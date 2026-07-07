Αποθεώθηκε η «Οδύσσεια» του Νόλαν από τους κριτικούς - «Ένα εκπληκτικό κινηματογραφικό έπος»

Το επικό έργο του Κρίστοφερ Νόλαν αφηγείται την ιστορία του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον και ακολουθεί την μεγάλη και βασανιστική επιστροφή του από τον Τρωικό Πόλεμο στην Ιθάκη

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Αποθεώθηκε η «Οδύσσεια» του Νόλαν από τους κριτικούς - «Ένα εκπληκτικό κινηματογραφικό έπος»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Οι πρώτοι άνθρωποι που παρακολουθήσαν την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έκαναν λόγο για ένα κινηματογραφικό αριστούργημα μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο τη Δευτέρα, ενώ ιδιαίτερους επαίνους έλαβαν και οι ηθοποιοί που συμμετείχαν στο 13ο έργο του σκηνοθέτη.

Το επικό έργο του Νόλαν αφηγείται την ιστορία του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον και ακολουθεί την μεγάλη και βασανιστική επιστροφή του από τον Τρωικό Πόλεμο στην Ιθάκη, όπου τον περιμένει η σύζυγός του Πηνελόπη, την οποία υποδύεται η Αν Χάθαγουεϊ, και ο γιος του Τηλέμαχος, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Χόλαντ. Η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, γι’ αυτό και οι δημοσιογραφικές προβολές πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσες αυτού του format.

Δείτε το τελευταίο τρέιλερ της «Οδύσσειας»:

Η Universal Studios παρουσίασε την «Οδύσσεια» με λίγο διαφορετικό τρόπο από άλλες φορές. Αντί να διοργανώσει ειδικές προβολές αποκλειστικά για influencers, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, επέλεξε να δώσει την ευκαιρία σε επαγγελματίες δημοσιογράφους και κριτικούς που παρακολούθησαν την ταινία στην πρεμιέρα της στο Λονδίνο και σε άλλες προβολές για τον Τύπο.

Mia Goth,Robert Pattinson,Lupita Nyong’o,Tom Holland,Anne Hathaway,Matt Damon,Emma Thomas,Christopher Nolan,Zendaya,Samantha Morton,Elliot Page,Benny Safdie,John Leguizamo

Από τα αριστερά: Η Μία Γκοθ, ο Ρόμπερτ Πάττινσον, η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Τομ Χόλαντ, η Αν Χάθαγουεϊ, ο Ματ Ντέιμον, η Έμμα Τόμας, ο Κρίστοφερ Νόλαν, η Ζεντάγια, η Σαμάνθα Μόρτον, ο Έλιοτ Πέιτζ, ο Μπένι Σάφντι και ο Τζον Λεγκουίζαμο ποζάρουν κατά την άφιξή τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Η Οδύσσεια» τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, στο Λονδίνο

Invision

Τι λένε οι κριτικοί για την «Οδύσσεια»

Το περιοδικό Time Out χαρακτήρισε την ταινία ως ένα έργο που συνδυάζει την τέχνη με τον κόσμο του θεάματος. «Η ταινία είναι σύνθετη χωρίς να γίνεται δυσνόητη, γεμάτη με τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας ενός πλούσιου καστ – με την Σαμάνθα Μόρτον να ξεχωρίζει». Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι είδε την ταινία δύο φορές, τονίζοντας ότι κάθε φορά έβρισκε νέες λεπτομέρειες. «Πηγαίνετε να το δείτε», κατέληξε.

Το IndieWire είπε ότι η «Οδύσσεια» είναι μια εκπληκτική συνέχεια του «Oppenheimer». Περιγράφει τον Οδυσσέα ως έναν άνδρα που στοιχειώνεται από τις συνέπειες της ύβρεώς του απέναντι στους θεούς και την καταστροφή του πολιτισμούμ ενώ τόνισε ότι παρά ορισμένες σκηνές, το φινάλε δικαιώνει πολύ τον Νόλαν.

