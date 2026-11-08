«Dunesday»: Είστε έτοιμοι για τη μεγαλύτερη κινηματογραφική μονομαχία της χρονιάς;

Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το πώς συνέβη, αλλά η μέρα που δύο από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchises της εποχής μας ετοιμάζονται να προκαλέσουν κοσμοσυρροή στους κινηματογράφους. Στις 17 Δεκεμβρίου, λοιπόν, οι Avengers επιστρέφουν με το «Doomsday», έχοντας απέναντί τους έναν από τους πιο εμβληματικούς κακούς της Marvel, τον Doctor Doom στη μεγάλη επιστροφή του Robert Downey Jr, και την ίδια μέρα ο Ντενί Βιλνέβ επιστρέφει στον πλανήτη Αρράκις για το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της δικής του κινηματογραφικής εποποιίας. Το Dune Part III.

Δεν είναι απλώς μια μάχη για το ποια ταινία θα κόψει περισσότερα εισιτήρια, αλλά μια «σύγκρουση» δύο διαφορετικών κόσμων, δύο κινηματογραφικών φιλοσοφιών και παράλληλα, δύο τεράστιων fanbases. Το λεγόμενο «Dunesday» έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται και, αν κρίνουμε από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δύσκολα έχουμε δει παρόμοια μπλοκμπαστερική μονομαχία.

«Avengers: Doomsday»: Το μεγάλο στοίχημα της Marvel

Μετά από χρόνια με σκαμπανεβάσματα, αλλαγές σχεδίων και ένα Multiverse Saga που δεν κατάφερε να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον, οι Avengers επιστρέφουν με αισθητική… Infinity Saga για να θυμίσουν στο κοινό τις εποχές που κάθε νέα ταινία τους αποτελούσε κινηματογραφικό γεγονός.

Το «Doomsday» έχει, πάντως, ένα χαρτί που δύσκολα περνά απαρατήρητο και αυτό λέγεται Robert Downey Jr. Ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τον Tony Stark και το υπερηρωικό σύμπαν επιστρέφει στο MCU, αυτή τη φορά ως Victor von Doom (Doctor Doom), σε μια επιλογή που από μόνη της έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση, καθώς ένας από τους πιο αγαπημένους ήρωες της Marvel μετατρέπεται στον κεντρικό κακό της.

Και δεν είναι μόνο αυτό καθώς το cast μοιάζει με reunion διαφορετικών εποχών του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Florence Pugh, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ian McKellen, Patrick Stewart και πολλοί ακόμη συμμετέχουν σε μια ιστορία που φέρνει αντιμέτωπους ήρωες από διαφορετικά σύμπαντα απέναντι σε μια υπαρξιακή απειλή.

Πίσω από την κάμερα επιστρέφουν οι αδελφοί Russo, οι άνθρωποι που υπέγραψαν τα «Infinity War» και «Endgame», σε μια κίνηση που δείχνει ότι η Marvel έχει επιστρατεύει βαριά ονόματα και νοσταλγία για να αποδείξει ότι δεν θεωρείται ξεπερασμένη, ωστόσο θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από ένα εντυπωσιακό cast.

Χρειάζεται μια ταινία που θα κάνει το κοινό να αισθανθεί ξανά ότι βρίσκεται μπροστά σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Ή που θα το καταφέρει, ή απλώς το Doomsday θα είναι μια τεράστια «πατάτα». Ενδιάμεσο δεν υπάρχει.

«Dune: Part Three»: Η επιστροφή στον Αρράκις είναι προσωπική υπόθεση

Την ίδια μέρα, λοιπόν, ο Ντενί Βιλνέβ δεν θα φέρει πίσω παλιούς υπερήρωες για να γεμίσει την οθόνη, αλλά θα επιστρέψει στον πλανήτη Αρράκις, την άμμο, τα σκουλήκια και μια ιστορία που εξελίσσεται πολύ πέρα από τις συνηθισμένες μάχες καλού και κακού.

Το «Dune: Part Three» θα βασιστεί στο «Dune Messiah» του Frank Herbert και θα μας μεταφέρει σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την άνοδο του Paul Atreides στην εξουσία, έναν Paul, τον οποίο υποδύεται ξανά ο Timothée Chalamet, που βρίσκεται πλέον στον αυτοκρατορικό θρόνο και καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κυριαρχίας του. Οι παλιές συμμαχίες δοκιμάζονται, νέες απειλές εμφανίζονται και η εξουσία αποδεικνύεται πολύ πιο επικίνδυνη από όσο ίσως φανταζόταν.

Δίπλα του επιστρέφουν η Zendaya, η Florence Pugh, η Rebecca Ferguson, η Anya Taylor-Joy, ο Jason Momoa και ο Javier Bardem, ενώ στην εξίσωση μπαίνει και ο Robert Pattinson ως main antagonist. Ένα cast που υπόσχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερο βάθος σε μια ιστορία με πολιτικές ίντριγκες, προδοσίες και προσωπικές συγκρούσεις.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Βιλνέβ είναι ότι έχει ήδη χτίσει έναν κόσμο με ξεκάθαρη κινηματογραφική ταυτότητα. Το δικό του «Dune» έχει εξελιχθεί σε μια εμπειρία που απαιτεί μεγάλη οθόνη, δυνατό ήχο και την προσοχή σου. Και, αν το «Part Three» καταφέρει να κλείσει την ιστορία με την ίδια φιλοδοξία που χαρακτήρισε τα δύο προηγούμενα φιλμ, τότε μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.

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Ας δούμε τώρα τα δεδομένα. Το «Avengers: Doomsday» ποντάρει στη δύναμη ενός τεράστιου κινηματογραφικού σύμπαντος, στην επιστροφή αγαπημένων χαρακτήρων και στην υπόσχεση μιας επικής σύγκρουσης, το «Dune: Part Three» από την άλλη, ποντάρει στη σκηνοθετική υπογραφή, στην ατμόσφαιρα και σε μια ιστορία που έχει αποκτήσει φανατικούς φίλους πολύ πέρα από το κοινό των βιβλίων του Herbert.

Αν πρέπει να δώσουμε σε κάποιον ένα προβάδισμα, αυτό είναι στη Marvel καθαρά λόγω μαζικής αναγνωρισιμότητας καθώς οι Avengers είναι ένα brand που μπορεί να κινητοποιήσει εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως η επιστροφή του Robert Downey Jr. δεν αρκεί από μόνη της για να εγγυηθεί την επιτυχία. Το κοινό θέλει μια ιστορία που να δικαιολογεί τον ενθουσιασμό και όχι απλώς μια παρέλαση γνωστών προσώπων.

Ο Βιλνέβ έχει διαφορετική αποστολή, καθώς δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι, παρά μόνο να παραδώσει ένα φινάλε αντάξιο των προσδοκιών και να δώσει ουσιαστικό κλείσιμο στην ιστορία του Paul Atreides.

Μαζί του βέβαια έχει και σύμμαχο το IMAX που όλοι θυμόμαστε τι παροξυσμό προκάλεσε στο «Φαινόμενο Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Το «Dune: Part Three» έχει ξεκάθαρη στόχευση στις premium κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ το «Doomsday» διεκδικεί το δικό του μερίδιο από τη μεγάλη οθόνη. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο ποια ταινία θα κερδίσει στο box office, αλλά και ποια θα καταφέρει να γίνει η εμπειρία για την οποία θα μιλάμε μετά τους τίτλους τέλους.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις 17 Δεκεμβρίου δεν θα χρειαστεί να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο απλές ταινίες, πέρα από το να γελάμε βαθιά μέσα μας που θα τα δούμε και τα δύο 24 ώρες πριν προβληθούν στις ΗΠΑ.

Αν πρέπει να διαλέξουμε; Ιδανικά, βέβαια, θα δούμε και τα δύο. Γιατί τέτοιες κινηματογραφικές μονομαχίες δεν τις απολαμβάνεις κάθε χρόνο. Και, αν μη τι άλλο, αξίζουν δύο εισιτήρια και αρκετές ώρες μακριά από το κινητό.