση με εκείνη που είχε κρατήσει στη μεταξύ μας συνάντηση.

Άκουσα εκφράσεις και μια επιθετικότητα που θεωρώ ότι δεν δικαιολογούνταν. Ήταν μια στάση «θέλω, μπορώ και διατάζω», την οποία δεν είχα ακούσει ούτε στο ελάχιστο κατά την ιδιωτική μας συζήτηση την προηγούμενη ημέρα.

Τα σημεία που είχαμε συμφωνήσει ήταν τα εξής:

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό, ειδικά επειδή πρόκειται για την αλήθεια, να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα πριν μιλήσουμε για τη Δανία:

Προσωπικά πρότεινα στον Κριστιάνο, χωρίς κανέναν άλλο, ένα σχέδιο για τη συμμετοχή του στην Εθνική Ομάδα κατά τη συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο. Ήταν μια μακρά και πολύ καλή συζήτηση.

Γνωρίζω πόσο ζει και αγαπά την Εθνική Ομάδα και τη σημασία που έχει για τον κόσμο, αλλά και το βάρος και τη θετική επιρροή που έχει στην ομάδα εδώ και 24 συνεχόμενα χρόνια.

Το σχέδιο που πρότεινα στον Κριστιάνο έγινε αποδεκτό.

Ποτέ δεν αμφισβήτησε τις επιλογές μου. Ήταν υποδειγματικός, πιστός και επαγγελματίας.

Ο αγώνας με τη Νορβηγία δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό πλάνο που είχα καταρτίσει για εκείνον. Ωστόσο, θεώρησα ότι είχε αναρρώσει σωματικά από τον πρώτο αγώνα και του είπα ότι ίσως χρειαζόταν να τον χρησιμοποιήσω. Ο Κριστιάνο συμφώνησε.

Έκανα λάθος που έβαλα έναν παίκτη του αναστήματος του Πελέ ή του Μαραντόνα να κάνει ζέσταμα μόνο και μόνο για να μην τον χρησιμοποιήσω. Αν βρισκόμουν σήμερα στην ίδια κατάσταση, δεν θα το έκανα.

Για να ολοκληρώσω το θέμα: Θέλω τον Κριστιάνο στην Εθνική Ομάδα. Στην πραγματικότητα, δεν τον θέλω απλώς λίγο, τον θέλω πολύ. Ευτυχώς, πιστεύει και εκείνος σε εμένα. Πίστεψε σε εμένα στην Αλ Νασρ και πιστεύει και εδώ.

Όσον αφορά το γεγονός ότι δεν χαιρετήσαμε τους οπαδούς, το έχουμε ήδη συζητήσει. Κάποιος που έχει αγωνιστεί σε περισσότερα από 230 παιχνίδια με την Εθνική Ομάδα δεν χρειάζεται από εμένα μαθήματα αγάπης για την Πορτογαλία. Ήταν μια στιγμή απογοήτευσης που δεν σβήνει τίποτα. Είναι ο παίκτης που δίνει τα περισσότερα αυτόγραφα, βγάζει τις περισσότερες selfies και δείχνει τη μεγαλύτερη αγάπη στους οπαδούς. Ας μην δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Όταν δεν είμαστε χαρούμενοι, αντιδρούμε. Αυτό είναι όλο».

Κανένα από αυτά τα σημεία, επομένως, δεν ανέφερε ότι ο προπονητής μου είχε ζητήσει συγγνώμη.

Ήταν η δεύτερη φορά που αθετήθηκε ο λόγος που μου είχε δώσει.

Αποφάσισα να αποχωρήσω από την Εθνική Ομάδα χωρίς να περιμένω να υπάρξουν και άλλες αθετημένες υποσχέσεις. Για μένα, η αλήθεια εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο στοιχείο στις ανθρώπινες σχέσεις. Όσο κι αν πονάει, θέλω να μου λένε την αλήθεια.

Επιπλέον, σε μια συζήτηση που είχα το πρωί εκείνης της συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, την οποία ασφαλώς μπορείτε να επιβεβαιώσετε, τους είπα ξεκάθαρα ότι, αν δεν με ήθελαν στην ομάδα, αρκούσε να μου το πουν.

Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να είναι ειλικρινείς μαζί μου. Θα το αποδεχόμουν και υποσχέθηκα ότι θα φροντίζαμε να οργανώσουμε έναν όμορφο αποχαιρετισμό, όπως ονειρεύομαι ότι θα μπορούσε να γίνει, χωρίς κανείς να φύγει θυμωμένος.

