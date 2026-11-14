«Avengers: Doomsday»: 7 post-credit scenes που πρέπει να ξαναδείς πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα

Snapshot Το Avengers: Doomsday θα κυκλοφορήσει στις 17 Δεκεμβρίου 2026 και φέρνει τον Robert Downey Jr. στον ρόλο του Doctor Doom, που αποτελεί τον κεντρικό κακό της ταινίας.

Πολλές post-credit σκηνές από προηγούμενες ταινίες και σειρές του MCU, όπως το Shang-Chi, Doctor Strange 2, Loki και The Fantastic Four, προετοιμάζουν το έδαφος για τη μεγάλη σύγκρουση του Doomsday.

Ο Doctor Doom συνδέεται με το πολυσύμπαν και έχει εμφανιστεί δίπλα στον Franklin Richards, με ασαφείς προθέσεις που θα αποκαλυφθούν στην επερχόμενη ταινία.

Η παρουσία χαρακτήρων και αναφορών από διαφορετικές πραγματικότητες και ομάδες, όπως οι Fantastic Four και οι X-Men, υποδηλώνει μια ευρύτερη σύγκρουση που ξεπερνά το κλασικό MCU.

Οι post-credit σκηνές λειτουργούν ως κρίσιμα κομμάτια της μεγάλης ιστορίας που οδηγεί στο Doomsday, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την κατανόηση των εξελίξεων. Snapshot powered by AI

Το νέο Avengers δεν είναι απλώς ακόμη μία συνάντηση υπερηρώων στη μεγάλη οθόνη, αλλά η επόμενη μεγάλη κινηματογραφική σύγκρουση της Marvel, με τον Robert Downey Jr. να επιστρέφει στο MCU, αυτή τη φορά όχι ως Tony Stark, αλλά ως Victor von Doom. Σε αντίθεση με την εποχή του Thanos, όταν η Marvel έχτιζε σταδιακά την άφιξη του μεγάλου κακού μέσα από δεκάδες ταινίες, αυτή τη φορά ο χρόνος προετοιμασίας είναι σαφώς πιο περιορισμένος.

Το τηλεοπτικό VisionQuest μπορεί να είχε τις στιγμές του, αλλά δεν μας τρέλανε και τόσο με το περιεχόμενό του. Παρ' όλα αυτά, πρόσθεσε με τον δικό του τρόπο ένα ακόμη λιθαράκι στην ιστορία που οδηγεί στο Avengers: Doomsday. Και με αφορμή τις τελευταίες αποκαλύψεις γύρω από τον Doctor Doom και τη Scarlet Witch, ήρθε η στιγμή να κάνουμε μια μικρή αναδρομή.

Γι' αυτό συγκεντρώσαμε επτά σκηνές από το τέλος ταινιών και σειρών του MCU που αξίζει να ξαναδείς. Μερικές μπορεί να φαίνονταν ασήμαντες όταν τις πρωτοείδαμε. Τώρα, όμως, ίσως αποκτήσουν εντελώς διαφορετική σημασία.

Προσοχή: Ακολουθούν spoilers για τις παραγωγές της Marvel.

1. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Θυμάσαι τότε που ο Shang-Chi ανακάλυψε ότι τα Δέκα Δαχτυλίδια δεν ήταν απλώς ένα ισχυρό όπλο που περνούσε από γενιά σε γενιά; Στη σκηνή μετά τους τίτλους τέλους, ο Wong, η Captain Marvel και ο Bruce Banner προσπαθούν να καταλάβουν την πραγματική προέλευσή τους. Το συμπέρασμα είναι ότι τα μυστηριώδη αντικείμενα εκπέμπουν ένα σήμα, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν ένας κοσμικός φάρος. Το ενδιαφέρον είναι πως κανείς δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται στην άλλη πλευρά αυτού του σήματος. Αρχικά, η Marvel φαινόταν να προετοιμάζει το έδαφος για τον Kang, όμως μετά την αλλαγή κατεύθυνσης του MCU, ο Doctor Doom αποτελεί πλέον μια πιθανή σύνδεση. Και όταν μιλάμε για ένα αντικείμενο με άγνωστη προέλευση και τεράστια δύναμη, δεν αποκλείεται να κρύβει πολύ περισσότερα από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα.

2. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Εδώ η Marvel μάς έβαλε για τα καλά στο παιχνίδι του πολυσύμπαντος. Ο Doctor Strange συναντά μια μυστηριώδη γυναίκα, την οποία υποδύεται η Charlize Theron, και μαθαίνει ότι έχει προκαλέσει μια εισβολή μεταξύ διαφορετικών συμπάντων. Η γυναίκα αυτή είναι η Clea, ένας σημαντικός χαρακτήρας από τα comics της Marvel, η οποία τον καλεί να τη βοηθήσει να διορθώσει τη ζημιά. Τα λεγόμενα incursions αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του πολυσύμπαντος, καθώς μπορούν να οδηγήσουν στην καταστροφή ολόκληρων πραγματικοτήτων και με τον Doctor Doom να βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας ιστορίας, αυτή η σκηνή αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Άλλωστε, όταν διαφορετικά σύμπαντα αρχίζουν να συγκρούονται, κάποιος θα πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο. Και δύσκολα φανταζόμαστε ότι ο Victor von Doom θα μείνει απλός παρατηρητής.

3. Loki: Το φινάλε της δεύτερης σεζόν (2023)

Μπορεί να μην πρόκειται για post-credit scene με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά αν υπάρχει ένα σημείο του MCU που πρέπει οπωσδήποτε να θυμάσαι, είναι το φινάλε του Loki. Ο Θεός της Σκανταλιάς καταλήγει να γίνεται ο φύλακας όλων των χρονικών γραμμών, θυσιάζοντας ουσιαστικά τον εαυτό του για να κρατήσει ζωντανό το πολυσύμπαν. Μετά τον θάνατο του He Who Remains από τη Sylvie και την κατάρρευση του Temporal Loom, ο Loki αναλαμβάνει μια αποστολή που ξεπερνά κατά πολύ όσα είχε φανταστεί. Πλέον, κάθε χρονική γραμμή εξαρτάται από εκείνον. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς θα συμβεί όταν ο Doctor Doom αρχίσει να κινείται ανάμεσα σε πραγματικότητες και να απειλεί την ισορροπία τους. Και κυρίως, ποια εκδοχή του Loki θα συναντήσουμε στο Avengers: Doomsday;

4. The Marvels (2023)

Η Monica Rambeau πληρώνει το τίμημα της προσπάθειάς της να κλείσει μια επικίνδυνη ρωγμή στον χωροχρόνο και βρίσκεται παγιδευμένη σε ένα διαφορετικό σύμπαν. Εκεί συναντά μια γυναίκα που μοιάζει εκπληκτικά με τη μητέρα της, τη Maria Rambeau, την οποία υποδύεται ξανά η Lashana Lynch. Μόνο που σε αυτή την πραγματικότητα η Maria έχει αποκτήσει τις δυνάμεις της Binary. Σαν να μην έφτανε αυτό, εμφανίζεται και ο Beast, με τη φωνή και τη μορφή του Kelsey Grammer, από το σύμπαν των αυθεντικών X-Men. Η αναφορά στον Charles Xavier και η παρουσία ενός γνώριμου μεταλλαγμένου ανοίγουν την πόρτα για τη σύνδεση του MCU με τους παλιούς κινηματογραφικούς X-Men. Με τις αναφορές στο πολυσύμπαν να πληθαίνουν και τις διαφορετικές πραγματικότητες να συγκρούονται, η επιστροφή γνώριμων προσώπων από το παρελθόν της Marvel μοιάζει πλέον πιο πιθανή από ποτέ.

