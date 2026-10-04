Ηράκλειο: Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο στον Άγιο Βλάσση – Το οχημά του βγήκε από τον δρόμο

Snapshot Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον Άγιο Βλάσση, Δήμος Ηρακλείου.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του για άγνωστο λόγο.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αστυνομικοί διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος στο σημείο.

Πυροσβέστες καθάρισαν το οδόστρωμα μετά το τροχαίο. Snapshot powered by AI

Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου στον Άγιο Βλάσση, στον Δήμο Ηρακλείου.

Ο άνδρας κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε από την πορεία του.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί για την καταγραφή του περιστατικού και τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, ενώ πυροσβέστες προχώρησαν στον καθαρισμό του οδοστρώματος.