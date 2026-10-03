Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω απειλής για drone

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λιθουανία έπειτα από αναφορά για ύποπτο drone που εισήλθε στη χώρα από τη Λευκορωσία, με αποτέλεσμα να κλείσει το αεροδρόμιο του Βίλνιους.

Οι αρχές συνέστησαν επίσης στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Βίλνιους να είναι έτοιμοι να αναζητήσουν καταφύγιο, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Μάλιστα, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του NATO για να αναχαιτίσουν το ύποπτο αντικείμενο. Τα αεροσκάφη που πλησιάζουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους, εκτρέπονται.

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