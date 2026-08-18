ΗΠΑ: Πέθανε στα 77 του ο ντράμερ των ZZ Top, Φρανκ Μπερντ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Φρανκ Μπερντ, ο ντράμερ των θρυλικών ZZ Top, αφήνοντας πίσω του μια πορεία δεκαετιών στη ροκ μουσική.

Ο Μπερντ πέθανε την Τρίτη, τοπική ώρα, στο ράντσο του στο Τέξας, όπου βρισκόταν σε μονάδα φροντίδας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Μπομπ Μέρλις, τις τελευταίες του στιγμές ήταν μαζί του μέλη της οικογένειάς του.

Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των ZZ Top, Μπίλι Γκίμπονς, επιβεβαίωσε την είδηση με ανάρτησή του στο Instagram, αποχαιρετώντας τον επί δεκαετίες συνεργάτη του.

«Ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο φυσικά καινοτόμους ντράμερ και έναν σπουδαίο και γνήσιο γιο του Τέξας», έγραψε ο Γκίμπονς. «Το χαρακτηριστικό του back beat ήταν καθοριστικό για να κρατά τους ZZ στην κορυφή», πρόσθεσε.

https://www.instagram.com/p/DcMe2ksEobc/

Η χαρακτηριστική του υπογραφή στους ZZ Top

Ο Φρανκ Μπερντ αποτέλεσε τον σταθερό ρυθμικό πυρήνα των ZZ Top και συμμετείχε στις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, μεταξύ των οποίων τα «Sharp Dressed Man», «Legs» και «Gimme All Your Lovin'».

Οι ZZ Top, το συγκρότημα από το Τέξας που συνδύασε το blues με το boogie rock και το hard rock, έχουν πουλήσει περισσότερους από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Έξι τραγούδια τους έφτασαν στην πρώτη θέση του Billboard Mainstream Rock Airplay, ενώ επτά άλμπουμ τους βρέθηκαν στο Top 10 του Billboard 200. Το συγκρότημα είχε επίσης τρεις υποψηφιότητες για Grammy.

Μετά τον θάνατο του Μπερντ, οι ZZ Top ανακοίνωσαν την ακύρωση των προσεχών συναυλιών τους. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, οι εμφανίσεις στο Όστιν θα πραγματοποιηθούν κανονικά, καθώς η πόλη αποτελούσε για τον ντράμερ ένα είδος δεύτερης πατρίδας.

«Ποτέ δεν ήθελα να φύγω»

Σε ντοκιμαντέρ του 2019 με τίτλο «ZZ Top: That Little Ol' Band from Texas», ο Μπερντ είχε μιλήσει για τη σχέση του με το συγκρότημα και τους δύο συνοδοιπόρους του.

«Βρήκα τους ανθρώπους με τους οποίους προοριζόμουν να παίζω», είχε δηλώσει. «Ποτέ δεν ήθελα να σταματήσω και ποτέ δεν ήθελα να με απολύσουν».

Με τον θάνατό του, οι ZZ Top αποχαιρετούν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά μέλη της ιστορίας τους και έναν μουσικό που συνέδεσε το όνομά του με τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.