Πεντέλη: Αυτοκίνητο έπεσε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο Παίδων – Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Snapshot Όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες.

Ένας από τους τραυματίες απεγκλωβίστηκε με φορείο, ενώ ο δεύτερος βγήκε μόνος του από το όχημα.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό δύο ανδρών στήθηκε τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου. Μετά την κλήση στο 112 και τον γεωεντοπισμό του σημείου, κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 54 ετών.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον έναν από τους δύο τραυματισμένο και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Ο δεύτερος κατάφερε να βγει από το όχημα μόνος του.

Και οι δύο παρελήφθησαν στη συνέχεια από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.