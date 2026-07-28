Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας των ΗΑΕ: Η επενδυτική συνεργασία στο προσκήνιο

Τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης

Παναγιώτης Βελισσάρης

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας των ΗΑΕ: Η επενδυτική συνεργασία στο προσκήνιο
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Υπουργό Βιομηχανίας των ΗΑΕ Sultan Al Jaber στο Μέγαρο Μαξίμου στις 28 Ιουλίου.
  • Επιβεβαιώθηκαν οι καλές διμερείς σχέσεις και η βούληση για εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και ΗΑΕ.
  • Συζητήθηκαν η ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη.
  • Ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και τη δέσμευση για σταθερότητα και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
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Συνάντηση με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan Al Jaber είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε συνέχεια και της τελευταίας συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της χώρας, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan, στο Άμπου Ντάμπι τον περασμένο Μάιο.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη.

Ακόμη, αντηλλάγησαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και για την κοινή δέσμευση Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

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