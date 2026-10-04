Τροχαίο στα Σπάτα: Τροχονόμος παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ

Ο τροχονόμος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι

Ανθή Κουρεντζή

Τροχαίο στα Σπάτα: Τροχονόμος παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τροχονόμος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο στα Σπάτα.
  • Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής ενώ ο τροχονόμος ρύθμιζε την κυκλοφορία.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο μετά το ατύχημα.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για εξετάσεις.
  • Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.
Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (4/10) στα Σπάτα, όταν τροχονόμος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 20:00, την ώρα που ο τροχονόμος βρισκόταν στο σημείο προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, διερχόμενο όχημα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο μετά το ατύχημα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία: Η φοβερή επέμβαση του Ούρμπιγκ στην κεφαλιά του Μασούρα

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Σπάτα: Τροχονόμος παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκίνηση στην Τούμπα: Ο Γκαγκάτσης και Γερμανοί άφησαν στεφάνι για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα 14χρονου με αυτισμό άνοιξε πιτσαρία για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα

21:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE Ελλάδα - Γερμανία (0-0): Μπαίνει δυνατά η Εθνική, μεγάλη ευκαιρία με τον Μασούρα στο 2'

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε – Ελαφρά τραυματίας ο οδηγός

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Ο συγκυβερνήτης θα έριχνε το αεροπλάνο στο  Μπεν Γκουριόν - «Το ονειρευόμουν»

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Ποιο «Macedonian culture»; Ερώτηση Μανιάτη-Αρναούτογλου για το ατόπημα της Ούρσουλαν φον ντερ Λάιεν

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε πάρτι στην Τζόρτζια: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Άνοιξαν πυρ σε δύο σημεία

20:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα - Γερμανία: Με πολλές αλλαγές και Κουλιεράκη, Κυζιρίδη κόντρα στα «πάντσερ»

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από την Καλλιθέα

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Λούλα ή Φλάβιο Μπολσονάρου; Σε εξέλιξη η εκλογική μάχη στη Βραζιλία

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στις τοξικολογικές - Στο μικροσκόπιο και εύρημα στην καρδιά

20:15LIFESTYLE

Λίνα Πρίντζου: «Aγαπήθηκα ως το μεδούλι» - Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγρια επίθεση σε βάρος δύο 15χρονων από επιβάτες αυτοκινήτου

19:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ικανοποίηση για την επιστροφή κειμηλίων από τη Βουλγαρία

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Δύτης σώζει σαλάχι παγιδευμένο σε βυθισμένο ελαστικό στην Τζαμάικα

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στην Ανάβαση Αγρινίου: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 31χρονος οδηγός

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Άγραφα: Νεκρός 50χρονος κυνηγός μετά από ξαφνική αδιαθεσία

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού έπειτα από το τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στις τοξικολογικές - Στο μικροσκόπιο και εύρημα στην καρδιά

17:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Υποχωρεί η κακοκαιρία, αλλά έρχεται νέο κύμα βροχών - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

20:15LIFESTYLE

Λίνα Πρίντζου: «Aγαπήθηκα ως το μεδούλι» - Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Ο συγκυβερνήτης θα έριχνε το αεροπλάνο στο  Μπεν Γκουριόν - «Το ονειρευόμουν»

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Ποιο «Macedonian culture»; Ερώτηση Μανιάτη-Αρναούτογλου για το ατόπημα της Ούρσουλαν φον ντερ Λάιεν

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στην Ανάβαση Αγρινίου: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 31χρονος οδηγός

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Γονίδης σε Κασιδιάρη: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγρια επίθεση σε βάρος δύο 15χρονων από επιβάτες αυτοκινήτου

21:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE Ελλάδα - Γερμανία (0-0): Μπαίνει δυνατά η Εθνική, μεγάλη ευκαιρία με τον Μασούρα στο 2'

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στην οδηγό ταξί - «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα»

20:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα - Γερμανία: Με πολλές αλλαγές και Κουλιεράκη, Κυζιρίδη κόντρα στα «πάντσερ»

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρεις φάσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου – Η σύγκλιση ECMWF και ICON και η θερμή ανατροπή

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπότοξ μαλλιών: Τι προσφέρει, πόσο διαρκεί και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν το δοκιμάσετε.

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από την Καλλιθέα

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τρία γατάκια σώθηκαν στο παρά πέντε από μηχάνημα τεμαχισμού - Άκουσαν τα κλάματά τους και πάγωσαν

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές πανικού στον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει με μια οικογένεια επιβάτες

17:24TRAVEL

Κοιλάδα των Τεμπών: Ένα μαγευτικό πέρασμα ιστορίας και φύσης στη σκιά του Ολύμπου

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε – Ελαφρά τραυματίας ο οδηγός

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