Επιστήμονες ανακαλύπτουν ένα τεκτονικό ρήγμα μήκους 75 χιλιομέτρων στη μέση του ωκεανού

Μέσω ηχητικών κυμάτων που εκπέμφθηκαν προς τον πυθμένα του ωκεανού, οι ερευνητές ανακάλυψαν μια ανωμαλία, η οποία αποδείχθηκε ότι είναι μια ρωγμή που δεν επηρεάζει μόνο το επιφανειακό στρώμα ιζημάτων, αλλά διεισδύει βαθιά στη ωκεάνια λιθοσφαίρα

Παναγιώτης Βελισσάρης

Επιστήμονες ανακαλύπτουν ένα τεκτονικό ρήγμα μήκους 75 χιλιομέτρων στη μέση του ωκεανού
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια διεθνής ομάδα ερευνητών ανακάλυψε ένα τεκτονικό ρήγμα μήκους 75 χιλιομέτρων στον ωκεανό, στην περιοχή υποβύθισης της Κασκάδια στον Ειρηνικό Ωκεανό.
  • Η ρωγμή διεισδύει βαθιά στην ωκεάνια λιθοσφαίρα και επηρεάζει τόσο το επιφανειακό στρώμα ιζημάτων όσο και τα βαθύτερα στρώματα.
  • Η ανακάλυψη αμφισβητεί τα παραδοσιακά τεκτονικά μοντέλα σχετικά με τη παραμόρφωση του θαλάσσιου φλοιού υπό την πίεση των ρευμάτων.
  • Το νέο εύρημα δείχνει ότι ο ωκεάνιος φλοιός δεν είναι ομοιογενής και άκαμπτος, αλλά περιέχει ρωγμές που λειτουργούν ως σημεία εκτόνωσης της τάσης.
  • Η ανακάλυψη δεν αλλάζει την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου σε ανθρώπινη κλίμακα, αλλά το NSF θα συνεχίσει την παρακολούθηση και μελέτη αυτής της περιοχής.
Snapshot powered by AI

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών, συγκεκριμένα ωκεανογράφοι και γεωλόγοι, ανακάλυψε στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, στην περιοχή υποβύθισης της Κασκάδια στον Ειρηνικό Ωκεανό, ένα τεράστιο ρήγμα μήκους 75 χιλιομέτρων.

Η ανακάλυψη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances και πραγματοποιήθηκε σε μία από τις πιο παρακολουθούμενες ωκεάνιες ζώνες του πλανήτη, ανοίγει ένα νέο πεδίο έρευνας σχετικά με την εσωτερική δυναμική της Γης και τη υποθαλάσσια σεισμική δραστηριότητα.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ανακαλύψεις αυτές αμφισβητούν τα παραδοσιακά τεκτονικά μοντέλα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παραμορφώνεται ο θαλάσσιος φλοιός υπό την πίεση των ρευμάτων. Η αποστολή, υπό την ηγεσία του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών (NSF), χρησιμοποίησε υποβρύχια μεγάλου βάθους, τα οποία ήταν εξοπλισμένα με σεισμική τεχνολογία υψηλής ανάλυσης και αυτόνομους αισθητήρες.

Μέσω ηχητικών κυμάτων που εκπέμφθηκαν προς τον πυθμένα του ωκεανού, οι ερευνητές ανακάλυψαν μια ανωμαλία, η οποία αποδείχθηκε ότι είναι μια ρωγμή που δεν επηρεάζει μόνο το επιφανειακό στρώμα ιζημάτων, αλλά διεισδύει βαθιά στη ωκεάνια λιθοσφαίρα.

Ο William Wilcock, θαλάσσιος γεωφυσικός και καθηγητής Ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, προειδοποίησε ότι «η παρουσία αυτού του είδους ρωγμών επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αισθητοί οι σεισμοί στον Ειρηνικό».

Η ανακάλυψη, αποτέλεσμα συνεχούς παρακολούθησης, έδειξε ότι ο ωκεάνιος φλοιός δεν αποτελεί ένα ομοιογενές και άκαμπτο τμήμα, αλλά είναι γεμάτος ρωγμές που «λειτουργούν ως σημεία εκτόνωσης της τάσης».

Οι συγγραφείς διευκρίνισαν ότι η ανακάλυψη αυτή δεν αλλάζει την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου σε ανθρώπινη κλίμακα, οπότε διατηρείται η ικανότητα πρόκλησης σεισμών και τσουνάμι μεγάλου μεγέθους. Το NSF θα συνεχίσει να μελετά προσεκτικά αυτή τη ζώνη, η οποία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, καθώς μέχρι τώρα αυτή η πλανητική διαδικασία είχε μελετηθεί μόνο μέσω της ανάλυσης πετρωμάτων ηλικίας εκατομμυρίων ετών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:57ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστα Πάικ: Διασωληνωμένη με εγκαύματα στα χέρια μετά τις αποτυχημένες θανατηφόρες ενέσεις

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Τα έντομα δεν είναι μόνο τροφή: Ο άγνωστος ρόλος τους στη φύση που αποκαλύπτει νέα έρευνα

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω θυελλωδών ανέμων

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων στην Αττική

09:36WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακαλύπτουν ένα τεκτονικό ρήγμα μήκους 75 χιλιομέτρων στη μέση του ωκεανού

09:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» με δάνεια έως 230.000 ευρώ - Το νέο πακέτο μέτρων έως το 2035

09:22ΥΓΕΙΑ

MedWatch: Τρεις νέες ιατρικές ειδικότητες εντάσσονται στο εργαλείο ελέγχων του υπουργείου Υγείας

09:11ΕΘΝΙΚΑ

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις - Τι δοκιμάστηκε στην άσκηση «Αλέξανδρος»

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Η Ακτοφυλακή απομάκρυνε Κινεζικό αλιευτικό χρησιμοποιώντας κανόνια νερού

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα Leapmotor B03X και B05 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Οι πέντε καταγγελίες πριν την αιματηρή επίθεση – Το χρονικό μέχρι τη μαχαιριά

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Γιατί θα πληρωθούν νωρίτερα

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

08:16ANNOUNCEMENTS

Ο Γλάρος ή Η ικανότητα να αντέχεις

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ξεκινά η AUTO ATHINA 2026 με 52 μάρκες και συμμετοχές-ρεκόρ

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δύσκολη νύχτα με πλημμύρες και απεγκλωβισμούς - Πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία σήμερα

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο από την Ιαπωνία: Η στιγμή που αρκούδα επιτίθεται σε αυτοκίνητο

08:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Τζάμπολ στην Stoiximan GBL με ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ - Οι ώρες και τα κανάλια

08:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Νέα μέσα για τις επιχειρήσεις στο μικροσκόπιο - Τaser, πλαστικές σφαίρες και κάμερες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

09:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» με δάνεια έως 230.000 ευρώ - Το νέο πακέτο μέτρων έως το 2035

07:45LIFESTYLE

Τα πρώτα «μαγειρέματα» της τηλεοπτικής σεζόν - Ποιοι αλλάζουν ώρα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστό το κέντρο της Αθήνας το σαββατοκύριακο

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο από την Ιαπωνία: Η στιγμή που αρκούδα επιτίθεται σε αυτοκίνητο

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ενίσχυση 10.000 ευρώ για μετακόμιση σε περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα - Ποιοι δήμοι εντάσσονται τον Οκτώβρη

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Γιατί θα πληρωθούν νωρίτερα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δύσκολη νύχτα με πλημμύρες και απεγκλωβισμούς - Πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία σήμερα

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Υμνούσε την Αλ Κάιντα, μισούσε τις γυναίκες ο συγκυβερνήτης - Ο «θησαυρός» των αναρτήσεων του Hamam al Hamami που εξετάζουν οι ισραηλινοί

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

06:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην παλαιά εθνική Αθηνών - Κορίνθου: Δύο σοβαρά τραυματίες – Αυτοκίνητο «ξήλωσε» τέσσερις κολώνες

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες – Χτυπήθηκε άγρια αστυνομικός

08:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Τζάμπολ στην Stoiximan GBL με ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ - Οι ώρες και τα κανάλια

23:29LIFESTYLE

Το τάμα της Γωγώς Μαστροκώστα τρεις μήνες πριν φύγει από τη ζωή - «Φύγαμε πιο δυνατοί, ήθελε οπωσδήποτε να πάει»

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Οι πέντε καταγγελίες πριν την αιματηρή επίθεση – Το χρονικό μέχρι τη μαχαιριά

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