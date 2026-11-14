«Avengers: Doomsday»: 7 post-credit scenes που πρέπει να ξαναδείς πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα

Έτοιμοι για Doomsday; Μετά το VisionQuest έχουμε το τελευταίο κομμάτι του παζλ και μετράμε, πλέον, αντίστροφα για τις 17 Δεκεμβρίου.

Χρήστος Κάβουρας

«Avengers: Doomsday»: 7 post-credit scenes που πρέπει να ξαναδείς πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα

 (Marvel via AP)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Avengers: Doomsday θα κυκλοφορήσει στις 17 Δεκεμβρίου 2026 και φέρνει τον Robert Downey Jr. στον ρόλο του Doctor Doom, που αποτελεί τον κεντρικό κακό της ταινίας.
  • Πολλές post-credit σκηνές από προηγούμενες ταινίες και σειρές του MCU, όπως το Shang-Chi, Doctor Strange 2, Loki και The Fantastic Four, προετοιμάζουν το έδαφος για τη μεγάλη σύγκρουση του Doomsday.
  • Ο Doctor Doom συνδέεται με το πολυσύμπαν και έχει εμφανιστεί δίπλα στον Franklin Richards, με ασαφείς προθέσεις που θα αποκαλυφθούν στην επερχόμενη ταινία.
  • Η παρουσία χαρακτήρων και αναφορών από διαφορετικές πραγματικότητες και ομάδες, όπως οι Fantastic Four και οι X-Men, υποδηλώνει μια ευρύτερη σύγκρουση που ξεπερνά το κλασικό MCU.
  • Οι post-credit σκηνές λειτουργούν ως κρίσιμα κομμάτια της μεγάλης ιστορίας που οδηγεί στο Doomsday, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την κατανόηση των εξελίξεων.
Snapshot powered by AI

Το νέο Avengers δεν είναι απλώς ακόμη μία συνάντηση υπερηρώων στη μεγάλη οθόνη, αλλά η επόμενη μεγάλη κινηματογραφική σύγκρουση της Marvel, με τον Robert Downey Jr. να επιστρέφει στο MCU, αυτή τη φορά όχι ως Tony Stark, αλλά ως Victor von Doom. Σε αντίθεση με την εποχή του Thanos, όταν η Marvel έχτιζε σταδιακά την άφιξη του μεγάλου κακού μέσα από δεκάδες ταινίες, αυτή τη φορά ο χρόνος προετοιμασίας είναι σαφώς πιο περιορισμένος.

Το τηλεοπτικό VisionQuest μπορεί να είχε τις στιγμές του, αλλά δεν μας τρέλανε και τόσο με το περιεχόμενό του. Παρ' όλα αυτά, πρόσθεσε με τον δικό του τρόπο ένα ακόμη λιθαράκι στην ιστορία που οδηγεί στο Avengers: Doomsday. Και με αφορμή τις τελευταίες αποκαλύψεις γύρω από τον Doctor Doom και τη Scarlet Witch, ήρθε η στιγμή να κάνουμε μια μικρή αναδρομή.

Γι' αυτό συγκεντρώσαμε επτά σκηνές από το τέλος ταινιών και σειρών του MCU που αξίζει να ξαναδείς. Μερικές μπορεί να φαίνονταν ασήμαντες όταν τις πρωτοείδαμε. Τώρα, όμως, ίσως αποκτήσουν εντελώς διαφορετική σημασία.

Προσοχή: Ακολουθούν spoilers για τις παραγωγές της Marvel.

1. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Θυμάσαι τότε που ο Shang-Chi ανακάλυψε ότι τα Δέκα Δαχτυλίδια δεν ήταν απλώς ένα ισχυρό όπλο που περνούσε από γενιά σε γενιά; Στη σκηνή μετά τους τίτλους τέλους, ο Wong, η Captain Marvel και ο Bruce Banner προσπαθούν να καταλάβουν την πραγματική προέλευσή τους. Το συμπέρασμα είναι ότι τα μυστηριώδη αντικείμενα εκπέμπουν ένα σήμα, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν ένας κοσμικός φάρος. Το ενδιαφέρον είναι πως κανείς δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται στην άλλη πλευρά αυτού του σήματος. Αρχικά, η Marvel φαινόταν να προετοιμάζει το έδαφος για τον Kang, όμως μετά την αλλαγή κατεύθυνσης του MCU, ο Doctor Doom αποτελεί πλέον μια πιθανή σύνδεση. Και όταν μιλάμε για ένα αντικείμενο με άγνωστη προέλευση και τεράστια δύναμη, δεν αποκλείεται να κρύβει πολύ περισσότερα από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα.

2. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Εδώ η Marvel μάς έβαλε για τα καλά στο παιχνίδι του πολυσύμπαντος. Ο Doctor Strange συναντά μια μυστηριώδη γυναίκα, την οποία υποδύεται η Charlize Theron, και μαθαίνει ότι έχει προκαλέσει μια εισβολή μεταξύ διαφορετικών συμπάντων. Η γυναίκα αυτή είναι η Clea, ένας σημαντικός χαρακτήρας από τα comics της Marvel, η οποία τον καλεί να τη βοηθήσει να διορθώσει τη ζημιά. Τα λεγόμενα incursions αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του πολυσύμπαντος, καθώς μπορούν να οδηγήσουν στην καταστροφή ολόκληρων πραγματικοτήτων και με τον Doctor Doom να βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας ιστορίας, αυτή η σκηνή αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Άλλωστε, όταν διαφορετικά σύμπαντα αρχίζουν να συγκρούονται, κάποιος θα πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο. Και δύσκολα φανταζόμαστε ότι ο Victor von Doom θα μείνει απλός παρατηρητής.

3. Loki: Το φινάλε της δεύτερης σεζόν (2023)

Μπορεί να μην πρόκειται για post-credit scene με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά αν υπάρχει ένα σημείο του MCU που πρέπει οπωσδήποτε να θυμάσαι, είναι το φινάλε του Loki. Ο Θεός της Σκανταλιάς καταλήγει να γίνεται ο φύλακας όλων των χρονικών γραμμών, θυσιάζοντας ουσιαστικά τον εαυτό του για να κρατήσει ζωντανό το πολυσύμπαν. Μετά τον θάνατο του He Who Remains από τη Sylvie και την κατάρρευση του Temporal Loom, ο Loki αναλαμβάνει μια αποστολή που ξεπερνά κατά πολύ όσα είχε φανταστεί. Πλέον, κάθε χρονική γραμμή εξαρτάται από εκείνον. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς θα συμβεί όταν ο Doctor Doom αρχίσει να κινείται ανάμεσα σε πραγματικότητες και να απειλεί την ισορροπία τους. Και κυρίως, ποια εκδοχή του Loki θα συναντήσουμε στο Avengers: Doomsday;

4. The Marvels (2023)

Η Monica Rambeau πληρώνει το τίμημα της προσπάθειάς της να κλείσει μια επικίνδυνη ρωγμή στον χωροχρόνο και βρίσκεται παγιδευμένη σε ένα διαφορετικό σύμπαν. Εκεί συναντά μια γυναίκα που μοιάζει εκπληκτικά με τη μητέρα της, τη Maria Rambeau, την οποία υποδύεται ξανά η Lashana Lynch. Μόνο που σε αυτή την πραγματικότητα η Maria έχει αποκτήσει τις δυνάμεις της Binary. Σαν να μην έφτανε αυτό, εμφανίζεται και ο Beast, με τη φωνή και τη μορφή του Kelsey Grammer, από το σύμπαν των αυθεντικών X-Men. Η αναφορά στον Charles Xavier και η παρουσία ενός γνώριμου μεταλλαγμένου ανοίγουν την πόρτα για τη σύνδεση του MCU με τους παλιούς κινηματογραφικούς X-Men. Με τις αναφορές στο πολυσύμπαν να πληθαίνουν και τις διαφορετικές πραγματικότητες να συγκρούονται, η επιστροφή γνώριμων προσώπων από το παρελθόν της Marvel μοιάζει πλέον πιο πιθανή από ποτέ.

5. Captain America: Brave New World (2025)

Ο Sam Wilson έχει πλέον αναλάβει επίσημα τον ρόλο του Captain America, όμως η Marvel φρόντισε να του υπενθυμίσει ότι τα προβλήματα που έρχονται είναι πολύ μεγαλύτερα από όσα μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του. Στη σκηνή μετά τους τίτλους τέλους, ο Samuel Sterns, γνωστός και ως Leader, τον προειδοποιεί για την ύπαρξη άλλων κόσμων και άλλων ηρώων, οι οποίοι ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για τη δική τους πραγματικότητα. Η συζήτηση αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία καθώς ο Sam καλείται να καταλάβει ότι το σύμπαν του δεν είναι το μοναδικό και πως η επόμενη μεγάλη σύγκρουση μπορεί να έρθει από εκεί που δεν το περιμένει. Με δεδομένη την προσπάθειά του να δημιουργήσει μια νέα ομάδα Avengers, η συγκεκριμένη σκηνή λειτουργεί ως ένα ακόμη κομμάτι του παζλ πριν από την άφιξη του Doctor Doom.

