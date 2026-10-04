Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε

Snapshot Αυτοκίνητο στο Φίλυροσσαλονίκης εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε το βράδυ της Κυριακής 4/10.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για εξετάσεις.

Το ατύχημα συνέβη στην Αριστοτέλους 4, εντός κατοικημένης περιοχής.

Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (4/10) στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thes.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Αριστοτέλους 4, στην είσοδο του χωριού και εντός κατοικημένης περιοχής.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης