Επιστήμονες ανακαλύπτουν ένα τεκτονικό ρήγμα μήκους 75 χιλιομέτρων στη μέση του ωκεανού

Snapshot Μια διεθνής ομάδα ερευνητών ανακάλυψε ένα τεκτονικό ρήγμα μήκους 75 χιλιομέτρων στον ωκεανό, στην περιοχή υποβύθισης της Κασκάδια στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η ρωγμή διεισδύει βαθιά στην ωκεάνια λιθοσφαίρα και επηρεάζει τόσο το επιφανειακό στρώμα ιζημάτων όσο και τα βαθύτερα στρώματα.

Η ανακάλυψη αμφισβητεί τα παραδοσιακά τεκτονικά μοντέλα σχετικά με τη παραμόρφωση του θαλάσσιου φλοιού υπό την πίεση των ρευμάτων.

Το νέο εύρημα δείχνει ότι ο ωκεάνιος φλοιός δεν είναι ομοιογενής και άκαμπτος, αλλά περιέχει ρωγμές που λειτουργούν ως σημεία εκτόνωσης της τάσης.

Η ανακάλυψη δεν αλλάζει την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου σε ανθρώπινη κλίμακα, αλλά το NSF θα συνεχίσει την παρακολούθηση και μελέτη αυτής της περιοχής. Snapshot powered by AI

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών, συγκεκριμένα ωκεανογράφοι και γεωλόγοι, ανακάλυψε στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, στην περιοχή υποβύθισης της Κασκάδια στον Ειρηνικό Ωκεανό, ένα τεράστιο ρήγμα μήκους 75 χιλιομέτρων.

Η ανακάλυψη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances και πραγματοποιήθηκε σε μία από τις πιο παρακολουθούμενες ωκεάνιες ζώνες του πλανήτη, ανοίγει ένα νέο πεδίο έρευνας σχετικά με την εσωτερική δυναμική της Γης και τη υποθαλάσσια σεισμική δραστηριότητα.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ανακαλύψεις αυτές αμφισβητούν τα παραδοσιακά τεκτονικά μοντέλα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παραμορφώνεται ο θαλάσσιος φλοιός υπό την πίεση των ρευμάτων. Η αποστολή, υπό την ηγεσία του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών (NSF), χρησιμοποίησε υποβρύχια μεγάλου βάθους, τα οποία ήταν εξοπλισμένα με σεισμική τεχνολογία υψηλής ανάλυσης και αυτόνομους αισθητήρες.

Μέσω ηχητικών κυμάτων που εκπέμφθηκαν προς τον πυθμένα του ωκεανού, οι ερευνητές ανακάλυψαν μια ανωμαλία, η οποία αποδείχθηκε ότι είναι μια ρωγμή που δεν επηρεάζει μόνο το επιφανειακό στρώμα ιζημάτων, αλλά διεισδύει βαθιά στη ωκεάνια λιθοσφαίρα.

Ο William Wilcock, θαλάσσιος γεωφυσικός και καθηγητής Ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, προειδοποίησε ότι «η παρουσία αυτού του είδους ρωγμών επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αισθητοί οι σεισμοί στον Ειρηνικό».

Η ανακάλυψη, αποτέλεσμα συνεχούς παρακολούθησης, έδειξε ότι ο ωκεάνιος φλοιός δεν αποτελεί ένα ομοιογενές και άκαμπτο τμήμα, αλλά είναι γεμάτος ρωγμές που «λειτουργούν ως σημεία εκτόνωσης της τάσης».

Οι συγγραφείς διευκρίνισαν ότι η ανακάλυψη αυτή δεν αλλάζει την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου σε ανθρώπινη κλίμακα, οπότε διατηρείται η ικανότητα πρόκλησης σεισμών και τσουνάμι μεγάλου μεγέθους. Το NSF θα συνεχίσει να μελετά προσεκτικά αυτή τη ζώνη, η οποία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, καθώς μέχρι τώρα αυτή η πλανητική διαδικασία είχε μελετηθεί μόνο μέσω της ανάλυσης πετρωμάτων ηλικίας εκατομμυρίων ετών.

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