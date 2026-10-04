Ηράκλειο: Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο στον Άγιο Βλάσση – Το οχημά του βγήκε από τον δρόμο
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του.
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- Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον Άγιο Βλάσση, Δήμος Ηρακλείου.
- Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του για άγνωστο λόγο.
- Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Αστυνομικοί διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος στο σημείο.
- Πυροσβέστες καθάρισαν το οδόστρωμα μετά το τροχαίο.
Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου στον Άγιο Βλάσση, στον Δήμο Ηρακλείου.
Ο άνδρας κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε από την πορεία του.
Ο 32χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί για την καταγραφή του περιστατικού και τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, ενώ πυροσβέστες προχώρησαν στον καθαρισμό του οδοστρώματος.
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