Οδύσσεια

Το Variety έκανε λόγο για ένα «εκπληκτικό κινηματογραφικό επίτευγμα», ενώ ξεχώρισε τις ερμηνείες των Τομ Χόλαντ, Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τζον Λεγκουίζαμο, Ρόμπερτ Πάττινσον και Λουπίτα Νιόνγκο χαρακτηρίζοντας τες «πραγματικά μεγαλειώδεις». Παράλληλα, τόνισε ότι οι σκηνές μάχης της Τροίας είναι «ένα απίστευτο έπος».

Από την πλευρά του, το The Independent χαρακτήρισε την «Οδύσσεια» ως την μεγαλύτερη παραγωγή που έχει δημιουργήσει ο Νόλαν μέχρι σήμερα. Το βρετανικό μέσο σημείωσε ότι η ταινία έχει περίπου τριπλάσιο αριθμό μεγάλων σκηνών δράσης σε σχέση με κάθε προηγούμενο έργο του Νόλαν, και κάθε ένα από αυτά είναι συναρπαστικό με τον δικό τους τρόπο. Στην «Οδύσσεια», το μέσο θεωρεί πως ο Νόλαν επιδεικνύει οπτικά τεχνάσματα με έναν τρόπο που δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανένας θεατής.

Το μόνο «μειονέκτημα» που έχει να πει για την ταινία είναι το γεγονός ότι πολλές από τις σκηνές τελειώνουν γρήγορα, ώστε ο θεατής να θέλει να τις δει ξανά, ενώ έδωσε ιδιαίτερες αναφορές στις ερμηνείες του Τομ Χόλαντ του Χιμές Πατέλ και της Σαμάνθα Μόρτον.

Οδύσσεια

Ο αρχισυντάκτης κινηματογράφου του The Hollywood Reporter, Άαρον Κάουτς, είπε ότι παρά το γεγονός ότι βλέπει ταινίες του Νόλαν εδώ και 25 χρόνια, η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη που περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σκηνή τρόμου, στοιχείο που τον εξέπληξε ιδιαίτερα.

Το DigitalSpy χαρακτήρισε την «Οδύσσεια» ως μία συγκλονιστική ταινία, γεμάτη με έντονες και θεαματικές σκηνές, συχνά με τη συνοδεία μιας μουσικής «που σου ταράζει την ψυχή». Ο συντάκτης τόνισε ότι μπορεί κάποιοι να διστάσουν μπροστά στις αλλαγές σε σχέση με το ομηρικό κείμενο, αλλά χαρακτήρισε την ταινία ως μια κινηματογραφική εμπειρία «σαν καμία άλλη».

Από την πλευρά του, το Collider δήλωσε ότι η ταινία γίνεται ακόμη καλύτερη στη δεύτερη προβολή και πρότεινε στο κοινό να παρακολουθήσει την «Οδύσσεια» σε IMAX 70mm, κάνοντας λόγο για μια εμπειρία που σου κόβει την ανάσα.

Οδύσσεια

Τέλος, ο κριτικός ταινιών Έρικ Ντέιβις χαρακτήρισε την «Οδύσσεια» ως έναν απόλυτο θρίαμβο και το αποκορύφωμα της κινηματογραφικής δημιουργίας ενός από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες της εποχής μας. «Η σκηνογραφία είναι απίστευτη και η κλίμακα της παραγωγής δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχει κάνει μέχρι τώρα ο Νόλαν», τόνισε ο Ντέιβις. Ο ίδιος ξεχώρισε την ερμηνεία της Άν Χάθαγουεϊ, του Ματ Ντέιμον και του Τομ Χόλαντ, αλλά αυτός που έκλεψε την παράσταση για εκείνον ήταν ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Στο καστ της «Οδύσσειας» συμμετέχουν επίσης η Σαρλίζ Θερόν ως η νύμφη Καλυψώ, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως ο μνηστήρας Αντίνοος, ο οποίος επιδιώκει να παντρευτεί την Πηνελόπη και να γίνει ηγεμόνας της Ιθάκης, ο Τζον Λεγκουιζάμο ως Εύμαιος, ο πιστός υπηρέτης του Οδυσσέα, και ο Τζον Μπέρνθαλ ως Μενέλαος, βασιλιάς της Σπάρτης.

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