Το θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Η απάντησή τους ήταν ομόφωνη: «Όχι». Μου είπαν ότι η θέση μου ήταν στην Εθνική Ομάδα.

Ποτέ, σε κανένα σημείο της σχεδόν 25χρονης καριέρας μου, δεν έχω παρέμβει σε τεχνική ή τακτική απόφαση που έχει ληφθεί από οποιονδήποτε προπονητή, είτε σε σύλλογο είτε στην Εθνική Ομάδα.

Αποδέχομαι, προς το καλύτερο ή το χειρότερο, αυτό που αποφασίζουν οι προπονητές. Σέβομαι τις αποφάσεις τους. Όταν, όμως, αθετείται ο λόγος που μου έχει δοθεί, αισθάνομαι ότι η θέση μου δεν είναι εκεί.

Οφείλω επίσης μια συγγνώμη στους συμπαίκτες μου επειδή εγκατέλειψα το προπονητικό καμπ. Παρά την πλήρη παραβίαση της εμπιστοσύνης που είχα στον λόγο του προπονητή, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει όποιος ήταν παρών σε αυτές τις συζητήσεις, δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου.

Ζητώ για ακόμη μία φορά συγγνώμη από τον πορτογαλικό λαό. Ωστόσο, για μένα η αθέτηση ενός λόγου έχει καθοριστική σημασία.

Ένιωσα ότι, από εκείνο το σημείο και μετά, η παραμονή μου θα έβλαπτε μόνο την ομάδα και έκανα αυτό που έχω πει πάντα ότι θα κάνω όταν δεν αισθάνομαι χρήσιμος: έφτιαξα τις βαλίτσες μου και έφυγα.

Οι συνέπειες των πράξεών μου πρέπει να αξιολογηθούν και να τιμωρηθούν από την Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πιστεύω ότι η τιμωρία δεν πρέπει να μετριαστεί.

Δεν είμαι ένας οποιοσδήποτε παίκτης. Είμαι ο αρχηγός της ομάδας και αυτό αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα.

Έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη, αλλά γνωρίζω ότι οι πράξεις πρέπει να έχουν συνέπειες. Όποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο, όπως εγώ, γνωρίζει ότι, ανεξάρτητα από την ατομική του κατάσταση, οι κανόνες είναι ίδιοι για όλους.

Από αυτή την άποψη, έχω ακούσει πολλές συζητήσεις για αποχαιρετιστήριους αγώνες, για το ότι πρέπει να έχω έναν αξιοπρεπή αποχαιρετισμό και ότι η Ομοσπονδία θέλει να μου δώσει αυτή την ευκαιρία.

Έμαθα στη ζωή, συχνά πεινασμένος και χωρίς να έχω τίποτα να φάω, ότι κανείς δεν δίνει τίποτα σε κανέναν.

Μπορώ να υποσχεθώ σε όλους τους οπαδούς μου και, φυσικά, ιδιαίτερα στους Πορτογάλους φιλάθλους, ότι θα υπάρξει ένας ή περισσότεροι αποχαιρετιστήριοι αγώνες. Θα υπάρξει χρόνος για αυτό.

Όταν, όμως, σκέφτομαι την Εθνική Ομάδα, αυτό που πραγματικά σκέφτομαι είναι ο ανταγωνισμός και η αγωνιστικότητα.

Αυτό σκεφτόμουν και την ημέρα που έμαθα για τον θάνατο του πατέρα μου. Ήμουν σε προπονητικό καμπ με την Εθνική μας Ομάδα και αποφάσισα να παραμείνω εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί ο αγώνας την επόμενη ημέρα.

Έκανα για τη χώρα μου κάτι που δεν θα έκανα ποτέ για κανέναν σύλλογο.

Επομένως, εάν είμαι σωματικά σε καλή κατάσταση, αγωνίζομαι για την ομάδα μου και έχω ως στόχο να σκοράρω γκολ, μετά την έκτιση της τιμωρίας που θα μου επιβληθεί, θα είμαι διαθέσιμος, όπως ήμουν πάντα μέχρι σήμερα, να αγωνιστώ και να κερδίσω για την Εθνική μας Ομάδα.

Αυτή είναι, πιστέψτε με, η πιο αγνή αλήθεια.

Κριστιάνο Ρονάλντο»

Διαβάστε επίσης