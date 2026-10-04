Θρήνος στη Γαύδο για τον 16χρονο Νικόλα που σκοτώθηκε σε τροχαίο - «Καλό ταξίδι, αγόρι μας»

Ο Νικόλας είχε μετακομίσει πρόσφατα στη Χερσόνησο μετά τον θάνατο του πατέρα του το 2025

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θρήνος στη Γαύδο για τον 16χρονο Νικόλα που σκοτώθηκε σε τροχαίο - «Καλό ταξίδι, αγόρι μας»
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  • Ο 16χρονος Νικόλας, που μεγάλωσε στη Γαύδο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Χερσόνησο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
  • Η τοπική κοινωνία της Γαύδου εκφράζει βαθιά θλίψη και συγκίνηση για την απώλεια του νεαρού.
  • Ο Δήμος Γαύδου εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τονίζοντας το μεγάλο κενό που αφήνει ο θάνατός του.
  • Η απώλεια του Νικόλα θεωρείται τραγική και πρόωρη, επηρεάζοντας σημαντικά την κοινότητα της Γαύδου.
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Βαρύ είναι το κλίμα στη Γαύδο μετά την είδηση του θανάτου του 16χρονου Νικόλα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (03/10), στην περιοχή της Χερσονήσου.

Ο Νικόλας είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια στη Γαύδο, όπου μεγάλωσε μαζί με την οικογένειά του και ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία. Το τελευταίο διάστημα είχε εγκατασταθεί στη Χερσόνησο, έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του το 2025.

Η είδηση του θανάτου του, σε τόσο νεαρή ηλικία, έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση και οδύνη στους κατοίκους της Γαύδου. Πρόκειται για ένα παιδί που είχε μεγαλώσει στο νησί και αποτελούσε γνώριμο πρόσωπο για την τοπική κοινωνία.

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του 16χρονου εξέφρασε και ο Δήμος Γαύδου, απευθύνοντας παράλληλα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Νικόλα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Γαύδου:

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη αποχαιρετούμε το Νικόλα, ένα 16χρονο παιδί της Γαύδου μας.

Ένα νέο αγόρι του νησιού μας έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς. Μαζί του μοιάζει να σβήνει ένα κομμάτι από το μέλλον της Γαύδου.

Η απώλειά του αφήνει πίσω της ένα κενό που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια.

Στην οικογένειά του, εκ μέρους του Δήμου Γαύδου τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν έναν τέτοιο πόνο.

Καλό ταξίδι, αγόρι μας.

Η Γαύδος θα σε θυμάται και θα σε κουβαλά πάντα στην καρδιά της.

Στους δικούς σου ανθρώπους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο».

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