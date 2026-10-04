Τροχαίο στα Σπάτα: Τροχονόμος παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ

Snapshot Τροχονόμος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο στα Σπάτα.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής ενώ ο τροχονόμος ρύθμιζε την κυκλοφορία.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο μετά το ατύχημα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (4/10) στα Σπάτα, όταν τροχονόμος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 20:00, την ώρα που ο τροχονόμος βρισκόταν στο σημείο προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, διερχόμενο όχημα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο μετά το ατύχημα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνώνται.

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