6. Thunderbolts* (2025)

Αν υπάρχει μία σκηνή που αξίζει να ξαναδείς πριν από το Doomsday, αυτή είναι πιθανότατα εκείνη που ακολουθεί τους τίτλους τέλους του Thunderbolts*. Δεκατέσσερις μήνες μετά τα γεγονότα της ταινίας, οι New Avengers έχουν αρχίσει να βρίσκουν τη θέση τους, αλλά η κατάσταση δεν είναι ακριβώς ειδυλλιακή. Ο Bucky και ο Sam Wilson βρίσκονται σε αντιπαράθεση για το ποιος δικαιούται να χρησιμοποιεί το όνομα Avengers, ενώ η Yelena αναφέρεται σε μια τεράστια κρίση στο διάστημα για την οποία κανείς δεν τους έχει ενημερώσει. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η αναφορά στην άφιξη των Fantastic Four στη Γη-616. Η συγκεκριμένη σκηνή συνδέει άμεσα την ομάδα με το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του MCU και προετοιμάζει το έδαφος για μια σύγκρουση που θα χρειαστεί πολύ περισσότερους από τους μέχρι τώρα γνώριμους ήρωες.

7. The Fantastic Four: First Steps (2025)

Και φτάνουμε στην πιο άμεση σύνδεση με τον μεγάλο κακό της νέας εποχής. Στην post-credit σκηνή της πρώτης ταινίας των Fantastic Four στο MCU, ο Doctor Doom κάνει την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στον μικρό Franklin Richards, τον γιο του Reed και της Sue Storm. Ο Franklin έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει εξαιρετικά ισχυρές κοσμικές δυνάμεις, καθώς κατάφερε να επαναφέρει στη ζωή τη μητέρα του. Η παρουσία του Doom δίπλα του μόνο καθησυχαστική δεν είναι, ειδικά από τη στιγμή που ο Victor εμφανίζεται χωρίς τη χαρακτηριστική μάσκα του. Η σκηνή αποτελεί την πρώτη ουσιαστική εισαγωγή του Robert Downey Jr. στον ρόλο του Doctor Doom και δημιουργεί ένα μεγάλο ερωτηματικό γύρω από τις προθέσεις του. Γιατί ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τον Franklin; Και τι σκοπεύει να κάνει με τις δυνάμεις του; Οι απαντήσεις θα έρθουν στις 17 Δεκεμβρίου 2026, όταν το Avengers: Doomsday φτάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το παζλ αρχίζει επιτέλους να συμπληρώνεται

Η Marvel έχει μπροστά της μια τεράστια πρόκληση. Πρέπει να ενώσει χαρακτήρες από διαφορετικές γενιές, σύμπαντα και κινηματογραφικές εποχές, δημιουργώντας μια σύγκρουση που θα έχει το βάρος των Infinity War και Endgame. Οι παραπάνω σκηνές δεν αποτελούν απλώς μικρές εκπλήξεις για τους υπομονετικούς θεατές που περιμένουν μέχρι το τέλος των τίτλων, αλλά είναι κομμάτια μιας μεγαλύτερης ιστορίας, στην οποία ο Doctor Doom φαίνεται να έχει ήδη αρχίσει να κινεί τα νήματα.

Και αν κάτι έχουμε μάθει από τη Marvel, είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να σηκώνεσαι από τη θέση σου πριν τελειώσουν οι τίτλοι τέλους. Ειδικά τώρα που το Doomsday πλησιάζει.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:14ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στη φυλακή οι γονείς του βρέφους που νοσηλεύτηκε με σοβαρά τραύματα

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς για τον θάνατο των 2 πυροσβεστών στο Ζεφύρι: «Η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση εντοπισμού της λύκαινας που δάγκωσε δύο παιδιά στη Χαλκιδική – Πώς ξεφεύγει από τις παγίδες και πού αναζητείται

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες - Ένας νοσηλεύεται - Υποχώρησε η εσωτερική σκάλα και εγκλωβίστηκαν

