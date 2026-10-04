Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830

Snapshot Ο Tyler και Lauren Bouldin αγόρασαν κατά λάθος ένα εγκαταλελειμμένο πέτρινο σπίτι του 1830 στην Πενσιλβάνια έναντι 460.000 δολαρίων σε δημοπρασία.

Το σπίτι βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση, με σοβαρά δομικά προβλήματα και πολλές ελλείψεις, όπως απουσία κουζίνας και κατεστραμμένα πατώματα.

Η ανακαίνιση, που αρχικά υπολογίστηκε να διαρκέσει ένα χρόνο, κράτησε πέντε χρόνια και κόστισε πάνω από 300.000 δολάρια λόγω απρόβλεπτων δυσκολιών και αυξήσεων τιμών.

Το ζευγάρι έκανε πολλές εργασίες μόνο του, εξοικονόμησε χρήματα με θυσίες και βοήθεια από φίλους και συγγενείς.

Η πισίνα γκρεμίστηκε και μετατράπηκε σε κήπο, και το έργο ανακαίνισης ολοκληρώθηκε περίπου στο 85%, με σημαντικά έργα ακόμα να εκκρεμούν. Snapshot powered by AI

Ο Tyler και η Lauren Bouldin δεν είχαν σκοπό να αγοράσουν ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι που θα απορροφούσε τα επόμενα πέντε χρόνια της ζωής τους.

Κι όμως, ένα χαμόγελο σε δημοπρασία ήταν αρκετό για να τους κάνει ιδιοκτήτες ενός πέτρινου σπιτιού του 1830 στην Πενσιλβάνια, έναντι 460.000 δολαρίων.

Το 2020, το ζευγάρι, τότε 36 ετών, αναζητούσε ένα πιο αγροτικό μέρος για να μεγαλώσει την οικογένειά του.

Ζούσαν ήδη σε ένα σπίτι σε προάστιο, όμως ήθελαν περισσότερο χώρο και γη.Η αγορά ακινήτων, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και, αφού έχασαν αρκετά σπίτια στα οποία είχαν κάνει προσφορά, συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να κινηθούν διαφορετικά.

«Καταλάβαμε ότι δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε αυτό που θέλαμε αν δεν γινόμασταν πιο δημιουργικοί», είπαν στο People.

Το σπίτι που τους κέρδισε

Τότε ήταν που ο Tyler εντόπισε στο Zillow ένα πέτρινο σπίτι του 1830, χτισμένο σε έκταση πέντε acres. Το ακίνητο, γνωστό ως «The Forge», βρισκόταν στους πρόποδες ενός βουνού, περιτριγυρισμένο από μεγάλα δέντρα και εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.

Το ζευγάρι γνώριζε ότι το σπίτι χρειαζόταν εκτεταμένες εργασίες. Μάλιστα, όπως παραδέχθηκαν αργότερα, «δεν είχαν καμία πρόθεση να αγοράσουν ένα σπίτι που απαιτούσε πλήρη ανακαίνιση».

Παρόλα αυτά, αφού το επισκέφθηκαν δύο φορές, γοητεύτηκαν από το σημείο και τις δυνατότητές του.

Το χαμόγελο που τους κόστισε 460.000 δολάρια

Την ημέρα της δημοπρασίας, η Lauren έλειπε από την πόλη και ο Tyler πήγε μόνος του, έχοντας αυστηρό όριο τα 440.000 δολάρια.

Η δημοπρασία, όμως, πήρε απρόσμενη τροπή. Όταν η τιμή έφτασε τα 460.000 δολάρια, ο Tyler χαμογέλασε προς τον δημοπράτη. Εκείνος εξέλαβε το χαμόγελο ως νέα προσφορά. Και κάπως έτσι, το σπίτι έγινε δικό τους – 20.000 δολάρια πάνω από το όριο που είχαν θέσει.

«Στην αρχή μπερδεύτηκα, μετά ενθουσιάστηκα, μετά πανικοβλήθηκα και στο τέλος απλώς ανυπομονούσα να πάρω τη Lauren και να της πω τι είχα κάνει», θυμάται ο Tyler.

