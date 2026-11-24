Snapshot Η ταινία «Avengers: Doomsday» παρουσιάζει μια μεγάλη μάχη των ηρώων της Marvel ενάντια στον Δρ. Ντουμ, που υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Πρωταγωνιστούν πολλοί γνωστοί χαρακτήρες από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, όπως Captain America, Thor, Ant-Man, Black Panther, Loki, καθώς και ήρωες από τα «Fantastic Four», «Thunderbolts» και «X-Men».

Η ταινία ενώνει χαρακτήρες από διάφορες σειρές και ταινίες της Marvel απέναντι σε έναν κοινό εχθρό.

Η Marvel Studios έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία του «Avengers: Doomsday» στις 18 Δεκεμβρίου 2026 σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η προηγούμενη επανακυκλοφορία του «Avengers: Endgame» σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αυξάνοντας την αναμενόμενη επιτυχία του «Doomsday». Snapshot powered by AI

Η πρεμιέρα του Avengers: Doomsday στις κινηματογραφικές αίθουσες πλησιάζει και η Marvel έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία, δίνοντας στους θαυμαστές του franchise μία γεύση από όσα πρόκειται να απολαύσουν σύντομα.

Στο τρέιλερ, μπορεί κανείς να δει ήρωες από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel να προετοιμάζονται για μία μεγάλη μάχη, απέναντι στον Δρ. Ντουμ, τον οποίον υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Ο ρόλος αυτός αποτελεί μία μεγάλη επιστροφή του ηθοποιού σε έναν ρόλο που αποτελεί παραλλαγή του Τόνι Σταρκ (Iron Man).

Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel σε μία ταινία

Ωστόσο, οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν αρκετούς χαρακτήρες από άλλες ταινίες της Marvel να ενώνονται απέναντι σε έναν κοινό εχθρό.

Εκτός από τον Ντάουνι Τζούνιορ, ο Κρις Έβανς επιστρέφει ως Στιβ Ρότζερς/Captain America, ο Κρις Χέμσγουορθ επιστρέφει στην ταινία ως Thor, ο Πολ Ραντ είναι ο Ant-Man, η Λετίσια Ράιτ είναι η Black Panther, ο Σεμπάστιαν Σταν είναι ο Winter Soldier, ο Τομ Χίντλστον είναι ο Loki και ο Σίμου Λιού είναι ο Shang-Chi.

Οι πρωταγωνιστές του «Fantastic Four: First Steps», συμπεριλαμβανομένων των Πέδρο Πασκάλ ως Mister Fantastic, Βανέσα Κίρμπι ως Invisible Woman, Τζόζεφ Κουίν ως Human Torch και Έμπον Μος-Μπάκραχ ως Thing, θα επιστρέψουν για να εξοντώσουν τον άσπονδο εχθρό τους, Δρ. Ντουμ.

Επιπλέον, μετά την εμφάνισή της στο «Spider-Man: Brand New Day», η Φλόρενς Πιου επαναλαμβάνει τον ρόλο της ως Γελένα Μπελόβα μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της από το «Thunderbolts», Ντέιβιντ Χάρμπορ ως Red Guardian, Λιούις Πούλμαν ως Sentry, Γουάιατ Ράσελ ως U.S. Agent και Χάνα Τζον-Κάμεν ως Ghost.

Από το σύμπαν των «X-Men» της Fox, ο Πάτρικ Στιούαρτ επιστρέφει ως Καθηγητής Τσαρλς Εξέιβιερ, ο Ίαν ΜακΚέλεν είναι ο Magneto, ο Τζέιμς Μάρσντεν είναι ο Cyclops, ο Κέλσι Γκράμερ είναι ο Beast, η Ρεμπέκα Ρομέιν είναι η Μιστίκ, ο Άλαν Κάμινγκ είναι ο Nightcrawler και ο Τσάνινγκ Τέιτουμ είναι ο Gambit.

Πότε κυκλοφορεί το «Avengers: Doomsday» στους κινηματογράφους;

Το νέο τρέιλερ έρχεται μετά την τεράστια επιτυχία του «Avengers: Endgame Encore», το οποίο σάρωσε το box office και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των αμερικανικών charts, σημειώνοντας έσοδα 26 εκατομμύρια δολαρίων από την πρεμιέρα του.

Η επανακυκλοφορία του 2019 «Avengers: Endgame» περιλάμβανε τέσσερις νέες σκηνές που συνδέονται με το «Doomsday» πρόσθεσε στα έσοδα άλλα 143 εκατ. δολάρια, καθιστώντας την ταινία την πιο εμπορική όλων των εποχών.

Στον απόηχο του «Spider-Man: Brand New Day» που έσπασε κάθε ρεκόρ, η Disney και η Marvel αναμένουν ότι το «Doomsday» θα αποτελέσει άλλη μια τεράστια επιτυχία.

Η Marvel Studios έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία του Avengers: Doomsday σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

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