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συζήτηση με την ιδρύτρια του «It’s just period» για τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου - Βίντεο

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκαν 290 ευρώ από εγκληματική δραστηριότητα

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Abeille Marengo: Επιστρέφει στο Ηράκλειο για προγραμματισμένη συντήρηση – Πότε αναμένεται να επανέλθει νότια της Καρπάθου

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ζεφύρι: «Τους τελείωσε το οξυγόνο, λιποθύμησαν από τον καπνό», λένε αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbomb

13:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Avengers: Doomsday»: 7 post-credit scenes που πρέπει να ξαναδείς πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα

13:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς ενημερώνεστε για το ποσό - Τα πρόστιμα αν δεν πληρωθούν εγκαίρως

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ: Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων - Πότε θα αποκατασταθεί η ομαλότητα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι - Δύο πυροσβέστες στο νοσοκομείο - Αγνοείται ακόμη ένας

13:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι πληρώνονται τον Νοέμβριο και ποιοι μένουν εκτός

13:09ΚΟΣΜΟΣ

«Έφυγα από το ιατρείο θυμωμένη» - Έκανε θεραπεία για σκλήρυνση κατά πλάκας επί σχεδόν 20 χρόνια - Η σπάνια πάθηση που είχε στην πραγματικότητα

13:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες – Τι προβλέπεται για την πορεία του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Στις 21:40 θα κλείνουν 4 σταθμοί της Γραμμής 2 από 15 έως 19 και από 22 έως 26 Νοεμβρίου

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Σαρωνικό: Ιστιοφόρο με έναν επιβαίνοντα έπαθε μηχανική βλάβη νότια του Πατρόκλου

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Τραγωδία με νεκρό 24χρονο σε τροχαίο - Το αγροτικό του κατέληξε σε χωράφι

12:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πιερία: Έθαψαν 1.250 τόνους μπάζα - Στις 272.500 ευρώ το εκτιμώμενο όφελος - Τέσσερις συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες - Ένας νοσηλεύεται - Υποχώρησε η εσωτερική σκάλα και εγκλωβίστηκαν

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο στο Καματερό: Η στιγμή που η 36χρονη βγαίνει από το αυτοκίνητό της και το ΙΧ την εκτοξεύει στον αέρα

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το απρόοπτο: Γιατί ζητά από τους πολίτες να έχουν πακέτο επιβίωσης για 72 ώρες

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ζεφύρι: «Τους τελείωσε το οξυγόνο, λιποθύμησαν από τον καπνό», λένε αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbomb

11:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκληρά σχόλια από τα διεθνή ΜΜΕ για τη συντριβή της Εθνικής Ελλάδας με 7-0: «Ταπείνωση και ντροπή»

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Στις 21:40 θα κλείνουν 4 σταθμοί της Γραμμής 2 από 15 έως 19 και από 22 έως 26 Νοεμβρίου

09:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έλληνες πρωταθλητές και ντόπινγκ: Τα ονόματα που συγκλόνισαν τον αθλητισμό και «κόστισαν» μετάλλια

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Έφοδος για καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας αποκάλυψε ολόκληρο οπλοστάσιο και εκατοντάδες αναβολικά

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι - Δύο πυροσβέστες στο νοσοκομείο - Αγνοείται ακόμη ένας

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικά πάρτι: Ένας μικρός… οικονομικός εφιάλτης για τους γονείς - Πόσο κοστίζουν τα γενέθλια

06:25ΥΓΕΙΑ

«Οι Έλληνες φοβούνται τον καρκίνο αλλά πεθαίνουν από καρδιά» - Μάστιγα οι θάνατοι σε νέες ηλικίες

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση εντοπισμού της λύκαινας που δάγκωσε δύο παιδιά στη Χαλκιδική – Πώς ξεφεύγει από τις παγίδες και πού αναζητείται

12:18WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς για τον θάνατο των 2 πυροσβεστών στο Ζεφύρι: «Η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί»

07:15ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Ηλιάδη στις Φέρες του Έβρου: Η εντολή στον πορτιέρη και η συγκάλυψη

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Τραγωδία με νεκρό 24χρονο σε τροχαίο - Το αγροτικό του κατέληξε σε χωράφι

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ: Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων - Πότε θα αποκατασταθεί η ομαλότητα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Είμαστε σε ετοιμότητα για τη στιγμή ενός μεγάλου σεισμού - Τι είπε για τα 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Κρήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