Η Lauren, όταν άκουσε τα νέα, ξέσπασε σε κλάματα χαράς, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι συγκινήθηκε κι εκείνος.

Η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο δύσκολη

Ο ενθουσιασμός δεν άργησε να δώσει τη θέση του στην πραγματικότητα. Το σπίτι ήταν εγκαταλελειμμένο και σε πολύ κακή κατάσταση.

Έλειπαν πατώματα, η σκάλα κατέρρεε, δεν υπήρχε κουζίνα, ενώ η βλάστηση είχε καλύψει μεγάλο μέρος του οικοπέδου.

Η πισίνα ήταν ίσως το πιο τρομακτικό σημείο: ένα ακάλυπτο, περιφραγμένο λάκκο με σκοτεινό νερό και φίδια.

«Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαμε ανησυχήσει περισσότερο απ’ όσο ανησυχήσαμε στην πραγματικότητα», παραδέχονται σήμερα.

Παρά την κατάσταση, πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν το μεγαλύτερο μέρος της ανακαίνισης μέσα σε έναν χρόνο, δουλεύοντας τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα.

Η εκτίμησή τους αποδείχθηκε εντελώς λανθασμένη.

Πέντε χρόνια, τεράστιο κόστος και αμέτρητες θυσίες

Οι εργασίες αποκάλυψαν δομικά προβλήματα, εξειδικευμένες επισκευές και πολύ υψηλότερο κόστος από αυτό που είχαν υπολογίσει. Η πανδημία επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς οι τιμές των υλικών αυξήθηκαν και η διαθεσιμότητα συνεργείων περιορίστηκε.

Αντί να εγκαταλείψουν το σχέδιο, ο Tyler και η Lauren άρχισαν να επαναχρησιμοποιούν υλικά, να αναζητούν προσφορές και να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες εργασίες μόνοι τους.

Στηρίχθηκαν επίσης σε φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που γνώρισαν μέσω των social media.

«Μείναμε κατά περιόδους και με τους δύο γονείς μας για να εξοικονομήσουμε χρήματα και εγκαταλείψαμε για πέντε χρόνια τα εστιατόρια, τις διακοπές και άλλες ανέσεις, ανταλλάσσοντάς τα με γυψοσανίδες, πατώματα και ατελείωτα βράδια δουλειάς», ανέφεραν.

Από πισίνα με φίδια σε κήποΑκόμη και η εγκαταλελειμμένη πισίνα, γεμάτη φίδια, απέκτησε τελικά νέα χρήση. Το ζευγάρι αποφάσισε να τη γκρεμίσει και να μετατρέψει το σημείο σε κήπο.

Παράλληλα, καθάρισαν την πυκνή βλάστηση, απομάκρυναν μπάζα και περιόρισαν σημεία που ευνοούσαν την παρουσία τρωκτικών και φιδιών.

Η φιλοσοφία που τελικά υιοθέτησαν ήταν απλή:«Σε κάθε έργο μπορείς να έχεις δύο από τα τρία: καλό, γρήγορο και φθηνό. Εμείς τις περισσότερες φορές επιλέγαμε καλό και φθηνό».

Πάνω από 300.000 δολάρια για την ανακαίνιση

Πέντε χρόνια αργότερα και έχοντας ξοδέψει περισσότερα από 300.000 δολάρια σε εργασίες, το σπίτι έχει ολοκληρωθεί περίπου κατά 85%.

Απομένουν ακόμη η στέγη, παράθυρα, ο αχυρώνας, ένα μικρό παρεκκλήσι, οι κήποι και άλλα έργα.

Ωστόσο, ο Tyler και η Lauren λένε ότι πλέον δεν μετρούν την επιτυχία τους με βάση το πότε θα τελειώσουν.

«Αν βιαζόμασταν ή μετρούσαμε την επιτυχία μας μόνο με το πόσο κοντά είμαστε στο “τελείωσε”, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να απολαύσουμε την οικογένεια και το σπίτι που χτίσαμε μαζί», λένε.

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