5. Captain America: Brave New World (2025)

Ο Sam Wilson έχει πλέον αναλάβει επίσημα τον ρόλο του Captain America, όμως η Marvel φρόντισε να του υπενθυμίσει ότι τα προβλήματα που έρχονται είναι πολύ μεγαλύτερα από όσα μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του. Στη σκηνή μετά τους τίτλους τέλους, ο Samuel Sterns, γνωστός και ως Leader, τον προειδοποιεί για την ύπαρξη άλλων κόσμων και άλλων ηρώων, οι οποίοι ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για τη δική τους πραγματικότητα. Η συζήτηση αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία καθώς ο Sam καλείται να καταλάβει ότι το σύμπαν του δεν είναι το μοναδικό και πως η επόμενη μεγάλη σύγκρουση μπορεί να έρθει από εκεί που δεν το περιμένει. Με δεδομένη την προσπάθειά του να δημιουργήσει μια νέα ομάδα Avengers, η συγκεκριμένη σκηνή λειτουργεί ως ένα ακόμη κομμάτι του παζλ πριν από την άφιξη του Doctor Doom.

6. Thunderbolts* (2025)

Αν υπάρχει μία σκηνή που αξίζει να ξαναδείς πριν από το Doomsday, αυτή είναι πιθανότατα εκείνη που ακολουθεί τους τίτλους τέλους του Thunderbolts*. Δεκατέσσερις μήνες μετά τα γεγονότα της ταινίας, οι New Avengers έχουν αρχίσει να βρίσκουν τη θέση τους, αλλά η κατάσταση δεν είναι ακριβώς ειδυλλιακή. Ο Bucky και ο Sam Wilson βρίσκονται σε αντιπαράθεση για το ποιος δικαιούται να χρησιμοποιεί το όνομα Avengers, ενώ η Yelena αναφέρεται σε μια τεράστια κρίση στο διάστημα για την οποία κανείς δεν τους έχει ενημερώσει. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η αναφορά στην άφιξη των Fantastic Four στη Γη-616. Η συγκεκριμένη σκηνή συνδέει άμεσα την ομάδα με το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του MCU και προετοιμάζει το έδαφος για μια σύγκρουση που θα χρειαστεί πολύ περισσότερους από τους μέχρι τώρα γνώριμους ήρωες.

7. The Fantastic Four: First Steps (2025)

Και φτάνουμε στην πιο άμεση σύνδεση με τον μεγάλο κακό της νέας εποχής. Στην post-credit σκηνή της πρώτης ταινίας των Fantastic Four στο MCU, ο Doctor Doom κάνει την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στον μικρό Franklin Richards, τον γιο του Reed και της Sue Storm. Ο Franklin έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει εξαιρετικά ισχυρές κοσμικές δυνάμεις, καθώς κατάφερε να επαναφέρει στη ζωή τη μητέρα του. Η παρουσία του Doom δίπλα του μόνο καθησυχαστική δεν είναι, ειδικά από τη στιγμή που ο Victor εμφανίζεται χωρίς τη χαρακτηριστική μάσκα του. Η σκηνή αποτελεί την πρώτη ουσιαστική εισαγωγή του Robert Downey Jr. στον ρόλο του Doctor Doom και δημιουργεί ένα μεγάλο ερωτηματικό γύρω από τις προθέσεις του. Γιατί ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τον Franklin; Και τι σκοπεύει να κάνει με τις δυνάμεις του; Οι απαντήσεις θα έρθουν στις 17 Δεκεμβρίου 2026, όταν το Avengers: Doomsday φτάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το παζλ αρχίζει επιτέλους να συμπληρώνεται

Η Marvel έχει μπροστά της μια τεράστια πρόκληση. Πρέπει να ενώσει χαρακτήρες από διαφορετικές γενιές, σύμπαντα και κινηματογραφικές εποχές, δημιουργώντας μια σύγκρουση που θα έχει το βάρος των Infinity War και Endgame. Οι παραπάνω σκηνές δεν αποτελούν απλώς μικρές εκπλήξεις για τους υπομονετικούς θεατές που περιμένουν μέχρι το τέλος των τίτλων, αλλά είναι κομμάτια μιας μεγαλύτερης ιστορίας, στην οποία ο Doctor Doom φαίνεται να έχει ήδη αρχίσει να κινεί τα νήματα.

Και αν κάτι έχουμε μάθει από τη Marvel, είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να σηκώνεσαι από τη θέση σου πριν τελειώσουν οι τίτλοι τέλους. Ειδικά τώρα που το Doomsday πλησιάζει.